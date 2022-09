Hablando de Política

RUPTURA DE LA ALIANZA VA POR MÉXICO CERCA

Hoy por hoy la alianza Va por México conformada por la oposición corre más riesgo que nunca y es que con 28 votos a favor y 11 en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para extender hasta 2028 la participación militar en seguridad pública y se prevé que este miércoles esta propuesta de la priista Yolanda de la Torre se avale por el pleno. Pero además los priistas fueron más allá y poco o nada les importaron los amagos del PAN, pues por si no fuera suficiente, además se atrevieron a presentar otra propuesta con el fin de ampliar dicho plazo un año más, es decir, hasta 2029. La reserva de la bancada tricolor prevé, también, la creación de una comisión bicameral de diputados y senadores encargada de dar seguimiento a la reforma, además de obligar al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a rendir en cada periodo de sesiones del Congreso de la Unión un informe sobre el avance y la capacitación de los cuerpos de seguridad civil. Seguramente no habrá sorpresas en San Lázaro, pero en el Senado las cosas pueden ser distintas. Estaremos atentos.

BEATRIZ PAREDES CONFÍA EN QUE NO SE ROMPA LA ALIANZA VA POR MÉXICO PESE A DESENCUENTROS

Beatriz Paredes, aspirante a la candidatura del PRI a la Presidencia de la República, no pierde la esperanza y pese a que es cuestión de horas para que Morena, sus aliados y los priistas voten en la Cámara de Diputados la reforma para ampliar hasta el 2029 la presencia de los militares en tareas de seguridad, declaró que desde su análisis y perspectiva el PAN, el PRD y su partido superarán los problemas y a través de diálogo retomarán la posibilidad de construir la alianza que se requiere para competir contra Morena en las elecciones presidenciales de 2024. La senadora priísta recordó que los dirigentes del PAN, Marko Cortés y del PRD, Jesús Zambrano, cuestionaron la viabilidad de la alianza por algunas decisiones legislativas de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, pero el hecho que se dijera que solamente había una suspensión, no el término definitivo de la coalición abre un espacio de negociación y de acercamientos que sin duda redundará en que nuevamente se construya el camino para participar en esta alianza. ¿Será?

MONREAL Y ADÁN AUGUSTO LÓPEZ SE REÚNEN EN EL SENADO, PIDE EL FUNCIONARIO APOYO PARA MANTENER A FUERZAS ARMADAS EN LAS CALLES

A pesar de que ha recibido fuertes e injustificados ataques por su independencia y congruencia política Ricardo Monreal iniciará con su papel negociador para lograr los votos que le faltan a Morena y sus aliados para sacar adelante la reforma constitucional de los diputados que amplía el lapso de tiempo del ejército en las calles. Eso sí, como él seguirá demostrando compromiso con el legislativo como Poder independiente, el coordinador parlamentario de Morena dejó en claro que el Senado no dará “fast track” a la reforma constitucional propuesta por el PRI en la Cámara de Diputados para ampliar hasta 2029 el lapso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, sino que seguirá su proceso legislativo normal. El senador Monreal reveló que se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández para tratar temas de la agenda legislativa, entre ellos, esta iniciativa. “Hablamos siempre sobre agenda legislativa y obviamente los tiempos. A ellos les interesa mucho la reforma constitucional que está en sección en la Cámara de Diputados y otros nombramientos que nos van a estar llegando”, indicó. El presidente de la Junta de Coordinación Política consideró que, a pesar de los señalamientos injustos del Presidente en su contra por su voto en abstención de las reformas a la Guardia Nacional, el encuentro con el titular de la política interna del país fue amable, de respeto y consideración al Senado. Y que trabajará arduamente para tratar de construir la mayoría calificada en esta reforma. Hasta hoy las bancadas del PRI, PRD, PAN, MC y Grupo Plural han dicho que no se doblan y que no aprobarán esta propuesta, pero ya veremos pues recordemos que Monreal tendrá tiempo para negociar pues la próxima sesión será hasta el martes 20 de septiembre y no será en esta cuando se debata la reforma constitucional.

TATIANA CLOUTHIER EN CONTRA DE LA MILITARIZACION EN SEGURIDAD

A pesar de ser muy cercana al presidente, la secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, demostró que tiene criterio propio y aseguró que el Ejército no es quien debería jugar el rol de la seguridad en el país. En una entrevista para un periódico de circulación nacional, Tatiana Clouthier aseguró que nunca ha recibido un regaño presidencial por pensar diferente: “Si algo tengo, de haber entrado a trabajar muy cercana con el Presidente en diferentes vertientes desde la campaña, es que jamás, jamás, he tenido una llamada de él, ni en aquellos entonces cuando era candidato ni ahora. Ni cuando en campaña llegué yo y le dije, ‘oye, qué vamos a hacer con esto de Napo, me va a costar mucho defender esto’, y me dijo no lo defiendas, di lo que piensas. Ha sido extremadamente respetuoso. Inclusive cuando fui legisladora y voté diferenciado con el grupo parlamentario, jamás recibí una observación; por ejemplo, en el tema de militares me tocó hacer un grupo con Seguridad sin Guerra en donde expusimos los motivos de por qué creemos que no debía ser el Ejército el que jugara un rol de cierta naturaleza y jamás recibí una llamada de atención para reconsiderar”, indicó.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA CRITICA FALTA DE ACCIONES PARA SANCIONAR INTRODUCCIÓN DE ARMAS ILEGALES

