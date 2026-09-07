Gobernabilidad sólida

¿Cómo podemos preparar a las siguientes generaciones para que se gobiernen efectivamente?

Construir un sistema de gobernabilidad en las empresas familiares no consiste en imponer el control por la fuerza o el derecho de sangre, sino en diseñar un marco institucional donde el mérito y la visión estratégica prevalezcan sobre los intereses individuales.

El gran desafío de las empresas familiares al transitar hacia las nuevas generaciones no radica únicamente en elegir a un sucesor. Para asegurar la continuidad en la creación de riqueza en armonía, requieren institucionalizar una forma sustentable de Dueñez compartida con un liderazgo claro y poderoso.

Cuando la gestión de los fundadores da paso a una dinastía de hermanos o primos, la supervivencia de la organización depende de la capacidad de conformar un auténtico equipo de Dueñez. La forma colegiada de gobierno ha de integrar de manera sinérgica a los mejores talentos para conducir la multiplicación del patrimonio y la construcción de armonía.

Cuando la gobernabilidad se pierde, la toma de decisiones se hace lenta y torpe, se pierde el control de la operación, prevalecen los intereses personales y el desánimo impera en la organización.

La gobernabilidad se define como la capacidad de liderar la conducción de la organización desde el ámbito de la Dueñez. Esta se soporta en varios pilares: una fórmula de gobierno que sí funcione, una fórmula de propiedad que la respalde, una cultura familiar empresaria y un sistema sucesorio que prevea que la siguiente generación contará con un equipo de Dueñez competente, comprometido y sinérgico.

Fórmula de gobierno que funcione. El equipo gobernante se integra de manera complementaria y trabaja en conjunto con propósitos y valores comunes. El líder de Dueñez gobierna con visión de negocio y se enriquece con las aportaciones de un grupo de consejeros y directivos que tienen verdadero sentido estratégico.

Fórmula de propiedad alineada. La estructura de capital, la ingeniería patrimonial y las prácticas societarias favorecen la elección de los mejores talentos para gobernar la empresa de manera simplificada.

Cultura familiar empresaria. La mentalidad que prevalece en la familia es de creación de valor a largo plazo. Los criterios para decidir sobre temas de reinversiones y dividendos son conocidos y respetados por todos los familiares. Hay mecanismos funcionales para el manejo de discrepancias.

Sistema sucesorio previsor. Los procesos de formación, evaluación y elección de sucesores son transparentes y respaldados por profesionales. La organización familiar pone a disposición de todos sus miembros los mejores medios para favorecer la identificación y preparación de los futuros líderes.

Para que las siguientes generaciones respalden esta gobernabilidad, necesitan asumir la Dueñez con madurez.

Un referente mundial de este nivel de madurez lo vemos en la familia Mulliez en Francia, creadores de imperios globales como Auchan y Decathlon. Con cientos de miembros en su ecosistema, los Mulliez entendieron que la cohesión requiere reglas muy claras. Su sistema de gobernabilidad destaca por la elección de su consejo de administración mediante un riguroso proceso de voto secreto.

En la Asociación Familiar Mulliez, el acceso a las posiciones de liderazgo patrimonial no se hereda, se gana. Cada cuatro años, los asociados se reúnen para elegir a los primos que gestionarán los intereses del grupo.

Para postularse, los candidatos deben cumplir estrictos criterios de formación y experiencia, presentar manifiestos claros de su visión y contar con el respaldo de consejos experimentados.

El día de la votación, tras exponer sus propuestas, los miembros emiten su voto de forma confidencial. Este mecanismo asegura que quienes asuman el timón de la Dueñez cuenten con la legitimidad real de la familia y posean las competencias necesarias para la creación de valor.

Construir un sistema de gobernabilidad no consiste en imponer el control por la fuerza o el derecho de sangre, sino en diseñar un marco institucional donde el mérito y la visión estratégica prevalezcan sobre los intereses individuales.

Una gobernabilidad sólida define el poder, alinea las expectativas de los accionistas y asegura que el equipo de Dueñez asuma la alta responsabilidad de gobernar el rumbo estratégico y proteger la trascendencia del legado.

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* “Dueñez®” es una marca registrada por Carlos A. Dumois