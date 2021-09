Hablando de Política

RICARDO MONREAL QUIERE GANAR A LA BUENA LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL DE MORENA

Seguro de que su experiencia y su trabajo es la mejor carta de presentación que tiene, Ricardo Monreal sigue firme en su aspiración a obtener la candidatura presidencial de Morena en 2024 y a sabiendas que no es el favorito él está confiado en que podrá convencer a personajes de su partido para que lo apoyen. Y es que, en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, el legislador aceptó: “Nunca ha sido cómodo y no me autoengaño; creo que puedo convencer a mucha gente dentro de Morena y a pesar de no ser preferido y excluido, sé que puedo dar mejores resultados”. Eso sí Monreal recalcó que espera “ganar a la buena” la candidatura para 2024, sin pelearse con nadie. “Nunca me voy a pelear con nadie, pero sí voy a buscar a sectores de buena fe que quieran profundizar la vía democrática del país, que generen un proceso de cambio y que haya un proceso de reconciliación en todo el país “. Pero mientras los tiempos llegan Monreal se enfoca en su responsabilidad legislativa y por ello seguirá apoyando, impulsando y buscando los acuerdos necesarios para que las reformas planteadas por el presidente se cristalicen. Y para ello mantiene pláticas con la oposición para que el jueves próximo la Ley reglamentaria de Revocación de Mandato alcance el mayor consenso posible, es decir reformular la pregunta y construirla con la oposición para que este ejercicio no se judicialice.

JUAN CARLOS ROMERO HICKS SE DESTAPA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PARA BUSCAR LA PRESIDENCIA EN 2024

Otro más que manifestó su deseo por aparecer en las boletas del 2024 encabezando el proyecto de Acción Nacional y que tiene una gran posibilidad, es Juan Carlos Romero Hicks. El guanajuatense respondió categórico: “Yo para el 2024 me apunto, para sumar con liderazgos porque hay que construir una agenda de futuro, y los mexicanos que quieren mejores escenarios”. El panista mostró su conocimiento político y consideró que para construir en el año 2024 se requiere varios ingredientes: primero, una propuesta alternativa; segundo, buenos perfiles y tercero, el poder tener condiciones de democracia para poder tener la mejor elección posible. Con la honestidad y franqueza que lo caracteriza Romero Hicks apuntó que para ser candidato presidencial se requiere pasar el filtro de la ética y la honestidad, además dejó entrever que buscará construir una gran alianza de cara a los comicios del 2024. Romero Hicks cuenta con una amplia trayectoria pues recordemos que ha fungido como Rector de la Universidad de Guanajuato, director general del CONACYT y gobernador del estado de Guanajuato. También diputado federal en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión de México por el estado de Guanajuato. Político de gran peso y educador de reconocimiento, miembro del Partido Acción Nacional, por lo que tiene las “tablas” suficientes para encabezar dignamente el proyecto del blanquiazul. Al tiempo.

BANXICO Y CEPAL ESTIMAN CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL 6.2%

Muy buenas noticias en materia económica y es que el Banco de México (Banxico) estima que la economía crecerá alrededor del 6.2 ciento en 2021. Estas cifran deben tener muy contento a Andrés Manuel López Obrador al cumplir, hoy, mil días del inicio de su gobierno sobre todo porque se dan en el marco de un año marcado por la pandemia. Incluso el Banco central estima que si el ‘rebote’ es de 6.7 por ciento, la actividad económica recuperaría su nivel prepandémico en el último trimestre de este año. Pero no sólo fue el Banco de México, pues hasta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mejoró el escenario económico para México. El organismo estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 6.2 por ciento en 2021, por arriba del 5 por ciento previsto en mayo pasado; para 2022, las proyecciones pasaron de 3.2 a 3.5 por ciento. Las buenas perspectivas siguen y para muestra basta mencionar que la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, destacó que las exportaciones mexicanas aumentarán 22 por ciento, lo que representa una mejoría en las perspectivas que se tenían.

