EL JUEVES, EN EL SENADO SE ELEGIRÁ A LA NUEVA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA: EDUARDO RAMÍREZ

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez aseguró que su bancada esta lista para realizar su Reunión plenaria y elegir a la nueva presidenta de la Mesa Directiva que saldrá de una elección interna entre los integrantes de los grupos parlamentarios de Morena y Encuentro Social. El proceso de selección se llevará a cabo este jueves, en el marco de la reunión plenaria de la bancada guinda, que tendrá lugar en la vieja casona de Xicoténcatl, a partir de las 09:00 horas. Eduardo Ramírez anunció que son tres candidatas las que aspiran a suceder a Alejandro Armenta, pero los nombres que suenan con más fuerza son Marybel Villegas Canché, de Quintana Roo y Ana Lilia Rivera Rivera, de Tlaxcala. El registro de aspirantes se abrió a las 09:00 horas de ayer martes y se cerrará a las 12:00 horas de este miércoles. El registro será personal y podrá realizarse por escrito en la oficina del grupo parlamentario de Morena o a través de oficio digital enviado a la dirección electrónica gilberto.encinas@senado.gob.mx.

AMLO ACUSA AL PODER JUDICIAL DE CÍNICO POR SOLICITAR MAYORES RECURSOS

Las fricciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial se recrudecen, ahora por los recursos que, tal parece los diputados de la mayoría no van a otorgar al Poder Judicial. Y es que luego de que la presidenta de la Corte (SCJN), Norma Lucía Piña, advirtiera de una asfixia al Poder Judicial a través del recorte de recursos y justificara la petición presupuestal de 84 mil 774 millones de pesos para el próximo año, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la ministra de “mucho cinismo” y de violar la Constitución. Aseguró que el presupuesto del Poder Judicial está excedido y “no les hace falta, tienen de más”. Insistió que los ministros de la Corte ganan más que el Presidente de la República violando la Constitución con argucias “legalidades” y los señaló de tener un fideicomiso de cerca de 25 mil millones de pesos para financiar “sus excesos”.

ESTE MIÉRCOLES, PRI FIJARÁ SU POSTURA RESPECTO A LA CANDIDATURA DE BEATRIZ PAREDES, ADELANTA ALEJANDRO MORENO

Este miércoles será decisivo para el Frente Amplio por México, pues se espera que el PRI, que preside, Alejandro Moreno Cárdenas, fije una postura respecto a la candidatura de Beatriz Paredes. En las últimas horas Alito aseguró que “una persona no está por encima del partido”, luego de que Paredes Rangel, aspirante a la candidatura presidencial en el Frente Amplio, rechazó declinar en favor de la panista Xóchitl Gálvez. El líder de los priistas confió en que la exgobernadora de Tlaxcala tomará una decisión en unidad con su partido. “Nosotros esperamos que la decisión de Beatriz sea en conjunto con la del partido”, dijo. Además, Moreno Cárdenas señaló que él sólo se limitó a reconocer que las encuestas no favorecen a Beatriz Paredes. En respuesta la senadora consideró que es respetable la opinión de su dirigente, pero en esperará el resultado de la encuesta que realizará el Frente, porque esa es la que vale.

XÓCHITL GÁLVEZ, SE DICE LISTA PARA GANAR

Xóchitl Gálvez se dijo lista para ganar este domingo la encuesta que levantará el Comité Organizador del Frente Amplio por México, para elegir entre la priísta Beatriz Paredes y ella, a quien será la candidata presidencial del bloque opositor. Al participar en la inauguración de la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, la legisladora por Hidalgo describió en sus recorridos “no había visto la enorme desesperanza que había en las calles de este país. Gente que pensaba que ya no había nada que hacer, que se había resignado al tema de la inseguridad, al tema de salud, de que no hay medicamentos, que no le alcanza el dinero”. Dijo que hoy está decidida a abrir las puertas de Palacio Nacional a las madres buscadoras, “qué ganas de alterar el número de desaparecidos, tuvo que renunciar la titular, porque no está dispuesta a falsear información”.

