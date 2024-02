santamar24@hotmail.com

Al margen de lo anterior, lo cierto es que este suceso marca el inicio de una intensa guerra mediática en el que el frente electoral y la 4T recurrirán a todos los recursos de una descarnada confrontación electoral.

Al entrar a la interfase de precampañas y campañas ha estallado un nuevo escándalo mediático, encabezado en México por Carlos Loret de Mola, que parece llevar la intención de convertirlo en la primera etapa de la guerra de movimientos del frente opositor y sus aliados periodísticos contra López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Esta acción, propia de una guerra de movimientos, partió de tres reportajes simultáneos en los que destacan los de los periodistas Anabel Hernández y Tim Golden, donde se habla de una supuesta relación político-financiera en 2006 entre el Cártel de Sinaloa y López Obrador. En los tres reportajes se mencionan encuentros de narcotraficantes y personajes muy cercanos a AMLO, entre ellos el famoso “Nico”, chofer y jefe de logística de López Obrador en 2006 y varios años más. Los tres reporteros citan ex agentes de la DEA que hablan de un financiamiento de 2 a 4 millones de dólares a la campaña del tabasqueño en el año mencionado.

Loret de Mola presentó el jueves pasado un largo y detallado reportaje a través de su portal Latinus donde él da por cierta la complicidad de López Obrador con los narcos desde 2006, y así como esa plataforma, muchos medios mexicanos han dado vuelo a los reportajes, particularmente al de Tim Golden, ganador dos veces del premio Pulitzer.

En Estados Unidos, Jesús García, uno de los editores del diario La Opinión, de Los Ángeles, el más importante en español de los que se publican en el vecino país, a diferencia de Loret, buscó a Golden para que precisara la información que maneja en su reportaje. Esto respondió el reportero estadounidense el pasado 1 de febrero, cito a García:

“Nosotros no estamos diciendo que hay evidencias innegables, contundentes, de que se hicieron esas donaciones”, explicó Golden a la pregunta expresa. “Yo creo que la gente debe sacar sus propias conclusiones, nosotros no estamos diciendo qué pasó o no pasó, porque nos parece que no es concluyente la información, no hubo un proceso judicial que llegara a validar esa información de forma definitiva.

“El reportaje de Golden titulado en español ‘¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del Presidente Mexicano López Obrador?’- dice García- narra cómo en 2010 agentes de la DEA realizaron una investigación sobre las presuntas donaciones.

“La DEA declinó hablar sobre su investigación, a petición expresa de este diario, pero el Departamento de Justicia confirmó que la indagatoria de hace 13 años siguió los protocolos correspondientes, incluyendo su ‘conclusión’.

“‘La actividad de investigación estuvo limitada en el tiempo, restringida en alcance únicamente a actividades criminales relacionadas con las drogas detectadas en el país y concluida’, indicó a este diario un oficial del Departamento de Justicia familiarizado con el proceso.

“El reporte no señala que AMLO recibió dinero del narco (escribe Jesús García), pero Golden indica que la política contra el crimen organizado del mandatario mexicano era un motivo para entender qué podía estar ocurriendo.

“En el caso de Andrés Manuel, donde hay un marcado repliegue de la confrontación con el crimen organizado y una retirada importante de cooperación con EE.UU., nos parecía importante tratar de llegar a lo más a fondo que podíamos en esta investigación. Y lo que vimos es un caso importante que muestra las dificultades que hay para hacer este tipo de investigaciones”, acotó Golden (fin de la cita).

Como vemos, hay un contraste notorio entre el periodismo de Jesús García y Loret de Mola. El primero buscó que Golden, la DEA y el Departamento de Justicia precisaran su información, lo cual hicieron el dos veces ganador del Pulitzer y la oficina de justicia del gobierno estadounidense, mientras que Loret dio por comprobada la declaración del ex agente de la DEA de que los narcos entregaron dinero a López Obrador.

Al margen de lo anterior, lo cierto es que este suceso marca el inicio de una intensa guerra mediática en el que el frente electoral y la 4T recurrirán a todos los recursos de una descarnada confrontación electoral. Como es obvio, el PRIAN y Xóchitl han aprovechado esta ofensiva mediática contra López Obrador porque es el sostén principal de Morena y de la campaña de Claudia Sheinbaum, la cual es apuntalada por un enjambre de audios y videos que inundan las redes sociales, dirigidos sobre todo a las personas de la tercera edad, donde se propagan mensajes antipejistas y anticlaudistas que rayan en lo fantástico, pero que logran algún efecto en sus receptores.

Las más recientes mediciones demoscópicas, salvo la de El Financiero donde se muestra una caída de Morena del 4 por ciento, muestran que la ventaja de Claudia sobre Xóchitl se mantiene en enero. Esperemos las próximas para ver si las revelaciones periodísticas aquí comentadas tienen un efecto sobre el electorado y Claudia pierde terreno.