¿Por qué es importante la sanación

emocional y la transformación del legado en las familias empresarias?

¿Por qué es importante la sanación emocional y la transformación del legado en las familias empresarias?

La reunión fue de gran riqueza. Los miembros de la familia se entusiasmaron al profundizar en la identificación del legado de su grupo. Profundizamos en aspectos históricos, espirituales, sociales, materiales, económicos y emocionales del mismo.

Cuando llegamos a la última parte surgió el concepto de gestión del legado emocional. Como que suena a un tema tan etéreo que no parece ser sujeto de ser gestionado. ¿Podemos aprender a administrar las emociones?

Hemos mencionado que cada familia tiene su propia personalidad, con sus características distintivas, y que ella se refleja en la forma como se comportan y reaccionan sus miembros a estímulos diferentes.

También creemos que la capacidad de manejar nuestros sentimientos puede evolucionar hacia la madurez o hacia el descontrol. Este es un factor decisivo en la armonía al interior de las compañías familiares, que puede ayudar, o estorbar, a la fluidez de las interacciones, al trabajo en equipo y a la toma de decisiones.

Hay familias que son frías y reservadas, otras son expresivas y sensibles. En estas las emociones se expresan y se comparten, en las otras se ocultan y se reprimen. Esto puede incidir en cómo se sienten sus integrantes y cómo les impacta en su participación en el ejercicio compartido de la Dueñez.

En general el legado emocional puede estar cargado de rasgos positivos o negativos. Hablar las cosas, estar ahí para los demás, ser amables y agradecidos, respetar espacios, saber perdonarse y reconciliarse, todos estos son muy positivos.

Al contrario, las pautas de comunicación poco sanas, la falta de empatía y apoyo, las explosiones emocionales descontroladas, la frecuente invasión de espacios personales, el guardar rencores e ignorar los logros de los otros, son características negativas.

Sin duda la incapacidad de cambiar es el rasgo más desfavorable. Pensar que “así somos”, “esa es nuestra cultura”, “así eran nuestros abuelos”, nada ayuda a impulsar la maduración en el manejo de emociones en la familia.

Las familias pueden crecer emocionalmente, si se lo proponen. Cada uno de sus miembros puede hacerlo, si quiere. El bagaje emocional refleja cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos comportamos con los demás y cómo dirigimos nuestras vidas. No tenemos que cargar con él para siempre.

Pensemos en las heridas no cicatrizadas en nuestra interrelación de años y décadas entre padres e hijos, esposos y esposas, hermanos, tíos y primos. Consideremos las pautas aprendidas de descuido e insensibilidad hacia los otros. Lo que tenemos impreso en nuestro inconsciente es un acopio grande de antecedentes que no fácilmente se borran. Tenemos que aprender a reinterpretarlo.

Si de verdad queremos tratarnos mejor, entendernos mejor, comunicarnos mejor para trabajar más eficazmente y vivir una vida más llevadera, nos toca partir de un paradigma nuevo: podemos cambiar, como personas y como familias, sí podemos.

La sanación emocional es una condición necesaria para transformar nuestros legados. Esto demanda la voluntad comprometida de todos para avanzar incesantemente, poco a poco, un día a la vez.

Hay herramientas, hay ayudas y métodos. No somos expertos, pero en otra ocasión compartiré caminos para propiciar esta sanación emocional que hemos visto con diversas familias.

Por ahora quiero enfatizar que las familias empresarias no son familias normales. Necesitan ser extraordinarias y proponerse fortalecer su resiliencia y su capacidad de cambio. Si no creemos que podemos evolucionar, si no nos comprometemos a crecer, las cosas seguirán igual, o peor.

No podemos ser víctimas del pasado. Tenemos que vencer la inercia. Nuestra gestión emocional tiene que mejorar cada día. No nos queda más que adueñarnos de nuestra maduración si queremos transformar el legado que le transmitiremos a nuestros sucesores.

Los miembros de la familia referida salieron del encuentro decididos a crecer en su gestión emocional. Vamos a buscar los medios para ayudarles en su cometido. Estamos seguros de que su maduración seguirá progresando.

* “Dueñez®” es una marca registrada por Carlos A. Dumois