PRI Y PAN DEJAN ABIERTAS LAS PUERTAS DE LA ALIANZA OPOSITORA A MC

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, descartó que a su partido le preocupe una eventual postulación del gobernador de Nuevo León, Samuel García, a la Presidencia de la República, pues la elección se va a polarizar entre Morena y la alianza opositora. En conferencia de prensa, el líder parlamentario aseguró que Samuel García no ganaría los comicios del próximo año y Movimiento Ciudadano (MC) perdería su registro, ya que no es suficiente dominar las redes sociales. “Creo con todo respeto que la elección se va a polarizar en esta ocasión y puede perder su registro y creo además y lo digo con respeto para él, no es lo mismo dominar el face que dominar la política como una herramienta para resolver los grandes problemas del país”, afirmó. Pese a las declaraciones del dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, quien descartó en definitiva sumarse a la alianza opositora, Rubén Moreira dijo que las puertas del Frente Amplio por México siguen abiertas para ese partido. “MC tiene que demostrar si está con México o si es un factor de división”, enfatizó, al reconocer que para hacer un gran bloque opositor “nos necesitamos todos”. El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, insistió en que si el líder nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, se niega a formar parte de la Alianza Va por México, se buscará a los liderazgos de ese partido como el gobernador Enrique Alfaro y otros. Al inaugurar la reunión plenaria de senadores de los senadores del PAN, dijo que lo ideal será ir en 2024 en una coalición opositora de cuatro partidos, pero en caso de no concretarse se buscarán a los liderazgos de MC que quieran sumarse.

DIPUTADOS AVALAN REFORMAS PARA EVITAR DOBLE LEGISLATURA

En la Cámara de Diputados los legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales “se pusieron las pilas” y aprobaron una reforma al artículo 65 de la Constitución, a fin de establecer que los congresistas de la 65 Legislatura concluyan su encargo el 31 de agosto de 2024. La iniciativa tiene el propósito de evitar el riesgo de que haya dos congresos durante el mes de agosto del próximo año, pues la ley actual establece que los nuevos diputados iniciarán labores el 1 de agosto, lo que se empata con el periodo de los actuales. En los transitorios del dictamen, se señala que quienes pertenecen a la LXV Legislatura, concluyen su encargo el 31 de agosto de 2024, y los electos para la LXVI Legislatura, “durarán en el ejercicio de su cargo 36 meses, computados a partir del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2027”. En tanto, la duración en el cargo de las y los senadores electos para las LXIV y LXV Legislaturas del Congreso de la Unión se computará a partir del 10 de septiembre de 2018 y hasta el 31 de agosto de 2024. Mientras que las y los senadores electos para la LXVI y LXVII Legislaturas, durarán en el ejercicio de su cargo 72 meses, computados a partir del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2030.

DANTE DELGADO NO CAMBIA DE OPINIÓN Y ASEGURA QUE MC COMPETIRÁ SOLO EN 2024

El dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, no se deja presionar y sigue firme en su negativa a establecer una coalición electoral con el Frente Amplio por México conformado por el PAN, PRI y PRD. Además, reiteró que “no existe una sola razón para sumarnos a una alianza de impresentables y condenada al fracaso”. En una carta abierta a la opinión pública, expuso las 10 razones por las que MC contenderá solo en el proceso electoral de 2024, entre ellas que “no vamos a unirnos a los partidos que causaron la tragedia en que está hundido el país” “México luchó durante décadas para sacar al PRIAN, nosotros no ayudaremos a que regresen”, puntualizó al insistir en que el FAM es el bloque de la vieja política condenada al pasado y por ello no “volveremos a cometer el error de ir en alianza con los partidos del pasado”. Delgado esgrimió también como argumento que la alianza entre PRI y PAN “es una medida desesperada para recuperar el poder, que se convirtió en la única oportunidad de sobrevivir de esos partidos a los que tres de cuatro personas en este país rechazan”.