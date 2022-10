Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica / SinEmbargo.MX

En la era de un renovado militarismo, las filtraciones de Guacamaya nos abren nuevas interrogantes sobre el sistema político, social y económico que impera y del cual el poder militar se apropia decididamente. El Ejército sabe lo que pasa en todo el territorio nacional y no hace nada o no necesariamente lo que debe hacer con ese nivel de conocimiento. Qué narcos hablan con qué autoridades, dónde compran armas y hasta a quién van a matar. Entonces no es la seguridad de la población su principal cometido, es la acumulación de poder. Ese poder que le da conocer a detalle las entrañas de un Estado podrido.