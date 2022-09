Hablando de Política

MARKO CORTÉS PONE ULTIMÁTUM AL PRI



La alianza por México conformada por el PRI, PAN y PRD pende de un hilo y de plano Marko Cortés, presidente del PAN, advirtió que, si el PRI no retira o vota en contra la iniciativa de la diputada de ese partido Yolanda de la Torre Valdez, que amplía hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, la coalición Va por México entonces ya no tiene razón de ser. De visita en el Senado el panista afirmó que tanto la iniciativa de Morena que traspasa la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, como la de la diputada De la Torre Valdez, llevan al país a la militarización y son incongruentes una con la otra. “Esa prórroga constitucional es la prórroga a que se siga violentando nuestra Constitución y por eso no podemos estar de acuerdo y por eso Acción Nacional votará en contra. La razón de ser de la coalición Va por México no es electoral, si hay que ganar elecciones para tener legisladores, para tener buenos gobiernos de coalición podríamos ir eventualmente en alianzas electorales, pero si no se cuida la razón de ser, lo que le dio sentido a esta coalición, simplemente no valdría la pena continuarla”. Reiteró que México requiere una policía civil bien estructurada, bien pagada, darles recursos a estados para las policías estatales y regresar el Fondo de Ayuda Municipal para que los municipios tengan policías confiables. Así que, como vemos, el debate está que arde, pero lo cierto es que esta propuesta del tricolor a la que ya le dio luz verde el presidente, nos hace pensar que Alito Moreno podría estar dispuesto a sacrificar el registro de su partido en las próximas elecciones del 2023 y quizá del 2024 a cambio de su fuero. ¿Será?





SERÁ HASTA EL FIN DE SEMANA CUANDO EL SENADO APRUEBE REFORMAS A LA GUARDIA NACIONAL

Responsabilidad política y legislativa distinguió al Senado y gracias a los buenos oficios del coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal se logró que el “ala dura” de la bancada mayoritaria aceptara que la discusión de la minuta de la Cámara de Diputados para adscribir a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional pasara a Comisiones, antes de la deliberación en el Pleno. Pero no sólo eso, además Monreal hizo entender a los morenistas que lo mejor era que se escuche no sólo a los partidos de oposición, sino también a las organizaciones de la sociedad civil que están en contra de estas reformas por lo que toda esta semana las comisiones dictaminadoras (de Justicia y Estudios Legislativos Segunda) habrán de iniciar con el debate para que el sábado o domingo el Pleno realice la sesión ordinaria y se voten las iniciativas presidenciales. Así que para quienes dudaron de la eficacia de Monreal y su liderazgo, este acuerdo con los “duros” que en días pasados lo criticaron, demostró que el zacatecano sigue teniendo gran influencia entre los y las senadoras de su bancada.





ANUNCIA LAYDA SANSORES QUE NO DIFUNDIRÁ AUDIOS DE “ALITO” MORENO

Tras el acercamiento de posiciones del PRI y Morena por la iniciativa propuesta por la diputada del tricolor Yolanda de la Torre en torno a la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, quien ya flexibilizó su postura fue la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, pues informó que, tras “una larga reunión con el abogado”, se decidió no hablar más de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, durante su programa “Martes del Jaguar”. A dos semanas de realizarse la audiencia para resolver el amparo que interpuso el dirigente nacional de este partido para evitar que Layda Sansores revelara nuevos audios del priista, la gobernadora de Campeche señaló que se abstendrá de hacer declaraciones que pudieran influir en el criterio del juez. ¿Usted qué opina?





CLAUDIA SHEINBAUM NO QUIERE ENFRENTARSE CON MONREAL

A sabiendas que es la figura que lidera las preferencias para suceder a Andrés Manuel López Obrador, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum no quiso confrontarse con otro de los aspirantes de su partido: Ricardo Monreal. Y es que hace unos días el zacatecano acusó a Sheinbaum y su asesor, el español Antoni Gutiérrez Rubí, de señalarlo como enemigo luego de que Morena perdió varias alcaldías en el proceso electoral intermedio. “En lugar de generar disputas internas de Morena, se debería debatir sobre el proyecto de nación, que impulsa la Cuarta Transformación”, dijo la funcionaria. “Es que hay algunas personas que no les gusta que las mujeres podamos sobresalir en un tema, pero la verdad es que no quiero entrar yo en un debate con un compañero de partido, hay otros que quieren entrar en debate interno. A mí no me interesa entrar en debate interno dentro de Morena, a mí me interesa debatir sobre el proyecto de nación, sobre el proyecto de Ciudad, con los adversarios políticos, esa es la que vale la pena, porque finalmente estamos defendiendo un proyecto de nación”, sostuvo.