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, estuvo muy participativo durante el análisis de la Glosa del IV informe de gobierno del presidente en materia de política exterior y al fijar el posicionamiento de su Grupo Parlamentario, el legislador cuestionó que en la Cámara Alta no se hayan aumentado la sanciones para la introducción ilegales de armas al país. “No estamos apoyando la tarea del discurso de esa demanda que se fue a plantear a Estados Unidos”, señaló. Además, se sumó a las voces de sus compañeros de oposición criticaron la ausencia del presidente López Obrador en la Cumbre de las Américas y su alianza con dictaduras, lo que representa una de las páginas más negras de la política exterior. Los legisladores lamentaron que el presupuesto a la política exterior se haya disminuido en los últimos tres años, lo que significa un retroceso para las capacidades diplomáticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

SENADOR VÍCTOR FUENTES LAMENTA QUE EL SENADO SE HAYA CONVERTIDO EN OFICIALÍA DE PARTES DEL EJECUTIVO

Un posicionamiento muy duro fijó el senador del PAN Víctor Fuentes durante su participación en el análisis de la Glosa del IV Informe de Gobierno del presidente en materia económica y en este sentido, señaló que a economía no está nada bien. El legislador destacó que hace unos días recibieron del Ejecutivo el presupuesto de ingresos y de egresos, la miscelánea que es, dijo, un instrumentos para buscar incentivar la economía del país, pero acusó que la mayoría de Morena y sus aliados en vez de analizarlo, revisarlo, discutirlo y, en su caso, hacer los cambios que se consideren adecuados si el proyecto no convence a todos los representantes de las entidades federativas que estamos aquí reunidos, lo aprobarán sin cambiarle ni una coma. “Seguramente en los próximos días será éste votado en la Cámara de Diputados y luego será remitido aquí a la Cámara de Senadores, y lamentablemente quiero compartir, con todos quienes nos escuchan y nos ven, algo: que no le vamos a cambiar ni una coma, que de aquí en adelante el análisis, la discusión, pues deliberar sobre el mismo servirá absolutamente para nada porque este Senado, lejos de estar constituido en esta Legislatura, como el órgano constitucional que debe de ser, está tristemente reducido a una Oficialía de partes”, indicó.

EVO MORALES Y OTRAS PERSONALIDADES LLEGAN A MÉXICO PARA CELEBRAR FIESTAS PATRIAS

Aunque con pocos invitados extranjeros, el presidente Andrés Manuel se prepara para festejar las fiestas patrias y quien ya está en el país es el expresidente de Bolivia Evo Morales quien participará en la celebración del aniversario de la Independencia. Otros de los asistentes son: Aleida Guevara March, hija del “Che” Guevara; Gabriel Shipton y Jhon Shipton, hermano y padre de Julian Assange; y Sylvia Chávez Delgado, Elizabeth Chávez Villarino, Paul Chávez, Anthony Fabela, Chávez, hijas e hijos del activista y defensor de los derechos de los migrantes, César Chávez, también confirmaron su asistencia. En la lista de los invitados aún sin confirmar se encuentran el Dalai Lama y Narendra Modi, primer ministro de la India; además de los descendientes de Martin Luther King. Cabe recordar que, tras la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a México, Antony Blinken, López Obrador cambió su postura y en vez de hacer un discurso nacionalista en defensa de la soberanía energética, ahora hablará en este evento de la paz mundial.

AMLO: MUY BUENA REUNIÓN CON BLINKEN

Como era de esperarse el presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó que fue “muy buena” su reunión con Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos y Gina Raimondo, secretaria de Comercio. López Obrador mencionó que uno los temas que se trató fue el de la política energética mexicana, aunque en buenos términos y que no se habló sobre posibles sanciones por esta cuestión. “Se trataron algunos temas, conmigo la parte energética básicamente el propósito de ellos, de ser respetuosos de nuestra política energética, de nuestra soberanía, cosa que les agradecemos mucho, es la misma postura el presidente Biden, con el deseo de que se aclaren malos entendidos. Fue muy buena conversación y los asuntos más particulares de empresas se acordó que se va a seguir atendiendo, pero que no puede ser que eso defina nuestra política en materia de energía otros temas”, detalló. “Nada de qué van a castigar a México por su política energética”. Ojalá y esto fuera verdad, seguramente no, pues sabemos que Estados Unidos siempre defenderá sus intereses y sobre todo ahora que las elecciones intermedias en aquella nación están en puerta. ¿No cree?

MC EN EL SENADO PRESENTA INICIATIVA PARA QUE 25 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO SE RESTITUYAN EN EL PAÍS

La bancada del Partido de Movimiento Ciudadano en el Senado (MC) se congratuló por la resolución del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México que ordena a las autoridades educativas restaurar a nivel nacional el programa de “Escuelas de Tiempo Completo”, tal y como operaba antes de su eliminación. Pero además la bancada naranja que coordina Dante Delgado manifestó su apoyo legislativo para restituir la implementación de este programa a nivel nacional desde una visión de Federalismo Educativo. Para ello ya presentaron una iniciativa para reformar los artículos 23 y 114 de la Ley General de Educación para que las entidades federativas puedan implementar acciones complementarias a los planes y programas de estudio que emita la Secretaría de Educación Pública en materia de horario extendido y comedores escolares, mitigando con ello la decisión regresiva de eliminar la totalidad del Programa. Importante la propuesta pues basta recordar que las Escuelas de Tiempo Completo atendían desde el 2007 al 13 por ciento de las escuelas públicas del país, poco más de 25 mil escuelas, beneficiando a cerca de 3.6 millones de niños y niñas al agregar horas adicionales al horario escolar y otorgar alimentos a más de la mitad de estos estudiantes.

