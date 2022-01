Gobernador Rubén Rocha Moya participa en inauguración de Parlamento Abierto de la Reforma Energética

Muy participativo se le ha visto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya pues no sólo estuvo presente en la inauguración del Parlamento Abierto que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México donde dejó en claro su total respaldo a las modificaciones constitucionales, sino además en su entidad ha encabezado asambleas para explicar a sus ciudadanos en qué consiste y los beneficios que traerá su aprobación. Muestra de ello es que hace unos días acompañó al coordinador del grupo parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, a la asamblea informativa sobre la reforma eléctrica que impartió en el auditorio de la Universidad Autónoma Indígena de México, en Los Mochis. Rocha Moya aseguró que se trata de una iniciativa que busca rescatar la soberanía en materia energética en México.

NOMBRAMIENTO DE QUIRINO ORDAZ COMO EMBAJADOR DE ESPAÑA EN ESPERA.

El lunes pasado la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer los nombres de las nuevas propuestas de Andrés Manuel López Obrador para varias embajadas y consulados; el que sigue en el aire es el del exgobernador Quirino Ordaz Copel quien mencionado, hace cinco meses, por el titular del Ejecutivo para representar a México en España. Y es que la tardanza “diceeeen” se debe a que el gobierno español no ha otorgado su beneplácito para convertir en embajador a Ordaz Coppel, esto por las diferencias entre el gobierno mexicano y el español, ante las exigencias de López Obrador de que se disculpen por las atrocidades cometidas durante la llamada conquista y el virreinato. Por lo pronto, la ex gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich también fue nombrada por López Obrador para el consulado mexicano en Barcelona, falta ver si ella acepta pues el amago del líder priista Alejandro Moreno de expulsarla de su partido fue muy claro. Además, el Senado mexicano deberá ratificar los nuevos cargos de Embajadores mas no lo de consules ya que es facultad directa del ejecutivo..

GOBERNADOR RUBÉN ROCHA Y RECTOR JESUS MADUEÑA DE LA UAS FIRMAN CONVENIO FINANCIERO

Buenas noticias para los docentes de la Universidad de Sinaloa luego de que se diera a conocer que el gobernador Rubén Rocha Moya y el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, firmaron un convenio financiero para que esta Casa de estudios reciba el recurso correspondiente al presupuesto aprobado para 2022. El documento también fue signado por las autoridades de la SEP y de Hacienda para que de inmediato comiencen a fluir los recursos. Y es que a decir de Madueña Molina con esta gestión se busca que la Universidad esté en tiempo y forma para cumplir con el pago de la primera quincena del año a los trabajadores universitarios, para ello solicitará al Subsecretario de Educación Superior de la SEP, doctor Luciano Concheiro Bórquez y a la directora de Educación Superior, doctora Carmen Rodríguez Armenta que entreguen los dineros lo más pronto posible para pagar la quincena el viernes. Cabe recordar que, a la Universidad Autónoma de Sinaloa se le autorizó un presupuesto de poco más de 6 mil 819 millones de pesos para este año. Enhorabuena pues este hecho demuestra las buenas gestiones y buena relación que dejó el gobernador con las autoridades federales cuando fungió como senador de la República.

NO HAY DIVISIÓN EN LA BANCADA DE MORENA, ACLARA RICARDO MONREAL

Ricardo Monreal salió al paso de los rumores y dejó en claro que él es el coordinador del Grupo mayoritario en el Senado y rechazó que existan divisiones que orillen a la conformación de un nuevo grupo parlamentario alterno. Además, presumió que su bancada ha logrado sacar adelante toda la agenda del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que es justo reconocer que en mucho se debe a sus buenos oficios políticos que lo han colocado como el mejor negociador con el que cuenta la 4T. Y por si no lo entendieron sus opositores el zacatecano mencionó que no es momento de divisiones internas, sino de unidad nacional porque ya viene la discusión de las reformas del Presidente y Morena no tiene mayoría. Eso sí, recordó que no es simpatizante de los extremos, sino de la conciliación, por lo que hizo un llamado a que nadie se enoje por las opiniones que se emiten, “no todos podemos opinar ni pensar igual, es un país diverso y es un país que tiene su riqueza en eso, en su pluralidad”.

LEJOS DE TERMINAR LA PANDEMIA POR COVID: OMS

Quien no dio buenas noticias fue el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus pues aseguró que la pandemia de coronavirus “está lejos de haber terminado”, y para quienes han minimizado los contagios por Ómicron también les envió un claro mensaje al descartar terminantemente que esta variante, que se propaga velozmente en todo el mundo, sea benigna. “Omicron está provocando hospitalizaciones y muertes. E incluso los casos de menor gravedad desbordan los centros de salud”, dijo. Y es que no sólo algunos expertos en México han considerado que esta pesadilla está por acabar pues recordemos que, en Suiza, el ministro de Salud Alain Berset consideró la semana pasada que la variante ómicron podría ser “el inicio del fin de la pandemia”. Pero el jefe de la OMS se muestra más prudente y subrayó de nuevo que la variante ómicron no es benigna. “En algunos países, los casos de covid parecen haber alcanzado un límite, lo que deja esperar que lo peor de esta última ola pasó, pero ningún país ha salido totalmente del problema”, dijo. Por el bien de todos, ojalá y nuestras autoridades y nosotros mismos hagamos caso de las recomendaciones, nos vacunemos y sigamos cuidándonos.

MISIÓN CUMPLIDA; SE LOGRAN FIRMAS PARA LA REVOCACIÓN DE MANDATO

Muy contento debe estar el Presidente Andrés Manuel López Obrador y los morenistas, pues cumplieron a cabalidad la encomienda de recolectar las firmas necesarias para la realización de la revocación de mandato. A decir del Instituto Nacional Electoral (INE) al corte al 17 de enero, se superó el número de firmas establecidas por la Constitución para la organización de la consulta de Revocación de Mandato del Presidente de la República por pérdida de confianza. El director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda Jaimes, aseguró que se tienen ya registrados y verificados dos millones 845 mil 634 apoyos de ciudadanas y ciudadanos, con lo que se alcanza el 103.17 por ciento del mínimo previsto en la Constitución, correspondiente al 3 por ciento de la Lista Nominal de Electores. Asimismo, en 21 entidades del país ya se ha alcanzado más del 3 por ciento de su Lista Nominal, con lo cual también se cumple el requisito constitucional para detonar la organización de este ejercicio. Con estos resultados este viernes la Comisión del Registro Federal de Electores conocerá el informe preliminar sobre el cumplimiento del porcentaje, el cual será presentado ante el Consejo General en su próxima sesión. Ahora falta ver qué hará el organismo autónomo para disponer de los recursos necesarios que le permitan cumplir con la ley de manera estricta para que este ejercicio de partición no se convierta en una farsa. Ya veremos.