MARCELO EBRARD NO TRATARÁ TEMAS ENERGÉTICOS CON ANTONY BLINKEN

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ya tiene todo listo para recibir la próxima semana al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en Monterrey, pero aclaró que durante la reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), no se discutirá sobre la polémica que se ha suscitado en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por la política eléctrica de México. “No tiene como objetivo esa reunión tratar el tema de energía porque para eso ya hay un procedimiento que está siguiendo la Secretaría de Economía con la USTR (Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés), entonces no tendría sentido reunirnos con el secretario de Estado para hablar algo que ya están hablando las áreas correspondientes”. Lo que sí discutirán los funcionarios será el avance en los temas que se han dado en el marco del Diálogo Económico de Alto Nivel y así lo explica: “Entonces lo que nosotros tenemos que hablar es, el secretario de Estado y su servidor, cuál es la visión de los próximos 20 años de Norteamérica, no podemos seguir pensando solo en lo de mañana, lo de ahorita, lo urgente, ¿y lo demás? Entonces estamos pensando en las medidas que hay que tomar hoy para que dentro de 20 años sigamos siendo la región del mundo que tiene mayor mercado y mayor riqueza. De eso se trata la reunión, ese es el objetivo de la reunión”.





EL PRI EN EL SENADO NO APOYARÁ PROPUESTA DE SUS DIPUTADOS PARA AUMENTAR TIEMPO DE FUERZAS ARMADAS EN SEGURIDAD: MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG

Las divisiones al interior del PRI son más que evidentes y aunado a que algunos no están de acuerdo con el actuar de su líder nacional Alejandro Moreno ahora se suma el rechazo a la iniciativa de Yolanda de la Torre Valdez, diputada de su partido que prorroga hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. En voz de su coordinador, Miguel Ángel Osorio Chong, la bancada priista dijo que no estaban enterados que se iba a presentar esta propuesta por lo que adelantaron su voto en contra y se pronunciaron por preservar la alianza legislativa y electoral que se tiene con el PAN y el PRD. El ex secretario de Gobernación informó que se acordó llamar a Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro para que comente al respecto de su presentación y responda a los planteamientos que se le hagan. “Y por supuesto no estamos de acuerdo ni en la presentación ni por supuesto en esta iniciativa, va en contra de lo que hemos venido planteando estos últimos años. Se le dio el tiempo suficiente pedido por las propias Fuerzas Armadas, aquí estando en el Senado de la República y queremos que se cumpla ese plazo, por lo que no estamos de acuerdo y por eso estamos pidiendo que venga nuestro compañero Rubén Moreira a platicar con nosotros”, señaló.





EL T-MEC AYUDA A RECTIVAR ECONOMÍA A PESAR DE INFLACIÓN: TATIANA CLOUTHIER

Concentrada ha estado la secretaria de Economía Tatiana Clouthier supervisando las consultas que se desarrollan en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en materia energética y aunque no quiso adelantar los avances, sí dejó en claro que no hay que magnificar estas controversias, sino esperar a que se resuelvan. Incluso mencionó que el plazo de 75 días se tiene como plazo para alcanzar acuerdos se pueden extender hasta noviembre. La funcionaria dejó en claro que el T-MEC, que entró en vigor en el 2020, ha ayudado a la reactivación de la economía en medio de los altos niveles de inflación que se han presentado en el país. “El T-MEC nos ha permitido mejorar y detonar la reactivación económica en un contexto en el que la economía global enfrenta una inflación como la que tenemos y, sobre todo, por cuellos de botella en algunas industrias como resultado de la pandemia y del resultado de la guerra entre Ucrania y Rusia”, dijo.





