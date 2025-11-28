A sus 86 años, renuncia al cargo y deja la Fiscalía vacante, él decide retirarse al servicio exterior, para presentar cartas como embajador ante un “país amigo’

La primera vez que escuché sus apellidos fue en la transmisión, ininterrumpida, que Tv Azteca comenzó el 7 de junio de 1999 por el asesinato del conductor Francisco “Paco” Stanley. Alrededor del mediodía, el reportero Eduardo Salazar anunciaba desde el aire; un ataque a balazos a una camioneta lujosa afuera de la famosa taquería “El charco de las ranas”. En sobrevuelo sobre el lugar de los hechos, el reportero confirmó: “Nos informan que se trata de Paco Stanley”.

En la misma transmisión, pasados 43 minutos del asesinato, aún con el cuerpo del fallecido en la escena del crimen, donde se realizaban las primeras recopilaciones periciales, el periodista Jorge Garralda ya lo tenía al teléfono. “Don Alejandro, me avergüenza mucho tomar la línea y decirle, soy mexicano, quiero justicia, esto no puede seguir así”.

En televisión nacional y con uno de los picos más elevados de audiencia en la historia de los medios de comunicación se presenta una de las discusiones más famosas de la televisión mexicana, en donde un periodista sumamente indignado le reclama de manera iracunda al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. ¡Si no pueden renuncien!

Gertz Manero comienza así su carrera política. Antes, como abogado litigante, académico y catedrático fue titular y fundador del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en la capital del país. De ahí lo sacó Cuauhtémoc Cárdenas para incorporarlo al gabinete capitalino en diciembre de 1997.

Abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM, alcanzó los más altos cargos en materia de seguridad y procuración de justicia. En diferentes momentos de su larga carrera fue desde agente del ministerio público federal hasta Fiscal General de la República, pasando por procuraciones locales, Diputado Federal por el Movimiento Ciudadano, jefe de operaciones contra el narcotráfico y Procurador General de la defensa del trabajo.

Como legislador presentó 14 iniciativas, la mayoría en el marco modificatorio al Código Penal Federal, leyes sobre ejecuciones penales del delito, Ley de fiscalización, pero sin duda la más polémica de todas fue la referente a la modificación al entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que pretendía sancionar con multa de 500 salarios mínimos conmutable de 60 a 120 días de trabajo comunitario a quien se abstenga de votar y/o participar en las elecciones, aunque ésta y el resto de las trece iniciativas no prosperaron en la Cámara.

Una vida de escándalos que comenzaron en 1970, cuando denunció penalmente a Silvia Pinal por fraude; en 1999, en la lucha del Gobierno capitalino contra Tv Azteca; y en 2009, otra demanda escandalosa, ahora contra los dueños de la Universidad de las Américas en Puebla, donde fue rector. Desde 2015 la denuncia por homicidio a su cuñada Laura Morán a quien acusó de “descuido mortal” de su hermano Federico Gertz. Y para rematar los casos de Lozoya, los 40 migrantes calcinados en Juárez, el enmarañado expediente de Ayotzinapa y Murillo Karam.

El periódico El País de España, publicó una investigación que sacó a la luz la posesión del funcionario de varias viviendas de lujo en España con valor superior a los 113 millones de pesos, otros periodistas han publicado que sus propiedades se extienden también en Nueva York, California y París, así como de poseer una colección de autos lujosos incluidos Rolls Royce. Según Anabel Hernández, muchos de estos autos serían regalos de amigos, clientes y socios como Luis Cárdenas Palomino, la otrora mano derecha de García Luna, preso en Estados Unidos por narcotráfico.

A sus 86 años, renuncia al cargo y deja la Fiscalía vacante, él decide retirarse al servicio exterior, para presentar cartas como embajador ante un “país amigo”. En los próximos 20 días el Senado propondrá una lista de 10 aspirantes al cargo para enviarla a la titular del Poder Ejecutivo. Después de revisar la lista, la Presidenta Claudia Sheinbaum deberá regresar una propuesta con solo tres perfiles, de los cuales uno de ellos será electo por mayoría calificada por el pleno del Senado. Todo apunta a que, la nueva titularidad de la Fiscalía recaerá en una mujer. Luego le seguimos.