Corría el año de 1997 y yo me disponía a emprender un largo viaje, llevaba boleto de ida, más no de regreso. Cuando supe que partiría, una de las decisiones más difíciles consistió en ir a despedirme de mis abuelos. Ambos estaban mayores y la probabilidad de no volver a verlos era muy alta, como finalmente sucedió. Llegué a su casa y mi abuelo ya me esperaba en el balcón. Todavía no terminaba de subir cuando me dijo: “en la vida sólo existen dos tipos de personas, los agradecidos y los que no lo son. En esta familia sólo caben los agradecidos”. Me dio un abrazo y se dio la vuelta.

Entiendo la vida como ciclos, a veces es difícil precisar cuando termina uno e inicia el que sigue. Pero, si tienes la fortuna de identificarlo, procura cerrar “todas las puertas” para caminar con calma hacia lo que sigue.

Hoy termina el mandato Constitucional del Gobernador Quirino Ordaz Coppel en punto de las 00:00 horas. Con las manecillas del reloj se diluye también el nombramiento de quienes lo acompañamos. Esta es la última ocasión en que escribo en mi calidad de Secretario de Educación Pública y Cultura (SEPyC), miembro de la administración estatal en turno y parte de los funcionarios públicos en la entidad. Reconozco a los funcionarios que permanecen y dedican su vida a esta vocación, al tiempo que agradezco haber formado parte de Ustedes; considero una alta distinción servir públicamente y espero, en lo que cabe, haber funcionado al bien común.

La educación es para mí una causa, no un empleo. No necesito un cargo ni un encargo para hacer cumplir el sueño de la escuela. No hay mandato que fenezca en la aspiración de materializar el derecho a aprender en la vida de la niñez y la juventud. Imaginar una sociedad más justa y más equitativa es factible si se asume cada escuela como un instrumento para vencer la cotidianidad del contexto. Para miles de niñas, niños y jóvenes la educación es su única opción de una vida mejor. Resulta imposible olvidar que este caminar es una “urgencia perseverante.”

Vivir el sueño de la escuela en carne propia ha sido el mayor privilegio de mi vida, y no sé por dónde empezar a agradecerlo. Lo gocé, todos y cada uno de los días. Sin importar la tarea, ya fuera administrativa, de gestión en la Ciudad de México, de negociación ante los distintos actores, de escucha en las comunidades, de acondicionamiento escolar, de articulación en los subsistemas o en los aprendizajes tan dispares a lo largo y ancho del territorio, por citar algunos. Todas las facetas las disfruté plenamente.

La propia historia de la educación en México y Sinaloa me ayudó a tener claro que la educación siempre cuenta la historia de alguien más, no la de una persona y mucho menos la de “la Autoridad”. Si una convicción debe permanecer latente es la del “acompañamiento”. De nada sirve “saberlo”, sino puedes “compartirlo”. Gracias a todos aquellos que día a día me lo recordaron con una sonrisa, con una frustración, con un deseo, con un sentimiento genuino para seguir adelante.

Me resultó particularmente sencillo mostrar todas mis deficiencias, sobre todo porque el conocimiento acumulado en la comunidad educativa es muy basto: la estructura es clave, los hombres y mujeres que la habitan tienen años y más años de servicio, sienten el palpitar del ritmo educativo y son capaces de moverlo; el sindicato, particularmente las secciones sindicales 27 y 53, son dos grandes aliados mientras te conduzcas con respeto; los maestros, nuestros queridos docentes, son hombres y mujeres que todos los días están en el “campo de batalla”, no saben retroceder - contigo, sin ti o, a pesar de ti -; las organizaciones de sociedad civil tienen, algunas de ellas, un alto grado de especialización sumamente útil para la toma de decisiones en los momentos de mayor dificultad; los medios de comunicación nos obligan a ser mejores, además de mantener el tema en la agenda pública; además, las familias, fundamentales para mantener vigente el termómetro social de la educación. A todos y cada uno de Ustedes, mi mayor agradecimiento. Nunca habría llegado hasta aquí sin su apoyo.

Nadie nos hacemos solos. Siempre me sorprendió por qué el Gobernador Quirino Ordaz me invitó a formar parte de su gabinete. No tenía por qué hacerlo, no era amigo de él, tampoco pertenezco a su partido político y ningún grupo político, empresarial ni social presionó para mi ingreso. Aun así, me invitó. Me une a él y su familia un profundo agradecimiento.

A mi familia, a Eryka y mis hijas Natalia y Nicole, me faltan palabras de reconocimiento; son mi motor y mi faro, la mayor fuente de inspiración para seguir adelante. En más de una ocasión “creer que es posible” hace toda la diferencia. Gracias.

Sinaloa tiene la ventaja de contar con un Gobernador que (re)siente la educación. La querencia de Rubén Rocha Moya está en el ámbito educativo, y ello representa una gran ventaja para garantizar el derecho a aprender de nuestra niñez y juventud. Graciela Domínguez Nava cuenta con el profesionalismo y el talante para acompañar a la comunidad educativa. Le deseo el mayor de los éxitos, querida Secretaria.

A mi llegada a la SEPyC solía compartir mi sensación al venir de sociedad civil y ahora formar parte del gobierno. La mejor forma que encontré para explicarlo era decir que, pasé de ser borracho a ser cantinero; no es lo mismo disfrutar fuera de la barra que servir los tragos. Culminada mi responsabilidad, regresaré del lado de los “borrachos”; sin embargo, por respeto a la nueva titular, lo haré con discreción en los temas educativos.

Que así sea.