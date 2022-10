Hablando de Política

SÍ VOY, DICE ADÁN

Ahora sí de manera formal, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, anunció que sí participará en el proceso interno de Morena para elegir al candidato o candidata a las elecciones presidenciales de 2024, pero, si el partido usa el método de encuesta. Y aunque reconoce que aún falta tiempo para ello, lo cierto es que el funcionario está recorriendo el país para promover en los congresos locales la aprobación de la reforma que amplía la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y de paso, para darse a conocer entre la militancia de su partido y la ciudadanía rumbo a los comicios internos de Morena. Por lo pronto en Sinaloa el secretario de Gobernación ya tiene quien lo apoye y sino, pregúntele a Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder moral del Partido Sinaloense.

HÉCTOR MELESIO CUÉN MUY FELICITADO

Y hablando del líder del PAS, ayer, Héctor Melesio Cuén estuvo muy felicitado por su cumpleaños número 67 que celebró a lo grande. Se nota que al exsecretario de Salud lo quieren y mucho, pues a su festejo arribaron miles de simpatizantes de todo el estado de Sinaloa, desde regidores, presidentes municipales hasta militantes del PAS que lo llenaron de obsequios, pero sobre todo de buenos deseos. A todas estas muestras de cariño se sumó el regalo que le llegó desde el Senado, pues los legisladores aprobaron la propuesta que elimina el horario de verano, iniciativa que Cuén Ojeda impulsó junto con miles de ciudadanos sinaloenses. Desde este espacio me sumo a las felicitaciones. Enhorabuena.

EL QUÍMICO BENÍTEZ NUEVO SECRETARIO DE TURISMO DE SINALOA

Una inteligente decisión tomó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya pues a fin de contribuir a la gobernabilidad y a la adecuada marcha de las tareas públicas del municipio de Mazatlán, nombró a Luis Guillermo Benítez Torres como nuevo secretario de Turismo. Recordemos que “El Químico Benítez” estuvo inmerso en una fuerte polémica por la solicitud de juicio político en su contra, sin embargo, la designación contribuirá no sólo a evitar enconos en el gobierno de Rocha Moya, sino ayudará, en mucho, a la promoción de Sinaloa dentro y fuera del país, pues sin duda, el ex alcalde de Mazatlán ha hecho un gran papel promocionando a su municipio lo que ha derivado en la reactivación turística y en la atracción de capitales. No lo perderemos de vista

CLAUDIA SHEINBAUM VISITARÁ PUEBLA EL SÁBADO

Quien también sigue recorriendo los estados es la jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el sábado estará en la ciudad de Puebla para firmar un convenio en materia de seguridad pública. Se trata de la primera visita que hará Sheinbaum a la entidad, donde además de reunirse con militantes de Morena pondrá a disposición del gobierno del estado a cargo de Miguel Ángel Barbosa, el software de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), para reducir los delitos de alto impacto. Así que, como vemos, la carrera por la candidatura del partido guinda está a todo lo que da y, sin duda, ya está desatando una lucha encarnizada, por lo menos en contra de Ricardo Monreal.

SÍ A LA REFORMA POLÍTICO ELECTORAL, PERO SIN VULNERAR AL INE, DICE LA OPOSICIÓN EN SAN LÁZARO

Los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, y PRD EN San Lázaro cerraron filas en decir sí a una reforma político electoral, pero nada que vulnere a los órganos electorales. Al iniciar formalmente la construcción de la iniciativa que se basará en 107 propuestas presentadas por todos los grupos parlamentarios, así como una recibida desde el poder Ejecutivo. Movimiento Ciudadano adelantó que no participarán en lo que consideraron una “farsa”, mientras que Morena y sus aliados aseguraron que privilegiarán el consenso y no aplicarán su mayoría aplastante. Mientras que el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, afirmó: “estamos dispuestos a discutir”, pero aclaró que, para su partido, la barrera infranqueable es no poner en riesgo elecciones democráticas y creíbles, no entregar un padrón electoral y los datos biométricos de millones de mexicanos al gobierno, no permitir que el crimen organizado se vincule o participe en los procesos electorales de nuestro país, y avanzar hacia el voto electrónico. Estaremos atentos.

RICARDO MONREAL BROMEA Y DICE QUE SE ACERCA SU MUERTE POLÍTICA

Ya huele a noviembre y ante la proximidad de los festejos del Día de Muertos, el Senado de la República se llenó de catrinas que, a decir de Ricardo Monreal, “no cantan mal las rancheras”. El legislador minimizó el “fuego amigo” que se ha desatado en su contra y aprovechó la inauguración de la exposición “Las Catrinas Fest MX”, para echarse un palomazo con una de las mujeres que protagonizaron a estos personajes tan tradicionales de nuestra cultura y muy entonado cantó la canción de José Alfredo Jiménez, “Si nos dejan”.

“Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo.

Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo.

Ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios será lo que soñamos.

Si nos dejan, te llevo de la mano corazón y, ahí nos vamos.

Si nos dejan”.

El legislador aseguró que no le tiene miedo a nada, ni a la muerte e incluso de manera sarcástica afirmó: “Estoy muy cerca de mi muerte política”.

CRITICA EL PAN EN EL SENADO FALTA DE AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA

Y en el Senado, el PAN cuestionó la falta de autonomía de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial, luego de que se determinó que no se ejercerán acciones penales en contra del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador. El coordinador de la bancada, Julen Rementería y la combativa senadora Xóchitl Gálvez coincidieron que “tarde o temprano se hará justicia para aquellos que les encantan los sobres”. Señaló que “nuestro fiscal no es un fiscal autónomo”, en referencia a Alejandro Gertz Manero y lamentó que también “tenemos un Poder Judicial doblado ante el presidencialismo”, acusó.

EN ARGENTINA, MARCELO EBRARD SE REUNIRÁ CON CANCILLERES DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Mañana los ministros de Relaciones Exteriores de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se encontrarán en Buenos Aires para tratar asuntos de vital importancia para la región como la recuperación económica pospandemia, la agenda contra la corrupción y el diálogo con socios extrarregionales. La reunión se celebrará en la víspera de que se lleve a cabo, también en Buenos Aires, un encuentro conjunto de cancilleres de la Celac y de la Unión Europea (UE), el primero desde 2018, para reforzar el diálogo birregional. El evento se llevará a cabo en la sede de la Cancillería argentina y congregará a los representantes de los 32 países que conforman el grupo latinoamericano. Estaremos pendientes.

