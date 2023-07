AMLO PIDE A LOS GUERRERENSES NO DEJARSE MANIPULAR



Tras los acontecimientos violentos que se han suscitado en Guerrero en los últimos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los habitantes de ese estado a no dejarse manipular por las bandas criminales luego de que algunas personas fueron obligadas a marchar en Chilpancingo para exigir la liberación de dos líderes del grupo conocido como ‘Los Ardillos’. El mandatario apeló a la prudencia de los ciudadanos para que no ayuden a crear una base social que beneficie a los grupos delincuenciales como ocurrió con el huachicol. Eso sí, dejó en claro que el gobierno no va a ser rehén de ningún grupo, pero mencionó que no habrá ningún tipo de represión a los manifestantes porque la instrucción es no caer en provocaciones.





CLAUDIA SHEINBAUM VISITARÁ CULIACÁN EL VIERNES



Ya todo se encuentra listo para que el próximo viernes, Claudia Sheinbaum encabece la Asamblea informativa que se realizará en Culiacán Sinaloa, como parte de las giras que realiza por todo el país. La ex Jefa de Gobierno de la CDMX y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, estará en la Feria ganadera de Sinaloa a las 16:00 hora local, para difundir los logros de la Cuarta Transformación. Además, escuchará las demandas de los sinaloenses con miras a que se sumen a su proyecto. Estaremos atentos.





LA COMISIÓN PERMANENTE REALIZA HOMENAJE LUCTUOSO EN MEMORIA DE PORFIRIO MUÑOZ LEDO



La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se sumó a las condolencias y homenajes para destacar la labor de Porfirio Muñoz Ledo, que murió este domingo. Y es que legisladores de Morena y de la oposición, reconocieron el paso de Muñoz Ledo por la vida pública como creador de instituciones, fundador y expresidente de partidos políticos e icono de la política. El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, resaltó la incorruptibilidad de Porfirio Muñoz Ledo. Marcelino Castañeda, diputado del PRD, destacó que el político fue un hombre empático, sabio, con visión de Estado, crítico, congruente, recto y defensor incansable de la Constitución. Beatriz Paredes, senadora del PRI, mencionó que la inteligencia de Muñoz Ledo le ayudó a generarle una visión republicana. Recordó sus aportaciones en materia laboral y el trabajo que realizó como integrante del Servicio Exterior. Jorge Álvarez Maynez, diputado de Movimiento Ciudadano, destacó que Muñoz Ledo fue una persona comprometida con las causas propias de la sociedad y del desarrollo democrático del país.





NO HAY INGOBERNABILIDAD EN GUERRERO: IGNACIO MIER



Morena en la Comisión Permanente, rechazó que en Guerrero exista ingobernabilidad ante el incremento de la violencia en municipios como Acapulco y los recientes bloqueos de pobladores a la autopista del Sol, que exigen la liberación de presos y otras demandas. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, negó que se configure el escenario para que, de ser el caso, se solicite la desaparición de poderes en la entidad. Declaró que el gobierno del estado está garantizando la protección de los derechos de los ciudadanos y “el gabinete de Seguridad está haciendo la evaluación correspondiente y coordinándose con el gobierno estatal para iniciar todo este proceso que lleve a recuperar la tranquilidad en el estado”. El legislador poblano se pronunció por “unir esfuerzos todos y en lugar de estar haciendo apologías de situaciones específicas que se van dando en una ciudad de nuestro país, debemos garantizar todos la coordinación, la colaboración entre los poderes y específicamente en los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal”.



ALEJANDRO MORENO CRITICA A DANTE DELGADO





Las fricciones entre el dirigente Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y Dante Delgado, siguen evidenciándose y es que luego de que el líder de MC asegurara que su partido estaría dispuesto a apoyar a Xóchitl Gálvez, si su candidatura es producto de un proceso democrático, para el líder tricolor, Delgado es como “Cantinflas”, pues un día declara una cosa y al otro algo completamente distinto. Sin embargo, Alito pidió al líder naranja dejar de cantinflear, y sumarse al Frente Amplio por México.





MARIO DELGADO DEMANDARÁ A ASPIRANTES DE OPOSICIÓN CON CARGO PÚBLICO



El clima político cada vez está más polarizado, muestra de ello es que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que presentarán una denuncia contra los aspirantes de oposición que son servidores públicos, por participar en actos partidistas sin separarse del cargo. Delgado Carrillo confió en que la autoridad electoral mida “con la misma vara” al bloque de oposición, ya que funcionarios de Morena han sido sancionados por acciones similares. En este sentido, resaltó que su partido acordó que los aspirantes debían separarse del cargo para participar en el proceso interno del partido, a fin de evitar un uso indebido de recursos. “Tenemos al señor Santiago Creel que es presidente de la Cámara de Diputados, no ha dejado el cargo y ya es un aspirante; Xóchitl Gálvez sigue siendo senadora; Beatriz Paredes, senadora; Miguel Ángel Mancera, senador; Gabriel Quadri, diputado”, señaló. “La pregunta es ¿Y qué esperan para renunciar? Porque están utilizando su cargo público para sacar provecho en este supuesto proceso que están llevando a cabo”, dijo.





SENADOR VÍCTOR FUENTES PIDE AL GOBIERNO DE NL DETENER REMOCIÓN DE ARBOLADO EN EL RÍO SANTA CATARINA



El senador Víctor Fuentes Solís sigue muy pendiente de las demandas de los habitantes de Nuevo León, su estado natal y por ello pidió al gobierno estatal detener la remoción de arbolado y de masa vegetal del río Santa Catarina. Y es que el legislador del PAN reveló que esta vegetación brinda un servicio ambiental sumamente necesario ante los altos índices de contaminación que se registran en la entidad. Destacó que si esta acción se debe a que exista algún proyecto de construcción de espacios recreativos, el gobierno debe hacer pública toda la información para que sea del conocimiento de la gente y exista total transparencia. Si fuese el caso, agregó, es urgente concluir la construcción de las presas rompepicos que garanticen que en caso de aumento en el nivel del agua del río Santa Catarina las obras estarán a salvo.





