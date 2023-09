TATIANA CLOUTHIER CALIFICA COMO UN “ERROR” DESTAPE DE SAMUEL GARCÍA

La exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier ya está de vuelta en la escena pública y en estos últimos días ha dado mucho de qué hablar. Y es que, además de reunirse con Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, opinó sobre el destape del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Al respecto, Clouthier Carrillo calificó como un “grave error” que García sea considerado para ser el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia y consideró que no es el momento, ya que tan sólo tiene un año y medio en su gubernatura al tiempo que remarcó que le parece “un gravísimo error y un desdén hacía quienes votaron por él”. Sobre su reunión con Claudia Sheinbaum, Clouthier aseguró que sólo conversaron sobre los actores que están en el espacio nacional, la entrega del bastón de mando y el cómo sumó a “las corcholatas” a su equipo de cara a las elecciones 2024. Y sobre su regreso a la política mexicana en Morena, Tatiana señaló: “Seguimos y hemos seguido en la porra” y aclaró que no ha empezado ninguna campaña para hablar de su papel en el proyecto de Sheinbaum.

EDUARDO RAMÍREZ ASEGURA QUE SERÁ PRÓXIMO GOBERNADOR DE CHIAPAS

Muy seguro Eduardo Ramírez, coordinador de Morena en el Senado afirmó “voy a ser gobernador de Chiapas” y ganará la encuesta para ser coordinador de los Comités para la Defensa de la Transformación en ese estado. Se dijo “muy motivado” y aseguró que no va a pedir licencia, porque en los términos de la convocatoria se va a ajustar a los lineamientos. “El próximo 26 de septiembre haré mi inscripción y seguiré haciendo mi responsabilidad como senador, como coordinador del grupo parlamentario de Morena y también como presidente de la Junta de Coordinación Política”. Recordó que los tiempos que marca la Constitución local (para separarse de su cargo) son 120 días, “de salir favorecido en esta encuesta me ajustaré a los términos electorales constitucionales”. Aseveró que él es mejor perfil y con las mayores credenciales para ser el gobernador de la entidad. “Considero que soy el perfil con mayor preparación académica, con mayores credenciales en la sociedad, con mayores apoyos ciudadanos, con mayores apoyos sociales, conozco los problemas de Chiapas, mi aspiración no se basa en una aspiración personal, eso quiero decirlo, ni estoy actuando por indicación de alguien, estoy consciente de la responsabilidad que voy a asumir, no será una tarea fácil Chiapas.

MORENA LANZA CONVOCATORIA PARA ELEGIR GOBERNADORES Y JEFE DE GOBIERNO DE LA CDMX

Una vez definida a su candidata presidencial Morena lanzó la madrugada de este ayer la convocatoria para el registro de los aspirantes a candidatos a gobernadores en la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Como ya es costumbre el método será por encuesta, pero en esta ocasión no habrá recorridos y no será necesario pedir licencia. Las convocatorias establecen que quienes busquen ser coordinadores de la Defensa de la Transformación en alguna de estas entidades, el 25 y 26 de septiembre se deberán registrar como aspirante ante la Comisión Nacional de Elecciones. El 30 de octubre, dicha Comisión publicará las solicitudes aprobadas, y posteriormente estas personas participarán en tres encuestas para elegir al coordinador, quien después será el candidato a la gubernatura. Estaremos atentos.

PLURIS SE DEFINIRÁN POR TÓMBOLA: MARIO DELGADO

Para evitar malos entendidos el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado dejó en claro que para las elecciones de 2024, en las listas de legisladores plurinominales se hará uso de la tómbola. “De una vez les adelanto que en las listas plurinominales de senadores, de diputados federales, de diputados locales, una vez que se hayan cumplido las acciones afirmativas, que también serán por tómbola, el resto de los espacios, de acuerdo a nuestros estatutos, serán por tómbola para que toda la militancia tenga derecho a participar y a representar a nuestro movimiento en los Congresos. “Nada de acuerdos cupulares, nada de acuerdos a espaldas de la militancia, las encuestas y la tómbola como mecanismo de definición de quienes serán nuestros representantes”, dijo Delgado. Esperemos que esta decisión no sea un motivo más de disputa al interior... Ya veremos.

SENADORAS SE DESTAPAN PARA GUBERNATURAS DE GUANAJUATO, YUCATÁN Y TABASCO

Una vez que Morena emitió la convocatoria para la elección de los candidatos a las nueve gubernaturas que estarán en juego en 2024, las que ya alzaron la mano fueron las senadoras de Morena Verónica Camino, Mónica Fernández y Antares Vázquez, quienes se “destaparon” para competir por las gubernaturas de Yucatán, Tabasco y Guanajuato, respectivamente. Ayer, las legisladoras anunciaron su intención de contender por la coordinación de los Comités de la Defensa de la Transformación en sus respectivas entidades federativas. Las tres ofrecieron una conferencia conjunta, en la que anunciaron sus aspiraciones para competir en los procesos electorales de junio próximo, al tiempo que aclararon que se separarán de sus cargos, cuando los tiempos de la ley lo exijan.

CELIA MAYA, NUEVA CONSEJERA DE LA JUDICATURA FEDERAL

La mayoría de Morena en el Senado nombró a Celia Maya, como consejera del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Fueron 70 votos en pro, 31 en contra y 2 abstenciones, los que consiguió la ex candidata de Morena al gobierno de Querétaro para ocupar este nuevo encargo. El senador del PAN, Damián Zepeda se manifestó en contra del nombramiento, pues advirtió que Maya García representa una posible invasión en la independencia y autonomía del Poder Judicial, por haber sido propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador candidata a ministra de la Corte y al gobierno de Querétaro. César Cravioto, vocero de Morena, afirmó que esta designación fortalece al Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de cuestionar las actuaciones de jueces o juezas. Resaltó el perfil destacado de Celia Maya, que será benéfico para el Poder Judicial y su independencia. Mientras que el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, acusó que con este nombramiento se pretende partidizar a los órganos de gobierno del Poder Judicial.

CLAUDIA SHEINBAUM DE VISITA EN EL SENADO

Este miércoles la bancada de Morena en el Senado se alista para recibir a su coordinadora y próxima candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Y es que la ex jefa de gobierno se reunirá con los senadores en busca de unir a los que siguen a Marcelo Ebrard y de paso refrendar su liderazgo. Se espera que el encuentro se lleve a cabo en el marco de la reunión previa de los y las legisladores que se celebra antes de la sesión. Estaremos atentos.