PROXIMO AÑO LA RENOVACION DE GUBERNATURAS EN: AGUASCALIENTES, DURANGO, HIDALGO, OAXACA, QUINTANA ROO Y TAMAULIPAS,

Tras haber librado la elección más grande del país, el próximo no será menos intenso pues recordemos que para 2022 se tienen programados procesos electorales en seis estados en los que se renovarán 436 cargos de elección popular. Los estados en los que habrá comicios son Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Donde sólo se votará por gobernador son los casos de Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas, mientras que, en Durango, estarán también en juego 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 regidurías, por lo que suman un total de 406 cargos de elección popular. En Quintana Roo, junto con la gubernatura, se renovará el Congreso estatal, que incluye 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 de representación proporcional, por lo que en total se elegirán 26 cargos en el estado. El arranque del proceso electoral cambia dependiendo de cada estado y así en Oaxaca comienza el próximo 5 de septiembre; en Tamaulipas, el 12 de septiembre; en Aguascalientes, el 3 de octubre; en Durango, el 1 de noviembre; en Hidalgo, el 15 de diciembre, y en Quintana Roo, el 2 de enero de 2022. Ante la proximidad de este proceso el PAN ya empezó a movilizarse y por lo pronto, el Dirigente Nacional Marko Cortés Mendoza y el Secretario de Elecciones, Armando Tejeda Cid, nombraron a los delegados del partido en tres estados para las elecciones del próximo año. Para Aguascalientes, Agustín Rodríguez; Hidalgo, Xavier Azuara; y Oaxaca, Osvaldo Contreras. Todavía no hay nombres definidos de quienes encabezarán a cada partido, pero sin duda, veremos a varios prominentes políticos. Estaremos atentos.

MÉXICO LLEGA A 100 MILLONES DE PERSONAS CON VACUNA: MARCELO EBRARD

Muy contento se le vio al canciller Marcelo Ebrard en la mañanera de AMLO y con razón, pues dio a conocer que, con la entrega, ayer martes, de más de 4 millones de vacunas contra el coronavirus (COVID-19) de AstraZeneca, México rebasará los 100 millones de dosis acumuladas y para fines de 2021, prevé recibir 150 millones para continuar con el plan de inmunización. Además, informó que Estados Unidos enviará a México un millón 750 mil dosis de la vacuna anticovid Moderna y cuatro millones 600 mil de la farmacéutica AstraZeneca en septiembre. “Próximamente recibiremos de Estados Unidos, el 21 de septiembre, un millón 750 mil de Moderna, de las cuales ya se aplicó la primera dosis y entre el 6 y 13 de septiembre llegan a México 4 millones 600 mil de los Estados Unidos, AstraZeneca”. Cabe recordar que las donaciones que ha recibido el Gobierno federal provienen de: India, 870 mil dosis; China, 20 millones de dosis Sinovac; Estados Unidos, cinco millones de dosis. Enhorabuena.

AMLO RENDIRÁ ESTE MIÉRCOLES TERCER INFORME DE GOBIERNO

Hoy 1 de septiembre, ya es una tradición, el presidente Andrés Manuel López Obrador se alista para rendir su Tercer Informe de Gobierno y al mismo tiempo que entrará la LXV Legislatura. Ayer en su mañanera se le vio muy contento pues aseguró que ha cumplido con los compromisos establecidos durante su mandato y sus compromisos de campaña. López Obrador adelantó que su informe será en el recinto Juárez de Palacio Nacional, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Eso sí con las medidas sanitarias pertinentes debido a la pandemia de covid-19, y por eso sus únicos invitados serán los miembros del gabinete presidencial y ya no todas las personalidades y jefes de Estado que se daban cita en este tipo de eventos. “Van estar invitados los miembros del gabinete porque no se puede hacer todavía ninguna concentración y mañana vamos a informar al pueblo de México”, indicó. Como ya es costumbre en AMLO se espera que en su discurso resuma las principales actividades de la administración pública como los programas sociales, los logros en la jornada de vacunación la recuperación económica, etc, en fin, temas que ya ha destacado en sus conferencias matutinas.

LISTOS LEGISLADORES PARA ASISTIR A LA SESIÓN DE CONGRESO GENERAL AL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA LXV LEGISLATURA

Senadores y los flamantes diputados electos el 6 de junio ya están listos para la sesión de Congreso general que se realizará en San Lázaro. Como en su primer día de clases habrá muchos legisladores emocionados pues a partir de este día iniciarán los trabajos del primer año de ejercicio de la LXV Legislatura. Eso sí el nuevo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, garantizó que los protocolos de salud serán estrictos, pues se busca evitar contagios entre los 500 diputados y los 128 senadores que deberán estar presentes en el recinto legislativo. Y es que, recordemos que la sesión de Congreso General es aquella en la que se reúnen ambas cámaras del Congreso de la Unión, para: 1) declarar la apertura de los periodos de sesiones ordinarias, en este caso corresponde a la LXV; 2) tomar protesta al presidente de la República al inicio de su encargo; 3) recibir el informe presidencial cada año; 4) actuar como colegio electoral a fin de asignar al presidente sustituto o interino en caso de que se presentara la falta temporal o absoluta del primer mandatario; y, 5) celebrar sesiones solemnes. En la máxima tribuna del país estarán presentes los nuevos presidentes de ambas Cámaras, es decir Olga Sánchez Cordero del Senado y Sergio Gutiérrez ambos de Morena. La cita es este miércoles a las 5 de la tarde en San Lázaro donde en sesión solemne se declarará el inicio de los trabajos legislativos y los diputados recibirán el Tercer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estaremos atentos.

