Gobernar para trascender (I)

Durante años, muchas organizaciones construyeron sus planes sobre proyecciones relativamente estables. Hoy, la velocidad de los cambios económicos, tecnológicos, regulatorios y geopolíticos demuestra que ninguna empresa puede asumir que las condiciones actuales permanecerán intactas.
La pregunta ya no es qué ocurrirá mañana, sino qué tan preparada está la organización para responder cuando las circunstancias cambien.
En una empresa familiar, las decisiones tienen un impacto que trasciende los resultados financieros. Pueden influir en la preservación del patrimonio, en la relación entre los accionistas, en la confianza de las siguientes generaciones y en la continuidad misma del negocio.
Por ello, el principal desafío del Consejo de Administración no consiste únicamente en impulsar el crecimiento. Su verdadera responsabilidad es fortalecer la capacidad de la organización para enfrentar distintos escenarios sin comprometer su estabilidad ni su visión de largo plazo.
Muchas empresas parecen sólidas mientras los resultados acompañan. Sin embargo, basta una crisis, un conflicto entre accionistas o la ausencia inesperada del fundador para descubrir que la rentabilidad y la fortaleza institucional no siempre son lo mismo.
La verdadera fortaleza de una empresa familiar no radica únicamente en generar riqueza, sino en desarrollar la capacidad de conservarla, multiplicarla y transferirla responsablemente a las siguientes generaciones.
El modelo de los tres círculos permite comprender por qué las decisiones en una empresa familiar suelen ser más complejas que en cualquier otra organización.
Familia, empresa y propiedad conviven permanentemente, pero cada una persigue objetivos distintos.
La familia busca preservar la armonía, fortalecer la identidad común y preparar a las nuevas generaciones.
La empresa requiere competitividad, innovación, talento, resultados y capacidad de adaptación.
La propiedad exige proteger el patrimonio, gestionar riesgos y generar rendimientos sostenibles. Los problemas aparecen cuando estos ámbitos se confunden.
Contratar familiares por razones afectivas, postergar decisiones estratégicas para evitar conflictos o utilizar recursos empresariales para resolver necesidades patrimoniales son prácticas que terminan debilitando tanto a la familia como al negocio.
La solución no consiste en elegir entre la familia y la empresa. Consiste en establecer mecanismos de gobierno que permitan atender adecuadamente ambas dimensiones.
El Consejo de Familia debe fortalecer la comunicación y construir acuerdos. El Consejo de Administración debe orientar la estrategia y supervisar riesgos. Los accionistas deben definir expectativas claras respecto al patrimonio y asumir las responsabilidades asociadas a su condición de propietarios.
Cuando cada órgano entiende su función, las decisiones mejoran y las tensiones disminuyen.
1. Incorporar perspectivas independientes
La experiencia empresarial sigue siendo indispensable, pero ya no es suficiente.
Los desafíos actuales exigen entender temas tan diversos como inteligencia artificial, ciberseguridad, regulación, sostenibilidad, geopolítica, mercados globales y cumplimiento normativo.
La incorporación de consejeros independientes y especialistas externos amplía la visión, reduce los sesgos y fortalece la calidad de las decisiones.
La independencia no consiste en generar confrontación. Consiste en aportar objetividad cuando más se necesita.
2. Transformar la información en criterio estratégico
Los estados financieros explican el pasado.
Los Consejos generan valor cuando utilizan la información para anticipar riesgos, identificar tendencias, evaluar escenarios y comprender las posibles consecuencias de sus decisiones.
La información es importante. La interpretación correcta es decisiva.
3. Aprovechar la tecnología sin sustituir el juicio
La inteligencia artificial y la analítica avanzada ofrecen herramientas cada vez más poderosas para apoyar la toma de decisiones.
Sin embargo, ningún algoritmo reemplaza la responsabilidad fiduciaria de un Consejo.
La tecnología debe fortalecer la capacidad de análisis, pero la responsabilidad de decidir seguirá siendo una función humana.
4. Integrar el riesgo a la estrategia
Las organizaciones más maduras entienden que la gestión de riesgos no es una actividad aislada ni un requisito de cumplimiento.
Debe formar parte de todas las decisiones relevantes relacionadas con crecimiento, expansión, inversiones, financiamiento, adquisiciones y sucesión.
Las empresas que evalúan los riesgos después de definir la estrategia suelen reaccionar tarde. Las que integran los riesgos dentro de la estrategia toman decisiones más sostenibles.
5. Proteger el patrimonio mediante una cultura de cumplimiento
Actualmente, una contingencia legal, fiscal, regulatoria o reputacional puede generar un daño tan severo como una mala decisión comercial.
Por ello, los Consejos deben mantener una supervisión activa sobre temas relacionados con cumplimiento fiscal, prevención de lavado de dinero, beneficiario controlador, operaciones con partes relacionadas, ciberseguridad, protección de datos y responsabilidad fiduciaria.
Los consejeros no tienen que ser especialistas en cada materia, pero sí tienen la obligación de asegurarse de que la organización cuenta con el conocimiento necesario para identificar oportunamente los riesgos y administrarlos adecuadamente.
La rentabilidad construye valor. El cumplimiento ayuda a preservarlo.