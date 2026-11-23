Lo que hoy viven los guasavenses nos recuerda que la violencia no reconoce fronteras municipales y que sus consecuencias terminan afectándonos a todos

Guasave vive momentos que nos recuerdan lo que sufrimos los culichis hace poco más de dos años, cuando el 9 de septiembre de 2024 comenzó una nueva etapa de violencia en nuestra ciudad. Esa violencia también ha golpeado a Mazatlán y hoy se intensifica en el norte de Sinaloa. La captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo” Isidro, nos devuelve a esa época. Las circunstancias son distintas, pero compartimos la incertidumbre, el temor y la necesidad de recuperar la tranquilidad.

El norte del estado había mantenido una relativa calma, como lo muestran los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi. En Los Mochis, la ciudad del norte que mide la encuesta, la percepción de inseguridad pasó de 21.1 por ciento en marzo de 2026 a 31.2 por ciento en junio, todavía muy por debajo de Culiacán, donde alcanzó 90.8 por ciento. Es posible que los acontecimientos recientes aumenten esa percepción, aunque todavía no podemos conocer su magnitud.

Conviene, sin embargo, evitar la llamada falacia narrativa, esa tendencia a construir historias que parecen explicar perfectamente lo sucedido. Los acontecimientos de violencia extrema responden a múltiples factores, muchos de ellos fuera de nuestro conocimiento, por lo que difícilmente podemos anticipar cuándo y dónde ocurrirán, más que intentar explicar cada acontecimiento, debemos concentrarnos en lo que podemos hacer para superar esta situación, aprovechando lo que hemos aprendido durante estos dos años.

La sociedad es un sistema complejo, formado por relaciones que difícilmente pueden estudiarse de manera aislada. Aunque las circunstancias de Culiacán, Mazatlán y Guasave son diferentes, compartimos elementos que pueden servir como puntos de partida para reconstruir nuestra convivencia. Los sinaloenses mantenemos fuertes vínculos familiares, amistades y relaciones que abarcan prácticamente todo el estado. Esta cercanía representa una de nuestras principales fortalezas frente al deterioro del tejido social.

Por ello, debemos procurar mantener y fortalecer nuestras relaciones con familiares, amigos y vecinos. Encerrarnos permanentemente en nuestros propios espacios no puede ser la solución. Necesitamos recuperar gradualmente nuestra cotidianidad y los espacios públicos, siempre que existan condiciones de seguridad para hacerlo.

En Culiacán, después de más de dos años, hemos comenzado a transitar lentamente en esa dirección. Algunos indicadores de percepción de inseguridad muestran mejoras (el último reporte muestra una reducción en 9 puntos porcentuales en ese periodo), aunque todavía estamos lejos de recuperar las condiciones que teníamos anteriormente.

Otro aspecto que debemos reconocer es que las disputas entre organizaciones delictivas, así como sus enfrentamientos con las autoridades, responden a dinámicas sobre las cuales la sociedad civil tiene una influencia limitada. Esto también exige revisar críticamente lo que se ha hecho hasta ahora. Las organizaciones civiles han realizado esfuerzos importantes y las autoridades han desplegado distintas estrategias de seguridad. Sin embargo, la persistencia de la violencia sugiere que todavía las autoridades no han encontrado respuestas suficientes.

Podemos seguir incrementando el número de policías y militares, cuya presencia es indispensable para garantizar la seguridad. Pero pensar que solamente aumentando su número resolveremos el problema sería una simplificación excesiva. Incluso disponer de un agente en cada esquina difícilmente impediría por completo acontecimientos extraordinarios de violencia. Necesitamos complementar la seguridad pública con estrategias de largo plazo que fortalezcan a nuestra sociedad, como más educación, más cultura, mejores instituciones y mayores oportunidades para la convivencia y el desarrollo comunitario.

En entregas anteriores hemos insistido en el potencial de los centros comunitarios, espacios donde los vecinos se organizan para atender las necesidades de su propia comunidad. Corerepe, en Guasave, es un ejemplo de lo que puede lograrse cuando convergen la iniciativa social, el conocimiento y el apoyo económico.

Estos espacios no sustituyen la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad, pero pueden contribuir a reconstruir los vínculos que la violencia ha debilitado.

Debemos comprender que aceptar la realidad que enfrentamos no significa resignarnos a vivir permanentemente bajo estas condiciones. Significa reconocer aquello que está fuera de nuestro control y concentrar nuestros esfuerzos en lo que sí podemos transformar.

Guasave, no estás solo. Lo que hoy viven los guasavenses nos recuerda que la violencia no reconoce fronteras municipales y que sus consecuencias terminan afectándonos a todos. No necesitamos encontrar una explicación definitiva para cada acontecimiento antes de comenzar a actuar. Necesitamos prepararnos mejor para enfrentar la incertidumbre, fortalecer nuestras comunidades y recuperar gradualmente nuestra convivencia.