Hablando de Política

EL SENADO RATIFICA A QUIRINO ORDAZ COMO NUEVO EMBAJADOR DE ESPAÑA

Con argumentos en contra, otros a favor y con el apoyo de Morena, el Senado de la República ratificó con 74 votos en pro, 20 en contra y 12 abstenciones al ex gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel como nuevo embajador de México en España. Inconformes los senadores del PRI dividieron su voto. Cinco lo hicieron en contra y el resto se abstuvo, además, ninguno de los 13 senadores que conforman la bancada subió a tribuna a fijar posición ni a favor, ni en contra. Claudia Anaya, Miguel Ángel Osorio Chong, Manuel Añorve, Mario Zamora y Verónica Martínez no respaldaron el nombramiento; mientras que los que de plano se abstuvieron fueron Jorge Carlos Ramírez Marín, Eruviel Ávila, Beatriz Paredes Rangel y Claudia Ruiz Massieu, entre otros. Curioso escuchar que los legisladores de Morena se desbordaron en elogios para un priista. Héctor Vasconcelos recordó que la relación entre México y España es trascendente, resiliente y, fue más allá al afirmar que Quirino Ordaz es perfil correcto para ocupar el encargo. “El ciudadano Quirino Ordaz Coppel tiene el perfil correcto para revitalizar nuestra relación con España. Sus más de 30 años de experiencia en el servicio público, incluyendo cargos como diputado federal y gobernador de Sinaloa, lo facultan para llevar su nueva encomienda con éxito”, dijo. Mientras que Bertha Caraveo desbordó en alabos para el exmandatario estatal, de quien afirmó está notablemente preparado, es honesto y, “comparte los valores de la lucha por la igualdad sustantiva entre los individuos, pero sobre todo y como lo desearía Benito Juárez, también entre las naciones”. En contraste, el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong señaló que este nombramiento es un intento del gobierno federal y del presidente Andrés Manuel López Obrador de fracturar al PRI, además de que se presta a la sospecha, primero, respecto al papel del gobernador saliente en los resultados de los comicios pasados y, segundo, sobre la verdadera intención detrás de este nombramiento. Otro aspecto que nos llamó la atención es que los priistas se salieron del salón de plenos en el momento en que el nuevo embajador tomó protesta, los panistas lo ignoraron y los morenistas lo arroparon.

RUBÉN ROCHA RECONOCE A MUJERES CON ACCIONES

No sólo en discurso el gobernador Rubén Rocha apoya las causas de las mujeres y para muestra está la petición que hizo a la secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado, Graciela Dominguez Nava, para que realice un diagnóstico detallado de lo que significaría en recursos públicos mantener el programa de escuelas de tiempo completo. Y es que el mandatario de Sinaloa, informó que analiza mantener, con recursos de su estado, el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, en beneficio de 128 mil 133 alumnos a los que se les dota de alimentos en mil 36 planteles educativos. También Rocha Moya hizo un exhorto al presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, para valorar la permanencia a nivel nacional de este programa. Bien harían otros gobernadores en seguir su ejemplo no cree?

MINISTRO DE EXTERIORES DE ESPAÑA VISITA MÉXICO HOY

Una vez que el Senado avaló a Quirino Ordaz como embajador de España, este miércoles, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, estará en México para reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países, así como resaltar la importancia que tienen las dos naciones, más allá de los desencuentros ocasionales. Su agenda es muy apretada pues desayunará en la Cámara de Comercio de España en México que agrupa a las 7 mil empresas españolas que operan en el país, y les da empleo a más de 300 mil mexicanos. También se reunirá con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, donde firmarán varios memorandos de entendimiento. Además, visitará el Senado de la República donde dialogará con Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, y con los legisladores que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que encabeza Ricardo Monreal. Finalmente se reunirá con la jefa de Gobierno de Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbuam, y dará un discurso en el Colegio de México.

LEGISLADORES OLVIDAN RENCILLAS PARTIDISTAS, LOS UNE LAS CAUSAS DE LAS MUJERES

“El feminismo no tiene colores”. Así las diputadas de todos los partidos se olvidaron por un momento de sus filias y se unieron en el marco del Día Internacional de la Mujer para pugnar por justicia para las víctimas de violencia, así como por equidad en todos los ámbitos de la vida pública. “El feminismo no tiene colores y es una lucha que nos compete a todas: indígenas, afromexicanas, obreras, amas de casa, mujeres trans y de la diversidad sexual. En México las mujeres hemos sido violentadas; las mujeres hemos sido invisibilizadas, oprimidas y acorraladas; en México, las mujeres hemos sido asesinadas; las mujeres no hemos renunciado a alzar la voz hasta que todas seamos escuchadas, hasta que los derechos se conviertan en hechos y hasta que la dignidad se haga costumbre”, indicó la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Julieta Vences. En el Senado la actitud fue la misma y las legisladoras de todos los partidos hicieron un llamado para “robustecer el sistema de justicia”, pues consideraron que “está debilitado y rebasado” para atender la creciente impunidad y violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Además, dijeron que las feministas no están solas por lo que se comprometieron a que en todas sus tareas legislativas las tomarán en cuenta. Martha Lucía Micher Camarena, Bertha Alicia Caraveo Camarena, Guadalupe Covarrubias Cervantes, de Morena; Nadia Navarro Acevedo y Kenia López Rabadán, del PAN; y Nuvia Mayorga Delgado, del PRI; Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano; María Graciela Gaitán Díaz, del PVEM; Eunice Romo Molina, de Encuentro Social; Cora Cecilia Pinedo Alonso, del PT; y Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Plural, dieron lectura a un pronunciamiento con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer en el que visibilizaron las problemáticas de desigualdad que enfrenta día a día este género.

ALEJANDRO GERTZ MANERO RENDIRÁ CUENTAS EN EL SENADO, ADELANTA RICARDO MONREAL

En el Senado los que se alistan “afilando machetes” son los legisladores de oposición, luego de que Ricardo Monreal, coordinador de Morena informó que será la próxima semana cuando comparezca ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Eso sí Monreal primero tuvo que librar una batalla con los “duros” de Morena para que aceptaran que el funcionario rindiera cuentas ante los legisladores luego de las conversaciones que se filtraron en las que pareciera que puede interferir en las decisiones del Poder Judicial. Ahora el que tendrá que estar listo para resistir es Gertz Manero, pues se vislumbra que los senadores de oposición le darán “con todo” con sus fuertes cuestionamientos. Estaremos atentos.

