Gisèle Pelicot: la voz que rompió el silencio y puso la vergüenza del lado del violentador

La historia de Gisèle Pelicot es un testimonio desgarrador de una forma de violencia que muchos prefieren ignorar: la sumisión química. A través de su valentía y determinación, Gisèle ha logrado romper el silencio y exponer una realidad que afecta a innumerables mujeres en todo el mundo.

Este caso es espantoso, sí, pero más aterrador es saber que no es un hecho aislado, se llama sumisión química, y es una de las formas de violencia más invisibilizadas. Implica drogar a una persona sin su consentimiento para someterla sexualmente, y se usa más de lo que imaginamos. No es sólo algo que ocurre en bares o fiestas, sino dentro de los hogares, en espacios donde supuestamente deberíamos estar seguras.

De Gisèle a México: la violencia que compartimos

Podría parecer que esto nos queda lejos, que es un problema de otro país, sin embargo, no es así. En México, donde cada día son asesinadas más de 10 mujeres, donde la impunidad en delitos sexuales supera el 90 por ciento, y donde miles de casos de abuso nunca llegan a una denuncia formal, la historia de Gisèle no solo es cercana, es urgente.

Por eso marchamos

La urgencia de legislar sobre la sumisión química

No nos callamos

Podríamos decir que todo esto es increíble, pero no lo es. Es real. Es frecuente. Y es la razón por la que seguimos marchando cada 8 de marzo.

El caso de Gisèle es un recordatorio brutal de por qué la lucha por nuestros derechos no puede cesar. De por qué seguimos denunciando la impunidad y exigiendo justicia. De por qué gritamos en las calles: “No estamos todas, nos falta una”.

Pero también es una historia de resistencia. Gisèle no se ha quedado en la vergüenza, en el dolor ni en el silencio, no tendría por qué. Ha hablado, ha denunciado y ha tomado el control de su propia narrativa. En un mundo que insiste en callarnos, su voz rompe el esquema de la víctima pasiva y se convierte en un símbolo de dignidad y lucha. Ella no solo ha exigido y obtenido justicia, está redefiniendo lo que significa luchar y no permitir que nadie te arrebate tu dignidad y derecho a vivir una vida libre de violencias, se ha convertido en una inspiración. Así que sí, la vergüenza debe quedar del otro lado. ¡Merci Gisèle!

La autora es Aline Ross, de @LEXIAGlobal @AlineRossG