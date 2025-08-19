Guarde sus boletos

La acción colectiva busca que, mientras la carretera de cuota Mazatlán-Culiacán no esté en condiciones adecuadas, se baje razonablemente la tarifa que cobran y, además, se pretende que se haga un reembolso a los que pagan la cuota de al menos un 50 por ciento del importe de lo que han pagado.

Después de superar unos obstáculos derivados de la falta de experiencia del personal de un Tribunal federal, finalmente fue admitida a trámite una acción colectiva que presentamos hace algunos meses.

La acción colectiva busca que la empresa a quien le dieron la concesión para operar la carretera de cuota Mazatlán-Culiacán, la mantenga siempre en perfectas condiciones para que sus usuarios puedan circular por ella con comodidad y sin peligro.

Cualquiera que use esa carretera sabe que desde inicio de operaciones empezó a presentar defectos y, a la fecha, siempre está llena de baches, provocando daños a los vehículos que circulan y accidentes, algunos mortales.

La acción colectiva busca también que, mientras la carretera no esté en condiciones adecuadas, se baje razonablemente la tarifa que cobran y, además, se pretende que se haga un reembolso a los que pagan la cuota de al menos un 50 por ciento del importe de lo que han pagado.

Pero para poder pedir el reembolso será necesario presentar al Juez federal que lleva la acción colectiva los comprobantes o boletos de pago.

Es por eso por lo que le sugiero que, si usted usa constantemente la carretera de cuota, conserve sus boletos para que, en el momento que después indicaremos, los haga llegar a nuestras oficinas para presentar al Juez su reclamo de reembolso y bonificación.

También posteriormente le diremos cómo puede sumarse a la acción colectiva a que me refiero, adelantándole y dejando bien claro que todo el trámite es pro-bono, es decir, no cobramos ni un centavo ni de honorarios ni de gastos.

En otra acción colectiva contra una empresa de autotransporte urbano ya logramos que a sus usuarios les reembolsaran una buena cantidad de dinero así que, lo que le digo ahora no lo eche en saco roto, también usted puede obtener un reembolso y beneficios de disminución de la cuota si se suma a la acción colectiva.