Hablando de Política

RUBÉN ROCHA PRESENTE EN TOMA DE PROTESTA DE JESÚS MADUEÑA COMO RECTOR DE LA UAS Y LLAMA A LA UNIDAD

El próximo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha hace un llamado a dejar atrás las diferencias y coincidimos que ahora que ya concluyó el proceso electoral que se llevó a cabo en Sinaloa y en el país el domingo, llegó el momento de convocar a la unidad y la reconciliación para que los nuevos gobernantes y los que están puedan ocupar sus cargos en paz y de la mano de todos los sectores. Rocha Moya atestiguó la toma de protesta del nuevo rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, a quien le deseó el mejor de los éxitos en esta nueva encomienda. “El doctor Jesús Madueña conoce a la universidad, ya que en su trayectoria como maestro y en áreas directivas de la universidad le han dado un amplio conocimiento de la misma, la UAS está en buenas manos”, aseguró. En este marco, Rubén Rocha Moya reiteró su compromiso de campaña de brindar todo su apoyo a la UAS, así como a todas las instituciones de educación superior que operarán en el estado. No dudamos que así será pues sabemos que Rocha Moya siempre ha estado comprometido con las causas de la educación y muestra de ello es que en su paso por el Senado fue pieza clave en la negociación de la nueva reforma educativa y otras igual de importantes pues recordemos que durante tres años fue presidente de la Comisión de Educación.

KAMALA HARRIS Y AMLO ATESTIGUAN MEMORÁNDUM DE COOPERACIÓN

Además de la jornada electoral, sin duda uno de los eventos más importantes de los últimos días fue la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quienes firmaron en Palacio Nacional, el Memorándum de entendimiento sobre la cooperación internacional entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Importante ya que, según el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el objetivo de este documento es promover y fomentar opciones en Guatemala, Honduras y El Salvador para afrontar el tema migratorio que es como sabemos uno de los temas prioritarios para AMLO. Tras esta firma el Presidente paseó con la funcionaria norteamericana por los pasillos de Palacio Nacional y por ser un apasionado de la historia, no dudamos que durante esta caminata haya platicado con la vicepresidenta sobre algún pasaje de nuestra historia. Más tarde, Kamala Harris detalló que se está estableciendo un grupo de trabajo con México para avanzar en las acciones que implementará nuestro país para otorgar visas de trabajo para quienes llegan a nuestra frontera. Además, ambos líderes abordaron temas de economía, cooperación para la seguridad, así como el desarrollo del sur de México y Centroamérica. Destaca el hecho de que, en su vista a nuestro país, Kamala se reunió también con representantes de sectores sindicales y con los responsables de hacer cumplir los acuerdos del Tratado Comercial entre México-Estados Unidos y Canadá T-MEC.

EU SE COMPROMETE A INVERTIR 130 MILLONES PARA AYUDAR A GARANTIZAR LOS DERECHOS LABORALES EN MÉXICO

Y hablando de congruencia y buenas noticias, en la reunión de alto nivel con el Presidente mexicano, Estados Unidos pactó invertir 130 millones de dólares “en asistencia técnica y cooperación durante los próximos tres años para trabajar con México en la implementación de la legislación laboral y para financiar programas que apoyarán a los trabajadores, mejorarán las condiciones laborales y abordarán el trabajo infantil y forzado”. Eso sí la vicepresidenta de EU resaltó la serie de reformas laborales que aprobó la 4T que abonaron en los derechos sindicales de los trabajadores, como el sindicalismo libre y la obligatoriedad de registrar a las trabajadoras domésticas en los servicios de seguridad social del Estado. Por si esto no fuera poco Harris anunció que la Cooperación Internacional de Financiamiento para el Desarrollo de Estados Unidos emitirá un préstamo para respaldar hipotecas y viviendas asequibles, del cual 40 y 50 por ciento de las viviendas nuevas se construirán en el sur de México. Además, la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA) y el Departamento de Comercio organizarán misiones comerciales para apoyar el desarrollo de infraestructura en el Sur de México.

VIDEGARAY INHABILITADO POR 10 AÑOS, EL EX FUNCIONARIO ANUNCIA QUE IMPUGNARÁ

Transcurrido el proceso electoral se dio a conocer que el pasado mes de mayo la Secretaría de la Función Pública determinó sancionar con inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público al ex titular de Hacienda, Luis Videgaray. La dependencia indicó además que esta sanción se dio “por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas esferas del poder, como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda y Crédito Público”. La respuesta de Videgaray Caso no se hizo esperar y anunció que impugnará esta decisión. “En deber de todos los mexicanos apoyar la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador. En mi caso lo haré impugnando la resolución por la vía institucional, con pleno respeto a la Secretaría de la Función Pública sin litigar el asunto en los medios de comunicación o en las redes sociales”, señaló. El excanciller indicó que las supuestas cuentas bancarias a las que se refiere la SFP son en realidad tarjetas de crédito que no tenían saldo deudor a la fecha de reporte de cada declaración, por lo que sostuvo que “las tarjetas de crédito de las que soy titular sí fueron referidas en las declaraciones patrimoniales”.

POSITIVA REACCIÓN DEL PESO FRENTE A LAS ELECCIONES

Muy buenas noticias para el gobierno mexicano y es que CI Banco aseguró que la reacción inicial del peso a los resultados electorales es positiva. El banco indicó que la magnitud del impacto es difícil de medir porque la cotización favorable también trae implícito el dato de empleo en Estados Unidos del viernes pasado, el cual al estar por debajo de lo esperado reduce las apuestas de que la Fed adelante un posible endurecimiento de la política monetaria, y amplíe las apuestas por activos financieros con mayor riesgo un mes más. Así, la moneda se aprecia hacia 19.75 por dólar. Y es que, cabe decir que existía cierto temor de que Morena arrasara en estas elecciones lo que permitiría hacer cambios constitucionales que a muchos no iban a gustar lo que podría provocar un desajuste en el tipo de cambio, pero como esto no pasó y ahora Morena tendrá que negociar disipó casi por completo los riesgos de cambios legislativos considerados, como iniciativas en contra del mercado, lo que justifica el hecho de que el peso se aprecie inicialmente cerca de 20 centavos por este tema.

EU RECONOCE EL “CORAJE” DE LOS VOTANTES MEXICANOS QUE PARTICIPARON EN LA JORNADA PESE A VIOLENCIA

Muy orgullosos debemos sentirnos todos los mexicanos que participamos en la jornada electoral del domingo y es una buena señal que en el extranjero se reconozca este esfuerzo Y es que el gobierno de Estados Unidos felicitó al pueblo de México por organizar unas elecciones “exitosas” que han sido consideradas por observadores y organismos internacionales como “libres y justas”. Lo que lamentablemente también se notó fue la violencia contra candidatos que se vivió en los días previos a la elección y por ello los norteamericanos también condenaron los asesinatos de decenas de políticos y aspirantes a cargos públicos. “Los Estados Unidos expresamos nuestras más profundas simpatías a México y a los seres queridos de los ciudadanos mexicanos, incluyendo trabajadores electorales y candidatos, que fueron víctimas de actos de violencia sin sentido durante la época electoral”, expresó un portavoz norteamericano en una declaración enviada a un diario de circulación nacional.

