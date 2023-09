NUTRIDA LISTA DE ASPIRANTES DE MORENA PARA GUBERNATURAS

Ayer Morena cerró el registro de los aspirantes a participar en el proceso interno para obtener la candidatura de alguno de los nueve estados que estarán en juego en el 2024. Pero ¿Quiénes son? Para la Ciudad de México se registraron Clara Brugada, ex alcaldesa de Iztapalapa, Omar García Harfuch, ex secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX y Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Para la candidatura de Morena a la gubernatura de Puebla son seis los aspirantes: Alejandro Armenta, senador de Morena; Olivia Salomón Vibaldo, ex secretaria de Economía; Ignacio Mier Velazco, diputado de Morena; Rosario Orozco Caballero, viuda de Miguel Barbosa, ex gobernador de Puebla; Claudia Rivero Vivanco, ex alcaldesa de Puebla y Julio Huerta Gómez, ex secretario de Gobernación del estado. En el caso de Morelos está la senadora Lucía Meza Guzmán y Rabindranath Salazar, coordinador de política y gobierno de Presidencia. En Guanajuato está Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la senadora Antares Vázquez Alatorre. En Jalisco los interesados son: Antonio Pérez Garibay, papá del Checo Pérez, legislador de Morena; Adriana Candelario, diputada federal; Carlos Lomelí, regidor en Guadalajara; Cecilia Márquez, diputada federal; Claudia Delgadillo, diputada federal; Clara Cárdenas, ex delegada del Bienestar en Ciudad Guzmán; Favio Castellanos, diputado federal; Flor Elizabeth Michel, hija del Alcalde de Puerto Vallarta; José Luis Sánchez González, comisionado del PT; José María “Chema” Martínez, diputado local; María Antonia Cárdenas Mariscal, senadora; Maximiano Barboza, diputado federal; Merilyn Gómez Pozos, coordinadora de vinculación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En Chiapas también ya hay nombres, ellos son: Patricia Armendáriz, diputada de Morena; Eduardo Ramírez Aguilar, líder de Morena en el Senado y Sasil de León, senadora de Morena. En Tabasco están interesados Javier May, ex director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la senadora Mónica Fernández. En Yucatán también hay aspirantes, ellos son: Alpha Tavera Escalante, presidenta de Morena en el estado; Raúl Paz Alonzo, senador de Morena y Federica Quijano, diputada del Partido Verde. En Tabasco suena fuerte el nombre de Javier May, ex director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Finalmente, en Veracruz, también ya hay aspirantes: Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena; Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ex delegado de los programas del Bienestar y Rocío Nahle, secretaria de Energía.

SENADO DEFINE FECHAS DE COMPARECENCIAS PARA ANÁLISIS DEL QUINTO INFORME

Casi termina el mes de septiembre por lo que los senadores de la república ya determinaron la ruta para desahogar la Glosa del Quinto Informe de Gobierno. Y es que los legisladores aprobaron el calendario de comparecencias acordado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo). En la sesión de este martes se aprobaron las fechas para las comparecencias ante el Pleno de Luisa María Alcalde, secretaría de Gobernación; Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores; y Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar. La titular de Gobernación comparecerá el miércoles 11 de octubre; la canciller, el martes 17 de octubre; y la titular de la Secretaría de Bienestar se presentará ante el Pleno el jueves 26 de octubre, todas a las 11:00 horas. La Jucopo aprobó que en cada una de estas comparecencias se hará una intervención inicial de las servidoras públicas asistentes hasta por 20 minutos. Luego habrá una primera ronda de preguntas de las y los senadores por hasta 5 minutos.

MARIO DELGADO NO PARTICIPA PARA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CDMX

Mario Delgado seguirá al frente de Morena y no participará en la contienda por la Jefatura de Gobierno, porque “que es mayor su aspiración por el privilegio de levantarle la mano a la primera mujer presidenta del país”. Mencionó que aunque siempre ha tenido el sueño de llegar a ser un buen gobernante de la ciudad, hoy su sueño más grande es “contribuir a que por primera vez en la historia una mujer sea Presidenta y que consolide el proceso histórico de la transformación nacional, para que vivamos en un país más libre, más justo, más fraterno, más humano, más democrático y sin corrupción. Estoy seguro de que el 2 de junio próximo, nuevamente me tocará levantarle la mano como triunfadora en las elecciones.” Dirigir a Morena en estos tiempos estelares de la historia nacional, agregó, es el mayor honor y responsabilidad. Un verdadero dirigente siempre debe anteponer el proyecto al que se sirve, sobre cualquier interés personal”.

SHCP REFRENDA COMRPOMISO DE MANTENER FINANZAS SANAS

El titular de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, abrió la ronda de comparecencias en el Senado de la República donde reiteró el compromiso del gobierno federal con la estabilidad y disciplina financiera en la próxima administración. “Estamos convencidos que la continuidad de nuestro proyecto de nación pasa necesariamente por la estabilidad y disciplina fiscal”, dijo. Ramírez de la O aseguró que seguirán abonando a la fortaleza macroeconómica del país y la moneda, a la adecuada capitalización del sistema financiero mexicano, y la construcción de bolsas de liquidez que permitan a las finanzas públicas hacer frente a choques externos. De igual forma, se comprometió a asegurar un margen de acción para el gobierno entrante y afirmó que el paquete económico del 2024, sienta las bases para planear una transición responsable, ordenada y con finanzas públicas sanas hacia la siguiente administración.

JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN RENUNCIA AL PRI

La caballada del PRI en el Senado, cada vez está más flaca y es que el senador Jorge Carlos Ramírez Marín renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y se incorporó desde ayer martes a la bancada del Partido Verde, que coordina Raúl Bolaños Cacho-Cué. Así que la bancada tricolor ahora sólo tendrá ocho legisladores. Llama la atención que el yucateco fue visto hace unos días en una reunión de integrantes de Morena con la coordinadora nacional de los comités de la defensa de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum, así como con el presidente de Morena, Mario Delgado. Recordemos que senadores de Morena hicieron un llamado al priista Jorge Carlos Ramírez Marín y a cualquier otro militante de ese partido a sumarse a la Cuarta Transformación ante la “barcaza que se hunde” que representan al tricolor y a la Alianza Va por México.

