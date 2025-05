Golfo de México: ¿Proteger nuestras aguas o repetir la tragedia?

El Golfo de México fue testigo de una de las catástrofes ambientales más devastadoras de la historia marina: el derrame petrolero de Deepwater Horizon, cuyos efectos destructivos persisten.

El 20 de abril de 2010, la plataforma de perforación Deepwater Horizon, operada por BP (antiguamente British Petroleum), sufrió una explosión en el pozo Macondo, ubicado en el Golfo de México. Este trágico evento resultó en la muerte de 11 trabajadores y en el derrame de aproximadamente 4.9 millones de barriles de petróleo durante 87 días, convirtiéndose en el mayor desastre ambiental en la historia de Estados Unidos. Sus consecuencias se sintieron durante años y, para algunas especies, incluso décadas después.

Un ejemplo son los delfines: más del 75 por ciento de las gestaciones se vieron afectadas en la zona del derrame, y los expertos estiman que a algunas poblaciones de delfín nariz de botella les tomará entre 30 y 50 años recuperarse en el Golfo de México. Además, se reportaron más de 600 tortugas marinas y 150 delfines muertos como consecuencia directa de este derrame. Este evento es considerado el episodio de mortandad de mamíferos marinos más prolongado registrado en el Golfo de México (1).

El accidente de gran escala también tuvo impactos en aguas mexicanas. Se encontró presencia de hidrocarburos provenientes de este derrame en algunas playas mexicanas del Golfo de México (1). El Gobierno de México negoció una compensación de 25 millones de dólares y hasta el sexenio de López Obrador se entregaron 10.2 millones al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) para crear programas de protección socioambiental, conservación y/o restauración del Golfo de México (1). BP pagó al gobierno de Estados Unidos 60 mil millones de dólares.

Hoy, empresas petroleras internacionales, tan grandes como BP o hasta mayores, tienen puesto el ojo en las aguas profundas del lado mexicano del Golfo de México para explorar y explotar hidrocarburos. Esto representa un enorme peligro: por cada 30 metros de profundidad, la probabilidad de un incidente crece en 8.5 por ciento (2), lo que implica un riesgo para los 15 millones de personas que habitan en las costas del Golfo de México; para las 30 especies de mamíferos marinos como orcas, ballenas y delfines; para las tortugas marinas; para las mil 500 especies de peces; y para el cachalote, uno de los más grandes mamíferos marinos con dientes y cazador de las profundidades (3).

México tiene la oportunidad de proteger al Golfo de México y a las maravillas que viven en sus aguas y evitar catástrofes como la del Deepwater Horizon. Se puede poner freno a la expansión petrolera y fortalecer a las comunidades pesqueras que por décadas han sido desplazadas por el petróleo. México le puede poner alto a la quema de combustibles fósiles y no contribuir más a la crisis climática.

Esta transformación puede hacerla posible la primera Presidenta ambientalista de México, la doctora Claudia Sheinbaum, mediante la creación de una Zona de Salvaguarda en el Golfo de México que proteja sus aguas profundas no concesionadas. En este espacio no se permitiría la exploración y extracción de hidrocarburos, priorizando actividades de mayor beneficio social como la pesca y el turismo.

Este santuario marino, libre de actividad petrolera, protegería a especies amenazadas como el tiburón ballena, el cachalote y el tiburón martillo, así como a numerosas especies de interés pesquero que sostienen la economía y alimentación de miles de familias en toda la región.

Apostarle a proteger al Golfo de México es apostarle a la vida, a la abundancia y salud de los océanos. Es apostarle a la gente que lleva alimento a nuestros platos. Es crear una nueva forma de desarrollo que sea ambiental y socialmente justa. Por eso te pedimos que te sumes a la campaña El Golfo de México nos une y firmes la petición para pedirle a la Presidenta que cree esta Zona de Salvaguarda y proteja el corazón marino de nuestro País.

—

La autora es Nancy Gocher, campañista senior y directora de Incidencia

1. NOAA. (2018). Deepwater Horizon Oil Spill 2010 – Sea Turtles, Dolphins, and Whales | NOAA Fisheries. https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-life-distress/deepwater-horizon-oil-spill-2010-sea-turtles-dolphinsand-whales. Accessed May 10, 2019

2. Oceana 2020. Lecciones que no podemos ignorar del derrame de BP. https://usa.oceana.org/wp-content/uploads/sites/4/drill-19-0004_bp_deepwater_horizon_anniversary_report_m1_finalwdoi_spreads.pdf

3. PODER (2020), La SRE gastó en traslados de personal 5.3 mdd del pago de BP por el derrame de Deepwater Horizon. https://poderlatam.org/2020/12/la-sre-gasto-en-traslados-de-personal-5-3-mdd-del-pago-de-bp-por-el-derrame-de-deepwater-horizon/

4. Muehlenbachs, L., Cohen M.A., y Gerarden T. (2013). The impact of water depth on safety and environmental performance in offshore oil and gas production. Energy Policy, 55: 699–705. doi: 10.1016/j.enpol.2012.12.074

5. Oceana. (2025). El Golfo de México, Más allá del Petróleo: propuestas para su protección. DOI. 10.5281/zenodo.14984562