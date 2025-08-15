Gestión por intuición, ¿Tu empresa decide por corazonadas?

La intuición, en realidad, es la combinación de experiencia más conocimiento. Vale la pena escucharla, pero la verdad es que, en muchas ocasiones, los números cuentan una historia distinta... y no siempre es la que queremos oír.

Este día, José Alberto, cliente de la consultoría por varios años, va a despedir a Ulises, su gerente comercial. Lo contrató hace seis meses porque le “latió” que sería un gran fichaje, después de solamente una buena charla y la recomendación de un amigo común. Sin embargo, demasiado tarde, descubrimos que Ulises carecía de dos de los cuatro requisitos clave para el puesto: una red de contactos en la industria y experiencia liderando equipos comerciales. La intuición de José Alberto no funcionó, y mañana Ulises tendrá que buscar un nuevo empleo. En los negocios, la intuición ha sido históricamente un activo valioso. Richard Branson, por ejemplo, entró al negocio de aerolíneas tras un vuelo cancelado: alquiló un avión y vendió asientos a otros pasajeros, sin un análisis previo. Esa corazonada funcionó para él, pero no siempre es así. Hoy la competencia se mueve a gran velocidad y los mercados cambian a diario; las decisiones instintivas necesitan contrastarse con datos duros. La intuición, en realidad, es la combinación de experiencia más conocimiento. Vale la pena escucharla, pero la verdad es que, en muchas ocasiones, los números cuentan una historia distinta... y no siempre es la que queremos oír.

Cuatro casos donde la intuición falló