Hablando de Política

GOBERNADOR ELECTO RUBÉN ROCHA SE REÚNE CON SECRETARIA DE GOBERNACION

Rubén Rocha Moya aún no asume formalmente el gobierno de Sinaloa y ya está dando muestras de compromiso con quienes votaron por él. Y es que el gobernador electo se reunió en la Ciudad de México con la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez Cordero. Los temas que trató con ella fueron diversos y no podían faltar los relacionados con la seguridad y los derechos humanos de los sinaloenses. Sin duda, el acuerdo más importante del encuentro fue el de establecer una agenda de trabajo para apoyar a las familiares de personas desaparecidas. Rocha Moya sostuvo que no puede permanecer indiferente con las causas de las rastreadoras que operan en el estado y por ello se comprometió a reunirse con ellas una vez que entre en funciones como gobernador constitucional de Sinaloa, a partir del 1 de noviembre.

HÉCTOR MELESIO CUÉN DEFIENDE TRIUNFOS DEL PAS/ MORENA

La lucha electoral ya terminó, pero ahora hay que defender los triunfos y eso lo sabe muy bien el líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén y por eso sigue apoyando la victoria de Rubén Rocha, de los candidatos de Morena y del PAS luego de los buenos resultados que se alcanzaron el 6 de junio. Por ello es que Cuén Ojeda presentó ante el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral del Estado de Sinaloa, un recurso para que se deseche la demanda presentada por el Partido Revolucionario Institucional donde solicitan la nulidad del proceso electoral del 6 de junio pasado “Es ridículo de parte del PRI solicitar la nulidad de triunfo del Dr. Rubén Rocha Moya”, dijo. Y es que el PRI pide la nulidad de la elección argumentando que durante el proceso se vivió un ambiente de violencia generalizado, sin embargo, no se presentan pruebas que sustente tal afirmación. Cabe destacar que la ventaja de Rocha Moya fue aplastante pues ganó con 24.11 puntos porcentuales por encima del priista Mario Zamora lo que equivale a alrededor de 260 mil votos. Mientras este recurso sigue su cauce, Cuén Ojeda sigue muy activo y representa ya un gran aliado para el gobernador electo. No lo perderemos de vista.

TATIANA CLOUTHIER SIN DISTRAERSE REALIZA REUNIONES CON DIFERENTES SECTORES

Muy activa se encuentra la secretaria de Economía Tatiana Clouthier y en constantes reuniones con diferentes sectores a fin de acelerar el rumbo para reactivar la economía del país. Los dimes y diretes en torno a que ella es una de la lista de los alfiles del presidente rumbo a la sucesión no la distraen. Muestra de ello es que se espera que antes de que concluya este mes tenga un encuentro de trabajo con presidentes municipales que integran la Asociación de autoridades locales de México (AALMAC). Según lo informó Laura Beristain, presidenta municipal de Solidaridad, Quintana Roo, quien también es presidenta de dicha Asociación que agrupa a más de 850 alcaldes de todo el país. El objetivo será gestionar programas de reactivación económica y de apoyo a las mujeres a los municipios. Estaremos atentos.

RECTOR JESÚS MADUEÑA: ESTUDIANTES DE LA UAS A OLIMPIADA DE TOKIO

Siempre es refrescante escuchar las buenas noticias y si se trata de jóvenes sinaloenses es mejor. Y es que los deportistas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jonathan Muñoz, Adán Cárdenas, Luz Daniela Gaxiola, Yareli Salazar y Briseida Acosta, lograron su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, lo que coloca a la Institución y a sus deportistas en la máxima arena del deporte a nivel mundial. El rector de la UAS, Dr. Jesús Madueña Molina, sabe que sólo apoyando a este tipo de atletas se obtienen triunfos para el país y por ello refrenda su compromiso con el apoyo para la promoción e implementación de dinámicas innovadoras y vanguardistas en torno al deporte de alto rendimiento. Los atletas expresaron su agradecimiento a la Universidad y confiaron que Madueña Molina, continuará fortaleciendo la formación de grandes deportistas.

PRONOSTICAN ESPECIALISTAS MEJORA EN EL PIB

En materia económica las cosas van mejorando y aunque la recuperación es lenta, avanza. De acuerdo a la más reciente encuesta de expectativas de Citibanamex, el Producto Interno Bruto (PIB) de México tendrá un incremento de 5.8 por ciento este año. Sin embargo, los analistas también prevén que la inflación aumente al final del año, pues las tasas de inflación general anual proyectadas para el cierre de 2021 y 2022 ahora se ubican en 5.10 y 3.61 por ciento, respectivamente, mientras que hace 15 días los expertos consultados por CitiBanamex esperaban una inflación de 5.06% durante 2021. Con estos pronósticos, sin duda, Arturo Herrera quien relevará al actual gobernador, Alejandro Díaz de León en la segunda mitad del año tendrá que enfrentar grandes retos. No lo perderemos de vista.

MARIO DELGADO SE REÚNE CON SENADORES DE MORENA, ANALIZAN RESULTADOS ELECTORALES

Senadores de Morena intercambiaron puntos de vista y en un dialogo franco y honesto con su dirigente nacional, Mario Delgado, el tema fue resultados que se obtuvieron en el pasado proceso electoral. Encabezados por Ricardo Monreal a puerta cerrada alrededor de 50 de 60 senadores se reunieron por más de seis horas con Mario Delgado y Citlalli Hernández, secretaria del Movimiento de Regeneración Nacional, para hacer un balance de las elecciones del 6 de junio. Según Mario Delgado y Monreal coincidieron que el encuentro fue una reunión muy productiva, con una muy buena cantidad de senadores participando y que sirve para mantener la cohesión al interior de la bancada morenista para que puedan enfrentar los retos por venir. En el encuentro también se analizó con los senadores la estrategia para la promoción de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de México a realizarse el 1 de agosto próximo.

