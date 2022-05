Hablando de Política

JULIO CARRANZA BOLÍVAR, VICEPRESIDENTE DE BANCOPPEL: MÉXICO CON GRANDES OPORTUNIDADES PARA RECUPERARCIÓN ECONOMÍCA

Una interesante y reveladora charla sostuvimos con Julio Carranza Bolívar, vicepresidente de BanCoppel en nuestro espacio informativo donde el empresario hizo un balance macroeconómico de México y del Mundo. En la entrevista, Carranza Bolívar reconoció que a raíz de la pandemia en el país y en el resto de las naciones se ha provocado un proceso inflacionario muy grave. En Estados Unidos, dijo, tienen la inflación más importante en casi 40 años, mientras que, en México, se está registrando este fenómeno como no se había presentado en más de 25 años. La crisis económica se afectó todavía más por la invasión de Rusia a Ucrania y si bien la reactivación económica en México está avanzando, no en todos los sectores se está recuperando al mismo ritmo. Sin embargo, consideró que ante este escenario hay que ser optimistas pues destacó la fortaleza del Banco de México. Agregó que las finanzas públicas están sanas pues el gobierno ha tenido cuidado en la cuestión del gasto, por lo que esto, afirmó, brinda estabilidad a la economía de nuestro país. Respecto a los retos que tenemos como país, Julio Carranza opinó que México tiene la gran oportunidad de captar inversión extranjera directa pues hay más de 30 mil millones de pesos, precisó, que están esperando una señal positiva y de confianza. También incluir a 43 millones de mexicanos que hoy no tienen cuenta bancaria y acceder a los créditos de la banca. “Tenemos 1.4 billones de pesos listos para prestar, pero la demanda de crédito no se ha incrementado como se esperaba”, mencionó. Finalmente, el vicepresidente de BanCoppel nos compartió que el próximo 21 de mayo el grupo financiero cumple 15 años de operación en los que han atendido a más de 30 millones de clientes. “Somos el segundo emisor de tarjetas de débito y el tercer emisor de tarjetas de crédito en México; también somos pieza clave en la captación de remesas pues BanCoppel el año pasado pagó más de 25 millones en sus sucursales y cerca del 50 por ciento entraron directo a las cuentas del cliente. Por si esto no fuera suficiente nos informó que Grupo Coppel en servicios financieros y tiendas está invirtiendo 10 mil millones de pesos para los próximos 5 años para ofrecer mejores servicios a sus clientes. Enhorabuena, no lo perderemos de vista.

HÉCTOR MELESIO CUÉN CUMPLE CON APLICACIÓN AL 100 POR CIENTO DE VACUNAS PARA MAYORES DE 18 AÑOS

Quien entregó buenas cuentas fue el secretario de Salud de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda pues las 63 mil dosis del fármaco AstraZeneca que la Secretaría de Salud recibió del gobierno federal para reforzar la inmunización en mayores de 18 años de edad, fueron aplicadas al 100 por ciento. Cuén Ojeda comentó que la dependencia cumplió la meta al aplicar los fármacos antes del 30 de abril, fecha en la que estos caducaban. Bien por las autoridades de salud, sin embargo, también es nuestra responsabilidad como sociedad seguir manteniendo las medidas sanitarias, pues la pandemia sigue.

GOBERNADOR RUBÉN ROCHA PONE EN MARCHA PROGRAMAS PARA ATENDER COMUNIDADES INDÍGENAS

Buen ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador está siguiendo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya pues ya puso en marcha diversos programas para atender a los grupos vulnerables del estado y los que no podían faltar son las comunidades indígenas. Y es que para atender sus necesidades con el objetivo de que vivan de manera digna ya instruyó a la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Ruth Díaz Gurría que visite los asentamientos de todo el estado. Durante estas reuniones la funcionaria informa a los indígenas sobre los programas implementados por el gobierno de Sinaloa como son: los apoyos a discapacitados, adultos mayores, e incluso atención médica gratuita y gestión para promover los productos artesanales que ellos mismos crean. Importante pues sólo basta mencionar que en Sinaloa existen registrados 289 mil ciudadanos con ascendencia indígena en los 18 municipios entre los cuales se hablan más de 35 diferentes lenguas. Además, dentro del catálogo de comunidades indígenas hay 246 grupos reconocidos por el gobierno entre los que destacan Yoremes, Tepehuanos, Mexicaneros, Tarahumaras, Mixtecos, Náhuatl, Tlapaneco, Otomí, Purépecha, Mazahua, Triquis, Tzeltal, Xozil, Mixe, Zapoteco, Mazateco, Huichol, Coras, entre otros.

