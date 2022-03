Hablando de Política

FUNCIONARIOS DE EU QUE HAN VISITADO MÉXICO MUESTRA FORTALECIMIENTO EN RELACIONES DIPLOMÁTICAS

Sin caer en la ingenuidad y el optimismo, no cabe duda que la llegada al poder de Joe Biden y las buenas gestiones diplomáticas del canciller Marcelo Ebrard y del embajador Esteban Moctezuma han logrado fortalecer las relaciones de nuestro país con Estados Unidos y muestra de ello es que, a pesar de la pandemia, los encuentros entre funcionarios de primer nivel de ambas naciones no se han detenido. Recordemos que en junio del año pasado estuvo en México Kamala Harris, vicepresidenta de ese país. En agosto, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el asesor de Joe Biden en materia de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. En julio, el tema migratorio fue el centro de los acuerdos y en territorio nacional estuvo Isabel Rioja-Scott, directora para América del Norte del Consejo Nacional de Seguridad; Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute, así como con Ana González Barrera, investigadora sénior del Pew Research Center. En octubre, estuvieron el secretario de Estado, Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general, Merrick Garland. Meses después, en enero de este año, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal recibieron a la secretaria de energía Jennifer M. Granholm. En febrero de este año el enviado especial para el Clima del gobierno de Estados Unidos, John Kerry realizó su segunda visita a México y el martes, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas estuvo por cuarta vez en México y ahí se planteó la posibilidad de que Joe Biden venga a México en octubre. Además de que Andrés Manuel López Obrador viajó a Washington en noviembre del año pasado. Aunque siempre es bueno el diálogo no caemos en la ingenuidad y la presencia de estos funcionarios en México no es casualidad ni producto de la buena voluntad de ese país, pues sabemos que Estados Unidos siempre velará primero por sus intereses.

IMELDA CASTRO TRABAJARÁ CON RICARDO MONREAL EN LA JUCOPO

Buenas noticias para el gobernador Rubén Rocha Moya pues a partir de ahora contará con una aliada en la Junta de Coordinación Política del Senado que preside Ricardo Monreal, el mejor operador político de la 4T por ser capaz de “tejer fino” los acuerdos con todas las fuerzas políticas para llevar a buen puerto las reformas más difíciles. Y es que Imelda Castro recibió el respaldo de todos sus compañeros de bancada y de los coordinadores parlamentarios de todas las fuerzas políticas para sustituir a Marybel Villegas Canché quien pidió licencia el pasado 2 de marzo. Enhorabuena.

HÉCTOR MELESIO CUEN: VALORAREMOS SI EL CUBREBOCAS YA NO SERÁ OBLIGATORIO

Siempre consciente de que la salud de los sinaloenses no puede ponerla en riesgo porque la pandemia no ha terminado, el secretario de salud del estado Héctor Melesio Cuén Ojeda aseguró que para que el uso del Cubrebocas no sea obligatorio en Sinaloa, habría que esperar a que el consejo de salubridad retire la emergencia sanitaria, siempre y cuando disminuyan los contagios de Covid-19. Cuén Ojeda, aceptó que han bajado muchos los contagios, pero aclaró que será un tema que se va a valorar. El Secretario de Salud, mencionó que debido a las recomendaciones de los epidemiólogos será en el transporte público y en lugares concurridos el uso obligatorio de cubrebocas, por lo que es una determinación que se pondrá a consideración con el consejo de salubridad.

PREOCUPA A EU VIOLENCIA EN TAMAULIPAS POR DETENCIÓN DE EL HUEVO: KEN SALAZAR

A decir de Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, en su país existe “grave preocupación” tras los hechos de violencia ocurridos el lunes en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, tras la detención del líder del Cártel del Noreste, Juan Gerardo Treviño, mejor conocido como El Huevo y por eso los servicios consulares fueron suspendidos. Eso sí el embajador Salazar dejó en claro que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y los empleados de la Embajada son la mayor prioridad para el Departamento de Estado. “La situación actual en Nuevo Laredo muestra la importancia de continuar trabajando juntos con el gobierno de México bajo el Marco Bicentenario para Seguridad, Salud Pública, y Comunidades Seguras para combatir a las organizaciones del crimen. Seguimos comprometidos con nuestra seguridad compartida y hacer más seguras nuestras comunidades en ambos países”, expresó. “Estamos tomando medidas para proteger la seguridad de nuestros empleados. Nuestro consulado se encuentra cerrado al público para servicios consulares hasta nuevo aviso. Todas las citas programadas para mañana serán reprogramadas”, apuntó. Por lo pronto México ya tomó cartas en el asunto y de inmediato deportó a Estados Unidos a Juan Gerardo Treviño tras haberse acreditado que tiene la nacionalidad estadunidense. Cabe recordar que Treviño Chávez, líder de una de las organizaciones que ha generado violencia en diversas zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Veracruz, por sus disputas territoriales con el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, era considerado uno de los hombres más buscados.

LA FUERZA DEL PAS ESTÁ EN LA GENTE, NO EN LOS FUNCIONARIOS: VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO

Víctor Antonio Corrales Burgueño, líder del Partido Sinaloense reconoce que la fuerza de su partido está en la gente y no en los funcionarios por eso tras la incorporación a Morena de las presidentas municipales de Cosala y Rosario manifestó que quienes deciden separarse del PAS, están en total libertad de hacerlo. Y tiene razón, pues nos consta que a lo largo de los años el PAS se ha consolidado como una de las fuerzas políticas más influyentes del estado gracias al trabajo de sus dirigentes y de Héctor Melesio Cuén Ojeda. Y es que este partido se ha distinguido por trabajar del lado de la gente encabezando sus causas y si no lo cree, basta recordar que ellos lograron llevar al Senado la iniciativa ciudadana para bajar el presupuesto a partidos políticos que será analizada y tomada en cuenta en el marco de la discusión de la reforma político electoral.

BIDEN VIAJARÁ A BRUSELAS PARA REUNIRSE CON LÍDERES DE LA OTAN

Una muestra de unidad y fortaleza enviarán a Rusia los líderes de la OTAN en el marco de la cumbre extraordinaria que celebrarán el próximo 24 de marzo en Bruselas y que encabezará el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ese día también los líderes de los Veintisiete se reunirán en el Consejo Europeo, al que también acudirá Biden, y servirá para hacer seguimiento a la guerra en Ucrania, después de los encuentros a nivel de ministros de Exteriores y de Defensa de la Alianza Atlántica desde principios de marzo. Al dar a conocer el encuentro, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg informó que se abordará la invasión rusa a Ucrania, al tiempo que reiteró el apoyo de la organización a ese país. “Este encuentro supondrá un paso más en la coordinación entre Estados Unidos, Canadá y Reino Unido con los socios europeos “en un momento crítico”, señaló el político noruego. Estaremos atentos.

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz

www.hectormunoz.com.mx