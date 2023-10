gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

¿Sirve este contexto para entender el mega despapaye que se desata con la guerra entre Israel y Palestina (que detona, oh qué casualidad, justo cuando se agota la guerra en Ucrania, a la que sustituye en la distracción de la borregada, o sea nosotros)?

Etimología

La etimología de Magog es incierta; su primera aparición, cronológicamente hablando, es la del capítulo 38 de Ezequiel; es decir, la presencia del mismo nombre en la Tabla de Naciones debe considerarse posterior. Esto implica que Magog debe derivar de Gog, el nombre de su supuesto monarca, también que se debería buscar el origen de ambos nombres en el contexto mesopotámico del profeta, pero sin olvidar sus raíces hebreas. Ma se ha relacionado con el asirio mat, forma de matu, país o región. Magog no sería, entonces, sino La tierra de Gog (*matGaga).

Otra derivación, basada en el hebreo, sostiene que ma es un reflejo (en forma de mem locale) de mim, la proposición que indica de o desde, la expresión equivalente a de Gog (m-Gog). Gog, por su parte, ha sido relacionado por A. van Hoonacker con el sumerio Gug, que significa literalmente una mancha negra y, por extensión, la cornalina, pero también un resplandor, dependiendo de la raíz elegida. Esta propuesta no ha sido aceptada por la mayor parte de los estudiosos, quienes prefieren ver en Gog un calco hebreo del acadio Gugu, que no es más que el nombre (atestiguado en la documentación cuneiforme de la época) del rey lidio: Giges. Magog es, pues, la tierra de Giges. El problema con esta interpretación es que en el texto se dice que Gomer, es decir, el pueblo cimerio, es aliado de Magog, lo cual no corresponde con el hecho de que eran enemigos de Lidia y su rey; Giges”.