Hablando de Política

EU AUTORIZA CUARTA DOSIS VACUNA CONTRA COVID PARA ADULTOS MAYORES DE 50 AÑOS

Sin duda la pandemia está lejos de acabar y ante el repunte de casos de Covid que ya se está viviendo en algunas partes del mundo, Estados Unidos prefiere prevenir que lamentar y por eso la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó una cuarta dosis de las vacunas antiCovid de Pfizer-BioNTech o Moderna para personas mayores de 50 años. Y es que las autoridades de ese país ya advierten sobre una posible nueva ola de la pandemia, pues ese país ya experimenta las primeras señales de que pronto podría experimentar otra ola de coronavirus, mientras la subvariante de ómicron, conocida como BA.2, se propaga por Europa y otras partes del mundo. Buenas noticias pues las vacunas podrán administrarse al menos cuatro meses después de la primera dosis de refuerzo. Algunos países, incluidos el Reino Unido, Chile, Israel y Suecia, ya aprobaron una cuarta vacuna para ciertas poblaciones vulnerables. Ojalá en nuestro país se tomen cartas en el asunto para evitar más muertes y saturación de hospitales. Por lo proto, a seguir cuidándonos.

RUBÉN ROCHA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES NAVALES DESTACA BAJA EN HOMICIDIOS EN SU ESTADO

Muy activo estuvo gobernador de Sinaloa Rubén Rocha en la Ciudad de México pues fue invitado por la Secretaría de Marina para que impartiera una conferencia a los integrantes de la Promoción LI de la Maestría en Seguridad Nacional, que se realiza en el Centro de Estudios Superiores Navales. Ahí el gobernador Rocha dio a conocer que en Sinaloa se tiene una tendencia a la baja en homicidios dolosos, aunque, aceptó que sí existe una alta incidencia de violencia doméstica contra mujeres. El mandatario aprovechó para adelantar que muy pronto anunciará su Plan Estatal de Desarrollo (PED), cuyos ejes estratégicos serán tres en específico, “Un gobierno democrático, promotor de la paz, la seguridad, una nueva ética pública y eficiencia”, “Impulso al desarrollo económico, alentando y protegiendo la inversión privada, y la pública donde sea posible y necesaria”, y tercero, “Búsqueda del bienestar social sostenible”. Cabe mencionar que la maestría que cursa personal de la Marina está enfocada a la seguridad nacional, por ello, el mandatario estatal les informó a los militares que su gobierno creó la Universidad de la Policía, para formar una nueva generación de hombres y mujeres altamente capacitados y especializados en la profesión de la seguridad pública.

NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY, AFIRMA AMLO SOBRE EL FALLO DE LA SCJN EN CASO GERTZ

Para que a nadie le quepa duda de su compromiso con las causas justas y de su imparcialidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la resolución de la SCJN que dio la libertad a la señora Alejandra Cuevas Morán, por el supuesto homicidio del hermano del Fiscal Alejandro Gertz Manero, porque nada ni nadie puede estar por encima de la ley. “Yo celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, los problemas, el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico Estado de Derecho”. “Antes esto no sucedía, no estaba derecho, no hace falta buscar muchos ejemplos, baste con lo que declaró el actual presidente de la SCJN (Arturo Zaldívar) de cómo fue presionado en el gobierno de Calderón que desde el ejecutivo a que cambiara su resolución (en el caso de la Guardería ABC)”. Así López Obrador no perdió la oportunidad de destacar que este fallo es una muestra del cambio, que ya no se simula, porque el Ejecutivo no es el poder de los poderes.

INSISTE LA SEP EN REGRESAR A CLASES PRESENCIALES

Y mientras en Estados Unidos se preparan para no sufrir los embates de la nueva ola de Covid que ya avizoran las autoridades, en nuestro país la secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, afirmó que existen condiciones para que todos los niños, adolescentes y jóvenes acudan a clases presenciales de manera normal por su salud mental y física, así como para atender los rezagos. En el marco del “martes de la salud” de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que habrá más beneficios para las y los alumnos si el regreso normal a clases es de manera rápida, por lo que convocó a madres y padres de familia, a los jóvenes de 18 años y a los docentes, que no se han puesto el refuerzo contra Covid-19, a que se vacunen. Y aunque reiteró que se respeta a quienes no han regresado, la propuesta, insistió, es que ya lo hagan, porque los maestros ya están vacunados.

CNDH ACEPTA CALIDAD DE VÍCTIMA A JOSÉ MANUEL DEL RÍO VIRGEN Y ORDENA REPARACIÓN DEL DAÑO

Otra vez las autoridades federales le dieron la razón a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado en el caso de José Manuel del Río Virgen y se demuestra que, como él lo ha venido denunciado, en Veracruz se cometen actos de violación a los derechos humanos sobre todo, en contra de los opositores al gobernador. Y es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 59/2022 a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) y a su titular Verónica Hernández Giadáns, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad y de acceso a la justicia, en agravio a José Manuel del Río Virgen, ya que se acreditó detención arbitraria, imputación indebida de hechos y vulneración al debido proceso y a la debida diligencia. Además, el órgano defensor precisó sobre la violación a los derechos humanos de las personas que viajaban junto con Del Río Virgen, entre ellas una menor de edad, para quienes también se exige la reparación de daños. Pero, como Cuitláhuac García se siente protegido, en vez de tomar cartas en el asunto para que en su estado no sigan cometiéndose abusos, simplemente rechazó la recomendación y de paso le dio “con todo” al juez de distrito Jesús Arturo Cuéllar Díaz porque ordenó repetir la audiencia de vinculación contra Del Río. “La medida cautelar no puede ser para que el culpable lleve su caso en libertad, el delito de esa gravedad, por ley, amerita prisión preventiva oficiosa. Si el juez de distrito ha resuelto en sentido contrario, entonces demostrará que la ley se puede torcer a conveniencia del homicida, sólo porque tiene amigos pudientes”, acusó García Jiménez. “¿De qué lado está la justicia? La víctima es René Tovar, a quien se privó de la vida, y ese delito es muy grave. No debería hacerse valer un amparo sobre las facultades del juez de control y de vinculación”, destacó en su alegato.

PAN Y PRI ASEGURAN QUE REFORMA ELECTRICA Y ELECTORAL NO PASARÁN, PERO IGNACIO MIER CONFÍA EN LLEGAR A ACUERDOS

Las tensiones en la Cámara de Diputados cada vez están más fuertes y las posiciones se dividen en torno a la reforma eléctrica y ahora se suma la electoral que ya adelantó Andrés Manuel López Obrador. Para muestra basta mencionar que los legisladores del PAN y del PRD advirtieron que etas reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador “serán derrotadas” por el bloque opositor para evitar la destrucción de las instituciones. Pero el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, ya dejó en claro que su bancada respaldará la reforma electoral perfilada por el Ejecutivo para elegir por voto popular a los consejeros del INE y eliminar así todo vestigio de “cuotas y cuates” en la designación de dichos funcionarios. Al respecto, el panista Santiago Creel y el perredista Luis Cházaro reafirmaron el rechazo de la coalición Va por México a cualquier reforma que implique una regresión. “Que quede muy claro, la reforma eléctrica del Presidente será derrotada, igualmente que la reforma electoral. No vamos a permitir que destruya nuestras instituciones que han sido el baluarte de la democracia y el impulso a la actividad económica que este gobierno ha desaprovechado”, puntualizó Creel.

