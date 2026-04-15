Gilberto Bosques en Cuba (parte 1)

El documental Cuadernos de La Habana, Bosques en Cuba, narra la vida de Gilberto Bosques como un diplomático que hizo de este oficio una herramienta ética y profundamente humana

Cuadernos de La Habana. Gilberto Bosques en Cuba (México-UNAN, 2025) es un documental que dirige el actual Embajador de México en Cuba, Miguel Díaz Reynoso (Guadalajara, Jalisco, 1952), que ha investigado, junto con Elke Ziehl Loera, la vida de Bosques y en particular los años que pasó en Cuba como Embajador de México.

Gilberto Bosques Saldívar (Chiautla de Tapia, Puebla; 20 de julio de 1892-Ciudad de México; 4 de julio de 1995), al frente del Consulado de Marsella, en la Francia de Vichy, en los años de la invasión del ejército alemán de Adolfo Hilter, en la Segunda Guerra Mundial, es muy conocido porque salvó a miles de personas perseguidas por el nazismo y el franquismo.

La labor de Bosques en Cuba era prácticamente desconocida y estaba opacada por su gestión anterior, antes de que el Embajador Díaz Reynoso se dedicara al estudio de Bosques en los años en Cuba y es quien lo ha “redescubierto” en su labor diplomática en este país. El documental es producto de ese esfuerzo.

Bosques, cuando contaba con 18 años, forma parte del levantamiento de Aquiles Serdán y sus hermanos en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, y durante la dictadura de Victoriano Huerta en 1913 dirige y forma parte de un sector estudiantil y magisterial en contra del presidente usurpador.

En la escuela donde trabaja solicita permiso para incorporarse en las filas de los “Voluntarios de San Carlos a la defensa del País”, cuando la invasión de tropas estadounidenses en el Puerto de Veracruz en 1914. Al concluir su participación, regresa a la Ciudad de México para titularse como profesor normalista. Al mismo tiempo, se une a las filas de Venustiano Carranza.

Este lo comisiona para la organización de la Nueva Escuela de la Revolución en 1916. Fue responsable de organizar el Primer Congreso Pedagógico Nacional, que se lleva a cabo en Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala. En 1921 es nombrado secretario general del Gobierno del Estado de Puebla, cargo en el que duró dos años.

Es elegido diputado federal para el periodo 1924 a 1928, y se opone al régimen de Álvaro Obregón. Se une a la rebelión de Adolfo de la Huerta, y vuelve a ser diputado de 1934 a 1937. En 1934 responde al primer informe de Gobierno del presidente Lázaro Cárdenas.

Más tarde, Luis Enrique Erro y Juan Andreu Almazán son quienes lo proponen al Presidente Lázaro Cárdenas para que se incorpore al Servicio Exterior. En 1939, en los años de la Segunda Guerra Mundial, Cárdenas lo nombra cónsul general en París.

Tiene que dejar París cuando la ciudad está a punto de ser tomada por los alemanes. Restablece el Consulado general primero en Bayona, pero cuando los alemanes ocupan la zona se traslada el Consulado a Marsella, en el Mediterráneo, dentro de la zona del gobierno francés de Vichy, nominalmente independiente de los alemanes.

Recibe instrucciones de la Cancillería mexicana para que, por instrucciones del Presidente Cárdenas, tramite visas para los ciudadanos españoles que escapaban del régimen de Francisco Franco.

Cuadernos de La Habana. Gilberto Bosques en Cuba

Título original: Cuadernos de La Habana. Gilberto Bosques en Cuba

Producción: México-UNAM, 2025

Dirección: Miguel Díaz Reynoso

Guión: Miguel Díaz Reynoso

Fotografía: Eduardo Rodríguez Torreblanca

Con: Personajes reales