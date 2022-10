Hablando de Política

AMLO PIDE A OPOSITORES QUE VAYAN DEFINIENDO A SU “GALLO” PRESIDENCIAL

De nuevo el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a las elecciones del 2024, pero eso no fue la sorpresa sino que ahora, por fin sumó a su lista a Ricardo Monreal. En su mañanera el mandatario criticó que en la oposición existen alrededor de 38 aspirantes al cargo, mientras que en Morena hay tres definidos y se podrían sumar sólo otros dos: Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. Incluso López Obrador hizo un llamado a sus adversarios para definir quién será su candidato o candidata a la presidencia porque, dijo, “no es fácil”, ya que estos partidos se encuentran “moralmente derrotados”, no son autocríticos, ni tienen capacidad para rectificar, además de que continúan deteriorándose políticamente. “Una recomendación: que empiecen ya a resolver quién va a ser el candidato, eso no es un asunto fácil y que se acuerden que el ciudadano vota por tres cosas, como él no sabe de esto, no está demás darle un consejo, no cualquier consulta causa, honorarios, la gente vota por tres cosas, que lo vayan resolviendo, para que ya dejen de estar espiando y gastando dinero en publicistas”, advirtió.

SENADO PROHIBE TERAPIAS DE CONVERSIÓN

El Senado de la República al fin pagó una deuda pendiente con la comunidad LGBTI+ y aprobó un proyecto de decreto que prohíbe las terapias de conversión en México. En su participación, la senadora Sánchez Cordero refirió que en 2015 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas realizó una investigación sobre las personas LGBTIQ+ que detalló que en México es donde se identificaron casos de personas a las que les han obligado a tomar medicamentos, y procedimientos médicos por su orientación sexual. “El objeto de la reforma es que pretende eliminar cualquier tipo de terapia para corregir la orientación sexual de las personas, sancionando penalmente a cualquier persona o profesional de la salud que promueva, imparta, aplique, obligue o financie este tipo de prácticas”, explicó.

COVID EN REDUCCIÓN, DICE HUGO LÓPEZ GATELL

Tal parece que al fin se está llegando al fin de la pandemia pues el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que la pandemia de covid-19 lleva 13 semanas de reducción, en donde los indicadores arrojan que la epidemia está en receso. El subsecretario detalló que las hospitalizaciones están en mínimos, con las camas con ventilador ocupadas al uno por ciento, mientras que las camas en general están al dos por ciento “y va a estar fluctuando seguramente en estas cantidades mínimas durante varias semanas”, señaló. Además, dijo que el indicador más relevante en cuanto a las defunciones muestra que en cinco semanas se ha presentado una defunción diaria en promedio, pero destacó que hay días consecutivos donde no se tiene ninguna muerte, “de manera convencional casi la mitad de las entidades presentan días sin defunciones, vamos muy bien en ese sentido”. Enhorabuena.

ESTEBAN MOCTEZUMA INFORMA QUE SE HA AGILIZADO EL SERVICIO DE 50 CONSULADOS EN ESTADOS UNIDOS

Muy ocupado está el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán y durante una gira de trabajo en Boston, Estados Unidos, aseguró que se ha agilizado el servicio de los 50 consulados mexicanos en ese país, aun cuando, reconoció, siempre existan quejas. Moctezuma aseguró que ha recorrido los consulados y ha constatado que el servicio se ha agilizado. Cabe mencionar que desde el pasado 8 de octubre, Moctezuma Barragán realiza una visita de trabajo en Boston para reunirse con asociaciones académicas y científicas, así como con la comunidad mexicana en ese estado.

PANEL DE T-MEC ES INMINENTE

Nos comentan que, pese a que Estados Unidos y Canadá han decidido mantener en pausa la instalación de un panel internacional por incumplimiento de México en el TMEC, en materia energética, se prevé que esto podría ocurrir en cualquier momento. Nuestra fuente nos dijo que nuestro país no se encuentra en una posición negociadora, pues ‘a partir de ahora, en cualquier momento, nuestros socios comerciales podrían detonar la instalación de dicho panel cuando más les convenga, lo que, sin duda, traería graves consecuencias para el gobierno y la economía nacional. Lo cierto es que las autoridades mexicanas no han dado respuesta a los puntos establecidos por el gobierno de Estados Unidos, lo que resta certeza a las inversiones privadas de nuestros principales socios comerciales. Estaremos atentos.

