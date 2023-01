Una actividad tan importante para Sinaloa como es el turismo no puede andar al garete. Siendo tan relevante como la agricultura -emblema productivo del estado- debe tener gente capaz y experimentada en su mando, no tan solo para dar respuesta a esta situación de crisis sino para potenciar mucho más su desarrollo.

Aún es temprano para evaluar las costos económicos y políticos del operativo militar para apresar a Ovidio Guzmán. Por lo pronto, sabemos que el mismo 5 de enero ya era noticia mundial. Se enteraron desde Dubái hasta Buenos Aires, pasando por Moscú, Sidney, Beijing y El Cairo. No hubo ciudad importante del mundo que no hablara del suceso en sus noticieros y en las redes sociales. México, en general, y Sinaloa, en particular, por lo común es noticia mundial cuando explota una noticia relacionada con los grandes capos del narco. Claro, las dimensiones globales del crimen organizado sinaloense y su impacto en la sociedad norteamericana así lo determinan.

De paso, habrá que comentar que el olfato político de “El Chapo” está aprovechando la coyuntura que abrió el 5 de enero para solicitar al Gobierno de México, en una especie de propuesta de negociación, que lo repatrien cuando existe la alta posibilidad que a su hijo lo extraditen. No estaba errado el legendario capo en su intención porque la respuesta del Presidente López Obrador fue más que diplomática y políticamente correcta: dijo que se iba a estudiar la solicitud, lo que en buen latín quiere decir que muy probablemente lo hará. Esto no quiere decir que Estados Unidos lo aceptará, pero sí que AMLO sigue siendo muy cuidadoso y atento cuando se refiere al Cártel de Sinaloa.

Lo anterior lleva a hacerse la pregunta si Palacio Nacional va a ordenar, bajo las presiones de la Casa Blanca, ir a fondo en el combate a la producción y tráfico de fentanilo, lo cual inevitablemente abriría una intensa confrontación con el Cártel de Sinaloa; o para evitar batallas mortíferas como la de Jesús María y desatar una guerra al narco al estilo de Felipe Calderón, nuevamente tiende la mano a los Guzmán y amigos.

Por lo pronto no ha habido más combates entre la fracción de Los Menores y el Ejército Mexicano. Si los llegase a haber que Dios nos agarre santificados; pero esto es poco probable porque el proceso de la pugna por 2024 ya está abierta, y a la 4T lo que menos le conviene es una inestabilidad social, económica y política prolongada.

Sin embargo, a corto plazo al turismo sinaloense, y más particularmente al mazatleco, sí lo ha afectado severamente el combate de Jesús María.

Las cancelaciones en la mayoría de los hoteles empezaron el mismo 5 de enero y se prolongaron en los siguientes días. En algunos casos ha bajado 50 por ciento. Como extensión de lo anterior es probable que Aeroméxico reduzca a la mitad su número de vuelos a partir de febrero, lo que es lógico ante la alta cantidad de reservaciones hoteleras canceladas. Afortunadamente los cruceros no interrumpieron sus arribos al principal puerto sinaloense, lo cual hubiese sido catastrófico como ya lo fue antes, pero los viajeros de aire y tierra sí han disminuido.

En los sitios turísticos más importantes del mundo, imagínese París, Cancún o Dubái como ejemplos, normalmente hay estrategias de emergencia para enfrentar crisis inesperadas, las cuales incluyen enérgicas y masivas campañas propagandísticas, relaciones públicas, cabildeos e intensa cooperación intersectorial, entre otras cosas; pero en Sinaloa, y más específicamente en Mazatlán, no se ven por ningún lado o, al menos, no se han hecho públicas. Y, pues sí, es difícil que eso suceda porque en la Secretaría de Turismo no hay cabeza, su titular es un fantasma que no sabemos si al día siguiente ya no va a asustar a nadie porque las oraciones para desaparecerlo suenan todos los días.

Seguramente los hoteleros y otros empresarios turísticos están buscando salidas en lo particular porque en escenarios abiertos no se han escuchado sus voces conjuntas. No se sale de ninguna crisis con respuestas individuales La acción colectiva es fundamental siempre.

En Sinaloa hay enormes recursos naturales, sociales, culturales, y también económicos, para dar respuestas inmediatas y a largo plazo en el sector turístico, pero se necesita liderazgo, mucho trabajo, planificación, voluntad e imaginación.

Por lo pronto aquí y allá brotan propuestas inteligentes y viables para relanzar el turismo sinaloense con un nuevo rostro. Por ejemplo, una familia de pequeños empresarios de Escuinapa ha recibido la propuesta de un grupo empresarial californiano para que las playas de este municipio sean sede para observar el Eclipse Solar que se verá en la tierra en abril de 2024, debido a que este será unos de los sitios del mundo donde se observará con mayor nitidez. Tal hecho podría congregar hasta 50 mil turistas de todo el planeta que gustan observar estos fenómenos naturales extraordinarios. Tal cantidad de personas, generalmente de altos niveles adquisitivos y educativos, muy respetuosos del medio ambiente, establecen campamentos bien organizados a lo largo de dos o tres días con actividades culturales, artísticas y ambientalistas.

La organización de un evento de tal magnitud empieza con mucha anticipación, es por eso que es importante que el gobierno del Dr. Rocha Moya levante la mano para llevarse la sede. Los beneficios, desde ahora, serían enormes para la imagen de Sinaloa, lo cual podría contribuir enormemente a potenciar nuestro turismo y con ellos el desarrollo de Sinaloa.

Créanme, esto no es puro rollo. Es algo totalmente posible.