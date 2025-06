La delincuencia implementa la anarquía comunicativa con contenidos que son ambrosía para buscadores de audiencias a través de cocteles de sangre; la autoridad hace el resto al enmudecer en los momentos cruciales y enseguida salir con reportes morosos y a medias.

Hay ráfagas de silencio que ocasionan que más allá de la delimitación de daños en ciertos puntos de Sinaloa, las consecuencias se generalicen en ciudades o comunidades enteras. Por ejemplo, ¿quién que haya tenido planes de acudir al centro turístico de Altata decidió arriesgarse a cruzar ese ribete de seguridad complicada que el fin de semana se manifestó en San Pedro, La Cofradía, El Castillo y Dautillos, poblaciones todas del municipio ex cañero? ¿Con cuál dato oficial fiable los navolatenses pudieron definir si trasladarse a la capital de Sinaloa era un acto seguro o suicida?

Ayer, ya entrada la tarde, ni la Secretaría de Seguridad Pública, la Vocería en materia de la violencia exacerbada o los mandos de los operativos militares habían emitido información oficial sobre el enfrentamiento que ocurrió durante la madrugada entre elementos de la fuerza pública y civiles armados en la zona de La Cofradía, municipio de Navolato. Cuando el conflicto entre los herederos de la jefatura en el Cártel de Sinaloa avanza a un año, las autoridades no han aprendido a comunicar oportunamente como otra acción crucial de la protección ciudadana.

Reverso

Lágrimas de junio

Quien sabe si el cielo por llorar la barbarie cotidiana que hace correr sangre en vez de agua por los once ríos, o porque las grietas le narran la agonía del surco en lo que es el granero de México, o quizá sea motivado a gemir por la no rendición de una sociedad exhausta a punto de soltarse de la mano de las últimas esperanzas, haya soltado algunas gotas a manera de lluvia en los últimos días de junio como señal de que aún no está todo perdido. Pueden ser también lágrimas del planeta al que le extrajimos la vida en aras de presentar los humanos resultados en progreso y acumulación de riqueza. Pero si acaso fuera llanto, hasta le pediríamos a nuestro hábitat que por favor siga sollozando.