MANUEL CLOUTHIER NO BUSCARÁ CANDIDATURA PARA 2024



Tuvimos la oportunidad de conversar en nuestro programa de televisión con el exdiputado federal Manuel Clouthier Carrillo quien, a pregunta expresa, nos comentó que no buscará un cargo de elección popular en las elecciones del 2024. Siempre congruente reiteró que desde 2019 se retiró de la política electoral “Si revisas mi trayectoria, he sido consistente, tengo palabra. Les dije a los sinaloenses que, si no les interesaba que fuera senador, me iba para mi casa y así lo he hecho”. Agregó que no está aspirando ni haciendo nada de carácter político y en otros temas del ámbito nacional consideró que la negativa de Movimiento Ciudadano para sumarse a la Alianza Opositora es una estrategia, incluso no descartó que Marcelo Ebrard pudiera sumarse a este partido para contender en las elecciones presidenciales lo que provocaría una fractura en Morena y al mismo tiempo debilitaría la Alianza Opositora, porque se fragmentaría el voto. El sinaloense también criticó al presidente por sus críticas en contra de Xóchitl Gálvez y su intromisión en el proceso electoral.



LEGISLADORES DE MORENA PIDEN A CREEL QUE RENUNCIE

El clima político está muy candente en el Congreso y los debates en la Comisión Permanente cada vez son más ríspidos. Ayer no fue la excepción pues legisladores de Morena y aliados se confrontaron con el panista Santiago Creel, aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, y le exigieron su licencia. Alejandro Robles, quien lo denunció ante el INE y la FGR por presuntamente violar la ley y hacer uso indebido de recursos le demandó al panista que deje la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. En respuesta, Santiago Creel le dijo que lo denunciará por daño moral y “lo que le gane se lo regresaré al Estado”.



TEPJF ORDENA AL INE DEFINIR SI ‘CORCHOLATAS’ DE MORENA CAEN EN ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA

Un nuevo reto se presenta para el INE luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le que, a través de su Comisión de Quejas, analizar una serie de eventos de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y se pronuncie respecto a si, preliminarmente, existen o no actos anticipados de precampaña o campaña. Y es que la Sala Superior revocó el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (UTCE-INE), en el que se desecharon medidas cautelares solicitadas por el emecista Jorge Álvarez Máynez para frenar los actos de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña. La decisión de la Sala Superior fue ordenar que la Comisión de Quejas se pronunciara sobre la solicitud de medidas cautelares.“Es decir, para que analice los eventos denunciados y se pronuncie respecto a si, preliminarmente, existen o no actos anticipados”, precisó el TEPJF.



IGNACIO MIER NIEGA USO DEL CARGO PARA FINES ELECTORALES

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, rechazó usar su cargo como Diputado Federal y Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) con fines electorales, pero señaló que el Presidente del recinto Legislativo de San Lázaro, Santiago Creel, sí podría estar incurriendo en dicha situación por lo que insistió en que debe retirarse del cargo. Incluso el poblano ofreció a Santiago Creel Miranda que, pedirá los votos de su bancada y de sus aliados para que la segunda vice presidenta del PAN, Noemí Berenice Luna Ayala, lo releve en el cargo y el blanquiazul concluya la conducción cameral hasta agosto.



MIGUEL ÁNGEL MANCERA DE LOS FAVORITOS PARA CANDIDATURA DEL FRENTE OPOSITOR SEGÚN LA ENCUESTA DE ENKOLL

Una encuesta de la empresa Enkoll, coloca a la panista Xóchitl Gálvez y al perredista Miguel Ángel Mancera, como las personalidades mejor posicionadas para ganar la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. El ejercicio en el que se realizaron 1,213 entrevistas a hombres y mujeres de 18 años o más, con credencial de elector vigente, arrojó que Xóchitl Gálvez tiene una preferencia efectiva del 28 por ciento y del 23 por ciento en el caso del coordinador del PRD en el Senado. En la encuesta levantada del 13 al 17 de julio pasado, en entrevistas cara a cara en viviendas, los participantes respondieron a la pregunta: ¿A quién prefiere como candidato o candidata de la alianza PAN-PRI-PRD para la presidencia de la República”. Por debajo de Gálvez y Mancera se encuentran Beatriz Paredes, del PRI, con 22 por ciento de las preferencias. Santiago Creel, del PAN, con el 22 por ciento. Enrique de la Madrid, del PRI, con 9 por ciento y en el sexto lugar el perredista Silvano Aureoles, con el 1 por ciento. Según Enkoll el error muestral asociado de la encuesta es de +/- 2.83 por ciento, con un nivel de confianza del 95 por ciento.

