Gobernar para trascender (I)

No basta con preparar una empresa para resistir la incertidumbre. Hay que preparar una familia para gobernar su patrimonio, una generación para asumir el relevo y un Consejo capaz de decidir con criterio cuando las respuestas no son evidentes. Ahí es donde se define la verdadera trascendencia

El futuro es incierto; la preparación no debería serlo

Durante años, muchas organizaciones construyeron sus planes sobre proyecciones relativamente estables. Hoy, la velocidad de los cambios económicos, tecnológicos, regulatorios y geopolíticos demuestra que ninguna empresa puede asumir que las condiciones actuales permanecerán intactas. La pregunta ya no es qué ocurrirá mañana, sino qué tan preparada está la organización para responder cuando las circunstancias cambien. En una empresa familiar, las decisiones tienen un impacto que trasciende los resultados financieros. Pueden influir en la preservación del patrimonio, en la relación entre los accionistas, en la confianza de las siguientes generaciones y en la continuidad misma del negocio. Por ello, el principal desafío del Consejo de Administración no consiste únicamente en impulsar el crecimiento. Su verdadera responsabilidad es fortalecer la capacidad de la organización para enfrentar distintos escenarios sin comprometer su estabilidad ni su visión de largo plazo. Muchas empresas parecen sólidas mientras los resultados acompañan. Sin embargo, basta una crisis, un conflicto entre accionistas o la ausencia inesperada del fundador para descubrir que la rentabilidad y la fortaleza institucional no siempre son lo mismo. La verdadera fortaleza de una empresa familiar no radica únicamente en generar riqueza, sino en desarrollar la capacidad de conservarla, multiplicarla y transferirla responsablemente a las siguientes generaciones.

Tres círculos, una sola responsabilidad

El modelo de los tres círculos permite comprender por qué las decisiones en una empresa familiar suelen ser más complejas que en cualquier otra organización. Familia, empresa y propiedad conviven permanentemente, pero cada una persigue objetivos distintos. La familia busca preservar la armonía, fortalecer la identidad común y preparar a las nuevas generaciones. La empresa requiere competitividad, innovación, talento, resultados y capacidad de adaptación. La propiedad exige proteger el patrimonio, gestionar riesgos y generar rendimientos sostenibles. Los problemas aparecen cuando estos ámbitos se confunden. Contratar familiares por razones afectivas, postergar decisiones estratégicas para evitar conflictos o utilizar recursos empresariales para resolver necesidades patrimoniales son prácticas que terminan debilitando tanto a la familia como al negocio. La solución no consiste en elegir entre la familia y la empresa. Consiste en establecer mecanismos de gobierno que permitan atender adecuadamente ambas dimensiones. El Consejo de Familia debe fortalecer la comunicación y construir acuerdos. El Consejo de Administración debe orientar la estrategia y supervisar riesgos. Los accionistas deben definir expectativas claras respecto al patrimonio y asumir las responsabilidades asociadas a su condición de propietarios. Cuando cada órgano entiende su función, las decisiones mejoran y las tensiones disminuyen.

Cinco decisiones que distinguen a un Consejo que genera valor