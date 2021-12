Giro a la izquierda?

Lo cierto es que AMLO y la cúpula dirigente del PRI, e incluso de MC, vamos, hasta lo que queda del PRD, han visto la necesidad política de correr su discurso hacia el espectro de las izquierdas

Tanto el Presidente López Obrador, en su discurso del 1 de diciembre pasado, como el PRI en su 23 Asamblea Nacional, ocurrida esta semana, ubicaron a sus partidos en el espectro de las izquierdas. AMLO no matizó a qué tipo de izquierda. El PRI, dijo ser de ahora en adelante de centro izquierda, como socialdemócrata.

No es común que López Obrador suela referirse a él mismo como un izquierdista ni tampoco que coloque a su partido en ese flanco. Es más, cuidaba no hacerlo. Quienes sí lo sitúan en ese espectro son sus críticos de diferentes tintas. No deja de ser curioso que sus críticos liberales, de centro, derecha o ultraderecha también lo califiquen de izquierdista duro e incluso de comunista, cuando los verdaderamente radicales, como el EZLN, lo tildan de un oportunista que no tiene nada que ver con la izquierda. Vean ustedes con el cristal que quieran.

Lo cierto es que AMLO y la cúpula dirigente del PRI, e incluso de MC, vamos, hasta lo que queda del PRD, han visto la necesidad política de correr su discurso hacia el espectro de las izquierdas.

El hijo predilecto de Macuspana decidió a mitad de su sexenio definirse francamente como de izquierda porque, en su lectura de la coyuntura de ahora a 2024, esta definición es conveniente debido a que tal sello ideológico se identifica claramente con los pobres, la más sólida base electoral de Morena. Aun con los enormes desaciertos del Gobierno de AMLO y una política económica confusa y errática, los pobres, gracias a los programas sociales y el hábil discurso andresista, después de tres años han demostrado que, como dijo Juan Pablo II, siempre serán fieles; las clases medias, por el contrario, son electoralmente veleidosas, pero la mayoría de las masas populares lo son mucho menos. Es posible, incluso, que AMLO, después de la experiencia del 6 de julio, dé por perdido la mayor parte del voto de las clases medias para 2022 y 2024.

Si es real el corrimiento de López Obrador hacia la izquierda no imitaría la decisión que tomó Lázaro Cárdenas de destapar a Manuel Ávila Camacho en lugar de Francisco J. Múgica porque el General se inclinó por el ala centroderechista del PRM, antecedente inmediato del PRI, y no por su izquierda, que ofrecía profundizar las reformas cardenistas en favor de los obreros y campesinos.

En el análisis académico de izquierda tal decisión del General Cárdenas se ha visto como un error histórico porque impidió la consolidación del programa nacionalista revolucionario o su “interrupción”, como la llamó Adolfo Gilly, reconocido intelectual marxista. Y, por lo visto, AMLO parece concluir que la única posibilidad para consolidar lo que él considera un cambio de régimen es apoyarse en su base electoral plebeya y en las franjas de izquierda de Morena, aunque éstas estén poco representadas en el Gabinete, aunque en aumento.

Lo cierto es que solo los programas sociales de AMLO pueden considerarse de izquierda, porque no lo son sus directrices hacia el feminismo, la política ambiental, la cultura y la ciencia, las relaciones con Estados Unidos, el crimen organizado y la inseguridad. Y mucho menos es su política fiscal, la cual respeta plenamente los dictados neoliberales.

Pero, ¿por qué el PRI dice girar hacia la socialdemocracia?; es decir, hacia una izquierda moderada, aunque para la derecha la socialdemocracia siempre será inaceptable por su inclinación a que el Estado juegue un papel importante en la regulación de la economía.

Para algunos analistas, esta declaración reciente del PRI es una siempre mascarada para acercarse a Morena y evitar la persecución judicial a sus líderes que tendrían muchas cuentas que pagar. Otros dicen que este cambio obedece a una política de sobrevivencia como partido y no tan solo de sus élites, la cual depende de una alianza con Morena en el Poder Legislativo aunque electoralmente vaya con el PAN y el PRD en las próximas elecciones. Si el PRI vota con Morena la reforma energética amloista se confirmaría que su declaración de que ahora es socialdemócrata tenía la intención de acercarse a Morena, como de hecho ya lo han hecho varios gobernadores tricolores.

No obstante, también llama la atención de que el PRI se dice ahora profeminista y proambientalista, dos zonas muy descuidadas por López Obrador que las izquierdas socialistas incorporadas a Morena defendieron con mucho vigor en el pasado. No es descartable que los movimientos feministas y ambientalistas que se han distanciado de AMLO por la manera en que los ha tratado busquen ser atraídos por el PRI, lo cual es muy oportunista pero quizá sea electoralmente viable.

En el presente vemos que, ante los crecientes problemas económicos y sociales agudizados por la pandemia, hay una polarización política hacia la derecha o a la izquierda. En Perú el electorado se inclinó por la izquierda y quizá suceda lo mismo en Chile esta semana. Lo mismo sucedió este mismo año en Bolivia. En Alemania, a pesar de la extraordinaria imagen de Angela Merkel, de centro derecha, el Partido Socialdemócrata, de centro izquierda, regresó al poder, y el Partido Socialista ya lo había hecho en España. Pero en Francia la ultraderecha se acerca al poder, y gobierna en Los Países Bajos. En Estados Unidos, Biden, un liberal moderado, para ganarle a Trump necesitó del fuerte apoyo de Sanders y la izquierda demócrata.

En México, por el momento, para ganar elecciones o al menos no desaparecer como opción partidaria es necesario correrse a la izquierda. Morena, MC y el PRI, aunque de diferentes maneras, lo han entendido. ¿Qué va a hacer el PAN acercarse al centro o inclinarse más a la derecha?