MIGUEL ÁNGEL MANCERA PUGNA PORQUE TODAS LAS PERSONAS PUEDAN ACCEDER A LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Muy activo se le vio al coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera en la primera sesión ordinaria de esta Cámara pues el legislador no desaprovechó el tiempo y presentó una iniciativa de reforma Constitucional para establecer en el artículo Cuarto de la Carta Magna para que toda persona tenga derecho a acceder a la reproducción asistida como método para procrear hijos. Mancera Espinoza explicó ante el Pleno que su propuesta contempla además que la ley deberá prever las consecuencias jurídicas de quienes se sometan a estos procedimientos, así como la relación que se produce con los hijos y las hijas. “Es muy importante porque se hace una remisión legislativa para garantizar el vínculo de parentesco por consanguineidad para reconocer el vínculo que se crea entre las y los cónyuges, concubinos y concubinas, con la o el hijo producto de la reproducción asistida”, afirmó.





LUIS GUILLERMO BENÍTEZ, ALCALDE DE MAZATLÁN RECHAZA ACTOS DE CORRUPCIÓN

Bien dice el dicho que el que nada debe, nada teme y por eso el alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez está muy tranquilo a unos días de que se den a conocer los resultados de la Auditoria Superior de Sinaloa que está revisando los contratos de la adquisición de lámparas led con valor 400 millones de pesos. El funcionario local dejó en claro que no hay actos de corrupción y si se detectan observaciones se van a corregir porque dice que no tiene “cola que le pisen”. El edil se pronunció porque “se aclaren las cosas, como debe ser y porque si hay errores de procedimientos éstos no son por mala intención y porque no va a dejar ningún daño al erario público





RUBÉN ROCHA MOYA ANUNCIA JUEGOS DE BEISBOL CON CAUSA EN OCTUBRE

Muy bien por el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, pues está poniendo en marcha acciones para ayudar a los niños de su estado que padecen enfermedades cardíacas y por lo pronto anunció los juegos de béisbol con causa que servirán para financiar operaciones de corazón en los infantes. Los juegos estarán de lujo pues en esta causa participarán los equipos de béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico como son: Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán, Cañeros de Los Mochis y Algodoneros de Guasave quienes realizarán 4 partidos, el 8 y 9 de octubre para ayudar con la operación de 33 menores de edad que sufren de cardiopatía. “Ya nos informó el DIF que ésta es una actividad recolectora para ayudar a los niños, qué bueno porque habíamos inicialmente pensado en 40 niños y ahí tendríamos 15 niños más, yo espero que saquen una buena feria, ésta es una buena causa sin lugar a dudas, son todos los niños que tenemos en Sinaloa ya diagnosticados con cardiopatía que necesariamente tienen que hacerles operación a corazón abierto”.





FESTEJA EL PAS 10 AÑOS DE VIDA CON SUS SIMPATIZANTES

El Partido Sinaloense organizó el domingo una “auténtica fiesta familiar” en Badiraguato y sus alrededores con motivo de su décimo aniversario. La tertulia arrancó con una bicicleteada en la que participaron más de 200 pedalistas de distintas partes del estado. El punto de partida fue en el pueblo de Batopito y la meta en el zócalo de la cabecera municipal. El pelotón de ciclistas fue encabezado por el líder político del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien junto al resto del contingente recorrieron las principales calles y avenidas de Badiraguato, en un recorrido de aproximadamente 30 kilómetros. Al final de esta actividad se rifaron 2 bicicletas, una para niños y otra para los adultos, además entregaron varios souvenirs relacionados con este deporte. El PAS también aprovechó para festejar el Día del abuelo en este municipio, y por eso se dieron cita más de 400 personas, resaltando la presencia de los adultos mayores a este convivio. “Apenas el pasado domingo fue el día del abuelo, por eso hoy nos congratula poder festejarlos aquí en el municipio que me vio nacer y crecer, estoy orgulloso de estar en mi tierra con este doble festejo, recordemos que los abuelos están llenos de sabiduría, la vida les ha regalado mucha experiencia que nos trasmiten a nosotros, por ello siempre debemos festejar con ellos” señaló Cuén Ojeda. Con este tipo de acciones el PAS demuestra que sigue siendo cercano a la gente y por eso no es extraño que haya cumplido una década de existencia y que represente un gran capital político en Sinaloa, enhorabuena.

