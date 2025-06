¿Qué cuidaban o a quién protegían los policías estatales y municipales involucrados? ¿A qué se debió que la avenida Obregón se viera invadida por patrullas que circularon en sentido contrario desde el bulevar Zapata hasta el Malecón Diego Valadés, movilización que alarmó a los culiacanenses? ¿Son policías o son civiles las dos personas que recibían atención médica en la clínica?

No contesten. La realidad ya está dando las respuestas.

¿Qué cuidaban o a quién protegían los policías estatales y municipales involucrados? ¿A qué se debió que la avenida Obregón se viera invadida por patrullas que circularon en sentido contrario desde el bulevar Zapata hasta el Malecón Diego Valadés, movilización que alarmó a los culiacanenses? ¿Son policías o son civiles las dos personas que recibían atención médica en la clínica? ¿Por qué si se trata de un conflicto entre policías estatales la investigación se puso en manos de la Fiscalía General de la República y no a cargo del Ministerio Público estatal?

Así de sencillo el informe, no obstante que el caos policial de la noche del 2 de junio se volvió una madeja de situaciones lamentables precisamente cuando la crisis de la seguridad pública en Sinaloa necesita de mayor coordinación entre lo estatal y lo nacional. En principio, qué tan cierta es la información de que fueron policías de Culiacán los que activaron el botón de pánico al decirse atacados por agentes estatales y que al resultar heridos algunos de los municipales optaron por llevar a sus compañeros al centro médico de referencia.

Cualquier fracaso de Rentería Schazarino en Sinaloa será traducido en reveses para Harfuch y la Presidenta Sheinbaum. Al ser gente de todas las confianzas de ambos y como funcionario de primer nivel del gobierno rochista, es el responsable de fortalecer la colaboración entre los mandatarios del País y del estado en materia de construcción de paz, por lo tanto no basta con un escueto boletín de prensa para explicar un suceso que pone a la gente a dudar a cargo de quiénes está la expectativa de vivir tranquilos.

Los mandos militares siempre ven con suspicacias la participación de corporaciones locales de seguridad al considerarlas infiltradas por la delincuencia, penetración que en caso de ponerlos ante el dilema de defender a malandros o cuidar a los ciudadanos pacíficos, optarían por lo primero. No de ahora, sino desde los inicios de los años 90, el General Rodolfo Reta Trigos, que se desempeñó en Sinaloa como Comandante de la Novena Zona Militar y Tercera Región Militar, puso un muro infranqueable a la injerencia de policías estatales y municipales en asuntos de índole castrense.

La noche del lunes, el Ejército, Marina y Guardia Nacional habrían obtenido mayor argumento para sustentar la desconfianza hacia las corporaciones locales de seguridad pública en cuestión de combate a la delincuencia organizada, por el enredo que involucra a elementos de las policías Municipal y Estatal en el extraño operativo con epicentro en una clínica privada cercana al puente Miguel Hidalgo, en Culiacán. La concentración de demasiada fuerza pública iracunda en el punto de Obregón y Malecón nuevo no resiste explicaciones a medias al tratarse del aparato oficial que protege a ciudadanos que se hallan en medio del fuego cruzado por la narcoguerra.

Reverso

Morir en la sierra

Que no pasen desapercibidas las muertes de tres mineros en la zona de Capilla del Taxte, Concordia, asesinados el domingo sin más réquiem que el de la impunidad. No hagamos como que no los vemos ni lo sentimos porque daríamos nuevas señales de sucumbir en la deshumanización que propone la delincuencia organizada, despojándonos hasta de la voluntad para llorar las víctimas. Es la sierra, territorio que el Gobierno abandona a merced de la violencia, pobreza, sequía, incendios forestales, desplazamientos y la sentencia letal para aquellos que se aferran a sus terruños.