Estos ejercicios de rendición de cuentas siempre serán campos minados donde quien acude a ser escudriñado es sentado en una especie de banquillo de los acusados... Se notó detrás de la elemental cortesía política el rigor que le aplicaron a Félix Niebla, aunque lo que más resaltó son las tablas con que cuenta la funcionaria para moverse en escenarios complejos.

A diferencia de otros funcionarios del Gabinete estatal a los que les tendieron alfombras rojas, acríticas, a Gloria Himelda Félix Niebla no le significó un día de campo la comparecencia del lunes ante el Congreso del Estado como Secretaria de Educación Pública y Cultura, pero conociéndole las entrañas al Legislativo y poseedora de una larga trayectoria política sí logró deslizarse igual que el pez en el agua frente a cuestionamientos espinosos como lo es la vulnerabilidad de las escuelas en estos tiempos de seguridad pública en crisis. Sin ser monedita de oro para diputadas y diputados morenistas y priistas, pasó el examen de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno de Rubén Rocha Moya.

Estos ejercicios de rendición de cuentas siempre serán campos minados donde quien acude a ser escudriñado es sentado en una especie de banquillo de los acusados. Y mayor introspección se ejerce si el compareciente ocupa un alto cargo sin que le adjudiquen del todo la categoría de prominente militante del Movimiento Regeneración Nacional, no se diga si las y los asambleístas del Partido Revolucionario Institucional, al que perteneció la titular de la SEPyC, aprovechan la ocasión para cobrarle la decoloración tricolor y asumir la tintura guinda.

Se notó detrás de la elemental cortesía política el rigor que le aplicaron a Félix Niebla, aunque lo que más resaltó son las tablas con que cuenta la funcionaria para moverse en escenarios complejos. Las diputadas del PRI Paola Gárate Valenzuela e Irma Moreno Ovalles iban por oreja y rabo, y si bien es cierto que la bancada priista es la única que ha incomodado a los comparecientes, éstas iban a cuestionar a la Secretaria de Educación con un dejo de despecho porque brincó las trancas del Revolucionario y pertenece ahora a las huestes de la Cuarta Transformación.

Moreno Ovalles le hizo una pregunta de esas que son para doctorantes y que el sinodal las lanza con ánimo de hacer tronar al alumno. La cuestionó sobre los protocolos que se aplican en los planteles escolares para proteger a niñas y niños en el contexto de la narcoguerra de más de cuatro meses. Y Gloria Himelda demostró que se había preparado para evitar pasar a extraordinario al responder que hay cercanía permanente con las comunidades educativas para conocer sus necesidades y tomar medidas acertadas.

Gárate Valenzuela subió el grado de dificultad de la interrogación al cuestionar respecto a las metas en materia de cobertura educativa establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo del Gobernador Rubén Rocha Moya. La Secretaria le hizo notar que el sexenio rochista no está en la recta final sino a la mitad y que en ese medio trecho los indicadores muestran “una clara transformación”, siendo el caso del ciclo escolar 2023-2024 que cerró con una cobertura total del 99.5 por ciento y la disminución significativa en el índice de reprobación para ubicarla en el 0.6 por ciento.

En lo referente a la inseguridad que intranquiliza a los educandos Félix Niebla se defendió bien. No negó el ambiente de peligro y mostró la preocupación y ocupación del Gobierno al respecto. Si la compareciente hubiera sido Catalina Esparza, la anterior titular de la SEPyC, les hubiera respondido a los inquisidores de la Oposición “¿cuál violencia? No veo peligro por ningún lado”. Y en lo que concierne a la estadística de mejora educativa, la ex priista que Rocha integró al Gabinete se la aprendió de memoria, no llevaba “acordeón”.

Las y los diputados que creyeron que la Secretaria de Educación se prestaría a un sacrificio para placer de los priistas rencorosos por la deserción de uno de los suyos, y los morenistas criollos que creen alterada tal pureza con la adopción cuatroteísta dada a Félix Niebla, toparon con pared ante una mujer que mucho antes que sus inquisidores transitó por el parlamentarismo federal y estatal, presidió la Mesa Directiva de la 63 Legislatura sinaloense y registra actividad en la política desde hace dos décadas.

Es que la compareciente llevó a la Cámara su mochila cargada de lealtades al Gobernador, ecuaciones que resuelven que la pertenencia a un sigla u otra no da ni quita capacidades para el desempeño de la función pública, y propuestas de reencuentro con congresistas para empujar al estado hacia el conocimiento y la inteligencia, muy lejos del bache de inseguridad en el que lo mantiene la confrontación intramuros en el cártel local del narcotráfico.

En resumen, podría decirse que, aún en el ambiente hostil, la comparecencia de Gloria Himelda Félix en el Congreso acabó resultando para ella como “a piece of cake”, sin perder la compostura frente a los modernos y tropicalizados Tomás de Torquemada.