MIGUEL RIQUELME PROXIMO PRESIDENTE DEL PRI

Los nombres de los posibles sucesores de Alejandro Moreno en la presidencia del PRI ya empiezan a sonar y a pesar de que Alito se quiere aferrar al puesto hasta 2024, todo parece indicar que una vez que concluyan las elecciones del próximo año en el Estado de México y Coahuila, el actual gobernador del último estado, Miguel Riquelme Solís, será quien ocupe las oficinas de Insurgentes Norte. Ya veremos al tiempo...

CONFÍAN QUE LA CORTE DÉ LA RAZÓN A LA OPOSICIÓN EN CONTROVERSIA POR REFORMA QUE DA EL MANDO A LA SEDENA DE LA GUARDIA NACIONAL

Miguel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado, confió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dará la razón al bloque de contención de que la reforma que traspasa la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es inconstitucional. Y es que el lunes, en el límite del plazo, 49 senadores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural presentaron una acción de inconstitucionalidad para impugnar esta reforma que entrega a la Sedena el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. El ex secretario de Gobernación recordó que la Corte no tiene un plazo fatal para resolver esta acción de inconstitucionalidad, ero, confió en que, por la magnitud y la importancia del tema, los ministros lo resolverán rápidamente. Veremos.

XÓCHITL GÁLVEZ DENUCIARÁ A FUNCIONARIOS PROTAGONISTAS DEL “REY DEL CASH”

Apenas se conoció el contenido del libro “El Rey del Cash” y los panistas ya están planeando estrategias para sacar “raja política y electoral”. Para muestra basta mencionar que Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, anunció que presentará una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra diversos funcionarios de los gobiernos del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que son mencionados en el libro que, presuntamente se beneficiaron del esquema para financiar al movimiento de la Cuarta Transformación. “La próxima semana voy a presentar una denuncia por el contenido de ‘El Rey del Cash’, se hacen una serie de aseveraciones que tendrán que ser investigadas, por menos el día de hoy nuestro ex candidato (Ricardo) Anaya está fuera del país porque había la idea de detenerlo por un dicho, aquí hay muchos dichos y hay mucha gente a la que tienen que llamar, entre ellas, a Ariadna Montiel y saber con cuántos millones compró su casa. Ahora nos enteramos de que la señora que cuidaba las vallas en el plantón de Paseo de la Reforma tiene una casa que vale más de 18 millones en ese entonces”, adelantó. No la perderemos de vista.

ESTE JUEVES FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD DE EU Y MÉXICO SE REÚNEN

Gran escándalo se generó cuando se conoció que México firmó con Rusia un acuerdo que incluye la instalación en territorio mexicano de localización GPS rusa, conocida como “Glonass”. Y es que si bien este pacto aún no pasa por la aprobación del Senado mexicano, pero sí por Putín, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el hecho y afirmó que el convenio no tiene el propósito de espiar a nadie y consideró que se hace un gran alboroto debido a que habrá elecciones en Estados Unidos en noviembre. Si bien el acuerdo en septiembre del 2021, antes de la guerra de Rusia y Ucrania, habrá que estar atentos a la reacción de nuestro vecino de América del Norte porque lógicamente el hecho de que su vecino y socio comercial esté en estos acercamientos con Rusia, no le caerá nada bien, pues recordemos que en el pasado la intervención de este país se metió en procesos electorales como el que llevó a la presidencia a Trump. Por lo pronto este jueves, habrá en Washington una nueva reunión de funcionarios de seguridad de México y Estados Unidos y este tema y el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, por supuesto, serán puestos en la mesa. A decir del canciller Marcelo Ebrard, en el encuentro estarán presentes los secretarios de Sedena, Semar y Guardia Nacional y por parte de Estados Unidos participarán: Antony Blinken, Alejandro Mayorkas y Merrick Garland. Estaremos atentos.