Gobernar para trascender II

En una empresa familiar, las decisiones tienen un impacto que trasciende los resultados financieros. Pueden influir en la preservación del patrimonio, en la relación entre los accionistas, en la confianza de las siguientes generaciones y en la continuidad misma del negocio.
1. Planea escenarios, no apuestas
Las organizaciones resilientes no dependen de una sola expectativa de crecimiento.
Analizan escenarios favorables, adversos y extremos para anticipar respuestas antes de que sean necesarias.
2. Protege la liquidez y la fortaleza patrimonial
La falta de liquidez ha puesto en riesgo a más empresas que la falta de utilidades.
La capacidad para enfrentar momentos de presión financiera sigue siendo una de las mayores fortalezas competitivas de largo plazo.
3. Fortalece la confianza antes de que aparezcan los conflictos
La confianza no se construye durante las crisis. Se construye antes de ellas.
Las familias empresarias que dialogan oportunamente suelen resolver mejor los desacuerdos cuando surgen momentos difíciles.
4. Prepara la sucesión con anticipación
La sucesión no es un evento. Es un proceso continuo de formación, transferencia de conocimiento, evaluación y construcción de legitimidad.
Las organizaciones que esperan al último momento suelen descubrir que ya es demasiado tarde.
5. Evalúa permanentemente su gobierno corporativo
Los Consejos también deben ser evaluados.
La calidad de la gobernanza no se mide por el número de reuniones realizadas, sino por la calidad de las decisiones, el seguimiento de los acuerdos y la capacidad de cuestionar constructivamente a la dirección.
Uno de los mayores errores en materia de gobierno corporativo es asumir que la experiencia acumulada garantiza respuestas para todos los desafíos futuros.
Los retos actuales exigen mucho más que experiencia empresarial. Requieren acceso a conocimiento especializado.
Las organizaciones mejor preparadas entienden que la calidad de sus decisiones depende, en gran medida, de la calidad de los expertos que las acompañan.
Los riesgos fiscales, regulatorios, patrimoniales, tecnológicos y de cumplimiento han alcanzado niveles de complejidad que obligan al Consejo a rodearse de especialistas capaces de anticipar vulnerabilidades antes de que se conviertan en problemas.
La experiencia aporta perspectiva. Los especialistas aportan profundidad. La combinación de ambas fortalece la calidad del gobierno corporativo.
Existe un riesgo que pocas veces aparece en los estados financieros, pero que amenaza la continuidad de muchas empresas familiares: la dependencia excesiva del fundador.
Cuando una sola persona concentra las relaciones estratégicas, el conocimiento institucional y las decisiones clave, la organización se vuelve vulnerable.
Preparar la sucesión implica compartir conocimiento, desarrollar talento, transferir responsabilidades y fortalecer las instituciones que sostienen al negocio.
También exige aceptar que la siguiente generación probablemente dirigirá de forma distinta.
Su responsabilidad no será repetir las decisiones de sus predecesores, sino preservar los principios que hicieron posible el éxito y adaptarlos a una nueva realidad.
La continuidad no depende de encontrar un sustituto idéntico al fundador. Depende de desarrollar personas capaces de gobernar con criterio, responsabilidad y visión de largo plazo. La continuidad no se hereda. Se construye.
La historia empresarial está llena de compañías que desaparecieron a pesar de haber sido rentables, exitosas e incluso líderes en su industria. Lo que las debilitó no fue la falta de oportunidades, sino la incapacidad de adaptarse, profesionalizarse o preparar oportunamente a quienes debían sucederlas.
En las empresas familiares, la verdadera prueba del gobierno corporativo no ocurre cuando todo marcha bien. Ocurre cuando llega una crisis, surge un desacuerdo entre accionistas, cambia el entorno regulatorio o aparece el inevitable momento de la sucesión.
Es entonces cuando se descubre si la organización depende de personas o de instituciones.
El patrimonio puede heredarse. Las acciones pueden transferirse. Incluso la dirección puede delegarse. Lo que no se transmite automáticamente es la capacidad de gobernar con visión, criterio y responsabilidad.
Por eso, el verdadero legado de un fundador no es únicamente la empresa que construyó. Es la calidad de las instituciones que deja, la fortaleza de sus órganos de gobierno y la preparación de las personas llamadas a continuar la obra.
Al final, las empresas familiares no trascienden porque hayan previsto todos los riesgos. Trascienden porque desarrollaron la capacidad de tomar buenas decisiones cuando nadie tenía todas las respuestas.
Las familias empresarias suelen dedicar mucho tiempo a planear la sucesión del patrimonio y muy poco a preparar la sucesión de las decisiones.
Quien busca proteger su legado concentrando todas las decisiones termina debilitándolo; quien construye instituciones capaces de funcionar sin él es quien realmente asegura su permanencia.
La trascendencia no depende de fundadores indispensables. Depende de generaciones capaces de asumir con responsabilidad la custodia del legado recibido.
“Los fundadores construyen patrimonio; los gobiernos corporativos construyen permanencia. La diferencia entre una empresa exitosa y un legado duradero está en la capacidad de gobernar cuando el fundador ya no está”.