JUAN RAMÓN DE LA FUENTE SE DESCARTA PARA SUSTITUR A MARCELO EBRARD EN LA CANCILLERÍA

Ante los rumores que han comenzado a sonar sobre la salida de Marcelo Ebrard de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para empezar a construir su candidatura rumbo al 2024, el que de plano se descartó para sustituirlo fue el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente. Él aseguró que está enfocado en su labor ante ese organismo multilateral e instancias como el Consejo de Seguridad. Tras una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, a quien le informó de la situación de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU y ratificó la posición ante la invasión de Rusia a Ucrania, De la Fuente reiteró que nuestro país mantiene la misma posición respecto al conflicto pues apuesta a una solución humanitaria y no está por las sanciones de ningún tipo contra ningún Estado, en este caso Rusia, las cuales son promovidas desde Occidente, en particular por el gobierno de Estados Unidos.

SENADOR RICARDO MONREAL RECHAZA ATAQUES A PERIODISTAS

Quien no dejó pasar desapercibido el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fue el coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, y en este día condenó las agresiones que pretenden inhibir o reprimir el ejercicio del periodismo. De nuevo la voz de Monreal sonó diferente y fresca respecto a otros integrantes de su partido pues afirmó que estas conductas deben ser evitadas, erradicadas y castigadas. Congruente Ricardo Monreal reconoció que “tenemos mucho que hacer para lograr las mejores causas para el ejercicio del periodismo; por eso, en nuestro ámbito de acciones, nos empeñamos en que la libertad de prensa prevalezca, se afiance en el marco de la transformación de México”. Finalmente, el zacatecano lamentó que haya ausencias relevantes: las y los periodistas a quienes se les ha privado de su vida, a causa del ejercicio de su profesión. “Mi abrazo solidario para las familias, para los medios donde trabajaban y para las comunidades que nos privamos de su presencia”, señaló.

JUAN DE DIOS GÁMEZ MENDIVIL: DELEGACIÓN DEL BIENESTAR LISTA PARA APLICAR VACUNAS ANTICOVID A MENORES

Buenas noticias para los niños y adolescentes de Sinaloa pues ya se inició en el estado con la jornada de vacunación contra el covid-19, entre personas de 12, 13 y 14 años. La delegación de Bienestar en la entidad ya está más que abocada en aplicar los fármacos. Juan de Dios Gámez Mendívil, delegado para el Desarrollo del Estado, recordó que en la entidad ya se tenían alrededor de 100 mil dosis del fármaco Pfizer en resguardo en los ultra congeladores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sin embargo, la dependencia recibió de la Federación un lote de 5 mil vacunas más.

ZOE ROBLEDO INICIA REVISIÓN PARA MEJORAR EL SISTEMA DE SALUD

Muy activo estará en los próximos días el director del IMSS Zoe Robledo quien iniciará con las acciones de diagnóstico tras haber realizado hace unas semanas revisiones de campo en los sistemas de salud de Baja California, Campeche, Colima, Ciudad de México, Durango, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala Veracruz, Zacatecas y San Luis Potosí. De lo que se trata es conocer las necesidades de 347 hospitales y cuatro mil 665 unidades médicas de primer nivel, aunque ya se tienen detectado que en los 15 estados que han decidido sumarse de manera voluntaria al programa de salud IMSS-Bienestar, tienen necesidades mayores en tres apartados: equipos, infraestructura y personal médico.

TATIANA CLOUTIER ADVIERTE QUE MÉXICO NO SERÁ REHÉN DE TEXAS

Tras el fuerte golpe que recibió el sector transportista y la economía de Texas y México por las inspecciones fronterizas que dejaron pérdidas por millones de dólares, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, advirtió que México no será rehén de quien quiere utilizar el comercio como una media política, por lo que adelantó que Dallas, Texas ya no formaría parte del Corredor T-MEC. Y es que para que este proyecto sea posible el fondo institucional Caxxor Group anunció una inversión de 3 mil 300 millones de dólares para el desarrollo de infraestructura logística ferroviaria para conectar al Pacífico mexicano, desde el Puerto de Mazatlán, con el centro y este de Estados Unidos, y con Canadá, a través de la ciudad de Winnipeg. “Hay un proyecto importante que estoy segura empezará a llevarse a cabo muy pronto que conecta desde Sinaloa, y decía hasta Texas, pero creo que ya no vamos a usar Texas; vamos a buscar que se conecte a Nuevo México, porque no podemos dejar los huevos en una sola canasta y ser rehenes de quien quiere utilizar el comercio como una media política”, indicó.

