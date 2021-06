Ahora sí, Rubén Rocha Moya tiene la constancia de Gobernador electo lo cual marca el final de la campaña electoral y el principio del tiempo para saber si emergerá el académico que fue Rector de la UAS sin esclavizarla a un partido político, el defensor social que arropó la lucha popular de Tultita y lloró por el asesinato de Rosario Uzárraga y su hijo Alejo, el luchador de izquierda por convicción y no por poder a costa de lo que sea, y el humilde hijo de Ricardo Rocha y Ramona Moya, dos campesinos de Batequitas con profundos valores.

Protagonista de otro capítulo de vida que lo cala en la máxima dimensión de la prueba, dirá si el compromiso con las libertades, la justicia social y el sistema de leyes puede más que el adeudo con personajes o camarillas que le ayudaron a llegar al cargo. Está en sus manos quitar en definitiva o adoptar también como distintivo sexenal el enorme letrero de “piérdase aquí toda esperanza”, que se extiende a lo largo y ancho de Sinaloa.

Cada ser humano es capaz de reconfigurar su propia circunstancia acudiendo a las enseñanzas de vida digna, o adaptarse a las distorsiones que el ejercicio del poder impone para la tolerancia a las peores ignominias. Nadie que diga tenerles miedo a los enormes intereses malignos debería aspirar al servicio público porque accede con plena conciencia de lo que debe combatir, de lo que le significará enormes riesgos la voluntad para corregir.

Sin embargo, el Rubén Rocha de la campaña, el que acudió a alianzas políticas inauditas, el que cierra los ojos para bloquear aquel episodio fúrico donde ofreció rescatar a la Universidad Autónoma de Sinaloa de los cacicazgos que la secuestran, el que emerge como Gobernador en medio de la secuencia violenta que augura la ambición del crimen por colocarse sin mayor trámite encima de las instituciones, podría no ser el Rubén Rocha Gobernador.

El sábado, en la víspera de que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa lo declarara electo, su oficina de prensa emitió un boletín en el cual plantea “no fallarles a las y los sinaloenses y conducir con humildad la transformación en el estado”. Afirma que recibe el mando “no con soberbia, no con prepotencia; hay que recibirlo como la magnitud del compromiso que tenemos con los electores, necesitamos responderles, no podemos fallarles”.

Por eso de aquí en adelante la sociedad sinaloense, toda y no sólo los que votaron por él, le coloca encima el enorme ojo ciudadano que no le da el derecho a fallar. Está en deuda no únicamente con quienes votaron por él sino con todos los sinaloenses para los cuales es el Gobernador. Ya no basta con instalar un régimen mediante los instrumentos democráticos; lo más importante es el acompañamiento social con vigilancia y exigencia, antes de que los apetitos aviesos llenen los vacíos cívicos que las comunidades dejan.

Hoy el problema ya no es el candidato del Movimiento Regeneración Nacional y su alianza con el Partido Sinaloense, ni la jornada violenta en medio de la cual los sinaloenses salieron a respaldarlo. Lo más importante una vez declarado Gobernador electo es el pacto social con la gente que persiste en el esfuerzo lícito, que lo único que pide son condiciones adecuadas para salir a diario a buscar el sustento. ¿A éstos se refiere Rocha cuando habla del ansia del cambio y les ofrece conducir dicha transformación “con humildad, con mucho vigor y determinación”?

Para bien de Sinaloa vale otorgarle el privilegio de la duda y acompañarlo, más allá del voto otorgado, como brújula confiable una vez que querrán tomarlo de las manos tantas codicias que a base del elogio, el engaño, el culto a la personalidad y todo eso que constituye el oropel del poder, para llevarlo poco a poco al abismo de la traición, la mentira y la corrupción. La función ciudadana con miras a buenos gobiernos no acaba con ofrecer el sufragio; al contrario, apenas allí empieza.

Al final de cuentas Rocha Moya será Gobernador, después de buscar el puesto en tres procesos electorales. De él depende el recorrido y el balance por esta etapa de su vida. De igual está en la debilidad o fortaleza personal hacer posible o cerrarles el paso al cogobierno al que aspira el PAS y que insinúan algunas células del narcotráfico. Infortunadamente estas cosas nos las decide la gente; las resuelve el Gobernador en turno, aunque sí las sufren los ciudadanos y las castigan en consecuencia.

Quedémonos entonces con el estudiante que se internó cinco años en la Escuela Normal de El Quinto, Sonora, para partir de ahí a la trinchera de la lucha social; el líder soñador que dirigió la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México; el dos veces frustrado aspirante a Gobernador por aquella izquierda fincada en utopías. Quedémonos, aunque sea, con el joven soñador que abrazó a Tultita, esa parte de la ciudad de Guamúchil que casi cuatro décadas después tiene vivo el dolor de “Chayo” Uzárraga y los cuatro hijos que le mataron.