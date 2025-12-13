Por cierto, ya sea que el libro haya costado los $448 pesos que se señalan en las librerías, o “poco más de $100 pesos” como señala el Senador, lo que sí es que dichas cantidades no hacen merma para una persona que, como Coordinador de Morena en el Senado, tuvo a su discreción, un presupuesto de $1,900 millones de pesos!

Como usted seguramente ya lo sabe, el expresidente López Obrador salió hace unos días a promocionar su libro “Grandeza” y además dar un espaldarazo a la Presidenta y señalar que él está retirado de la política, pero que si es necesario volvería y por supuesto que esto fue nota por quienes añoran al expresidente y por otro lado quienes no lo extrañan.

En este espacio no se hizo mención sobre este hecho, en primera porque no he leído el libro (y no tengo planes de hacerlo) y porque nada de lo dicho por el expresidente creo que valía la pena reproducirlo, es decir, no dijo nada que no se esperaba de él.

El libro en cuestión cuesta $329 pesos de manera electrónica (algo elevado para ese tipo de libros), en la librería Gandhi $448 en su versión de tapa blanda, mismo precio en librería Gonvill, esto no se lo digo por publicidad, no creo que lo que diga un servidor influirá en si usted planee leer el libro en cuestión o no, lo digo porque esta semana se corrió la noticia de que el coordinador de Morena en el Senado, es decir, el exgobernador, ganadero, notario y Senador Adán Augusto López compró 17 mil ejemplares del libro en cuestión, esto para regalarlos a sus compañeros de bancada, por lo que estamos hablando de $7,616,000.00 pesos, lo que sin lugar a dudas no es un gasto menor.

Ahora bien, el Senador señaló: “Yo decidí compartirles a los compañeros unos libros de la reciente obra del licenciado Andrés Manuel y yo les obsequié un determinado número de libros a cada uno”, dice que negoció un precio especial y que cada libro le costó poco más de $100 pesos, independiente de lo excelente negociador que es, ¿cree usted que fue correcta dicha compra? El Senador Adán Augusto ha señalado públicamente que el expresidente es como su hermano, y el expresidente también ha señalado que el Senador es como su hermano, ante esta “hermandad”, ¿está bien que el coordinador de Morena compre dichos libros y beneficie al expresidente? ¿Pensaría igual si esto hubiera sucedido en el sexenio de Peña Nieto?, ¿o en el de Calderón? En aras de la verdad, el Senador ha señalado que dicha compra la hizo con su dinero propio, la pregunta siguiente es: ¿Veremos en algún momento la factura?

Por cierto, ya sea que el libro haya costado los $448 pesos que se señalan en las librerías, o “poco más de $100 pesos” como señala el Senador, lo que sí es que dichas cantidades no hacen merma para una persona que, como Coordinador de Morena en el Senado, tuvo a su discreción, un presupuesto de $1,900 millones de pesos!, (hablando de “Grandeza”), esto derivado de su cargo como Senador, coordinador de la bancada, presidente de la Junta de Coordinación Política le permite decidir gastos administrativos, obras, subsidios, viajes y partidas para diferentes bancadas, así como “servicios generales”.

Para finalizar y creo que para sorpresa de pocos en estos tres meses de la “Nueva” SCJN, la productividad ha bajado casi a la mitad, una razón sin duda es la eliminación de las Salas, pero ¿una Corte lenta a quién beneficia? Le aseguro que al ciudadano no. La nueva SCJN también ha dejado de publicar estadísticas de productividad, ¿Por qué se decide que no se publiquen estadísticas de productividad por ponencia? Por transparencia no es.

PD 1. La ministra Lenia Batres no estuvo presente en el Pleno esta semana, su participación fue vía zoom y al hacerlo no utilizó la toga, ¿le parece correcto?

PD 2. Según el Índice de Democracia de “The Economist Intelligence Unit”, nuestro país se encuentra en el numero 84 como el más democrático.

PD 3. Nuestros diputados han aprobado aranceles a productos de Asia, especialmente de China, ¿pero que no a principios de año decíamos que los aranceles que quería imponer nuestro vecino del norte a nuestro país estaban mal?