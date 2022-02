Hablando de Política

ROCHA MOYA: JAPÓN INTERESADO EN IMPORTAR PRODUCTOS AGRÍCOLAS SINALOENSES

Importante reunión sostuvo el gobernador Rubén Rocha con el embajador de Japón en México, Noriteru Fukushima, pues le expresó el interés de su país de incrementar las relaciones comerciales con Sinaloa, particularmente en lo que se refiere a la importación de productos agrícolas lo que les permitirá satisfacer su mercado interno. Pero lo más importante es que su liderazgo al frente del gobierno local es reconocido no sólo en el país, sino en el extranjero pues el diplomático le expresó la confianza que está generando a los inversionistas japoneses el nuevo gobierno.

POR INDICACIONES DE RUBÉN ROCHA HÉCTOR MELESIO CUÉN TRABAJA PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN SINALOA

Héctor Melesio Cuén Ojeda, secretario de Salud de Sinaloa, se encuentra cumpliendo a cabalidad la instrucción del gobernador Rubén Rocha Moya, quien le encargó hacer un diagnóstico de todo el sector salud en la entidad a fin de detectar las fallas y subsanarlas. Por eso el funcionario de salud se ha dedicado a realizar recorridos por los principales centros de salud y nosocomios de la entidad como el Hospital General de Los Mochis, el Hospital General de Guasave, Hospital General de Salvador Alvarado, Hospital General de Escuinapa, así como el Hospital Integral del Valle del Carrizo y los Centros de Salud ubicados en esos mismos municipios. Ya con conocimiento porque está conociendo de cerca la problemática Héctor Melesio Cuén comentó que la pandemia reveló las debilidades que se tiene en los servicios de salud por lo que ahora es de vital importancia reforzar al sector. Cuén Ojeda también se mantiene cerca de todos los sectores de la sociedad y para muestra basta mencionar que sostuvo un encuentro con los miembros del Consejo Empresarial Restaurantero de los Mochis donde escuchó sus preocupaciones principalmente en el tema del Covid.

AMLO VISITA SINALOA EL DOMINGO

Muy activo está el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya ultimando los detalles para recibir el domingo al Presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que el funcionario anunciara que supervisará obras en varias entidades, del país entre las que destacan las presas de Santa María y Picachos, ubicadas en Sinaloa. Rocha Moya está más que contento con la visita del mandatario federal, pues sabe que esto significa que sus buenos oficios políticos le han redituado en el respaldo de AMLO.

LOS CONSTRUCTORES DE LA LEY ESTAMOS OBLIGADOS A RESPETARLA: SENADOR RICARDO MONREAL

De nuevo Ricardo Monreal dio muestra de su liderazgo y fuerte y claro el zacatecano aclaró que los constructores de la ley, están obligados a respetarla y es que su mensaje lo dirigió a los llamados senadores radicales de su bancada quienes criticaron que el INE los llamara a no promover la revocación de mandato porque violaban la ley. “Mi posición fue que tuviésemos cuidado y que el constructor de la ley estaba obligado a respetarla. No, yo no voy a promover ningún juicio de derechos políticos. Hay que respetar la ley, simplemente, llanamente, todos debemos respetar la ley. Estamos obligados a dar ejemplo de observancia y respeto a la ley”, dijo Monreal. Mientras que los radicales en voz de César Cravioto, incluso amagaron con interponer un juicio para la protección de sus derechos político-electorales y anunciaron que iniciarán un procedimiento especial sancionador como medida cautelar. “Está siendo muy parcial el INE, por un lado, todo lo que suene apoyo al presidente nos quieren tapar la boca y nos quieren decir no pueden hablar. Pero, todo lo que es golpear al presidente y todo lo que es llamar a no participar en la consulta de revocación de mandato ahí si el INE calla, ahí si el INE no habla. Porque si el INE mide con una vara todo lo que respaldo al presidente, pues debe de medir con la misma vara todo lo que es ataques al presidente, porque a fin de cuentas el que va a estar en la boleta el 10 de abril es el presidente Andrés Manuel López Obrador”. Sin embargo, una vez más gana la prudencia y Monreal consigue un acuerdo para que cumplan lo que ellos mismos aprobaron.

JAMES TURRELL EXPONE SU OBRA EN MONTERREY -TAMBIÉN EXISTE YA EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE CULIACÁN Y YUCATÁN

De manteles largos estuvieron los jóvenes del Tec de Monterrey pues como parte de sus actividades para promover el arte inauguraron una instalación creada por el estadounidense James Turrell, uno de los artistas más reconocidos por su trabajo con la luz y el espacio. Ubicada en la Plaza de Florecimiento del Parque Central, dicha obra, considerada un skyspace, será parte del Corredor de Arte del DistritoTec y será la tercera obra astronómica de este artista en México. Una de ellas es la denominada “Agua de luz”, ubicada en Yucatán, que ilumina un cenote, y “Encounter”, que se instaló en el Jardín Botánico de Culiacán, Sinaloa y que combina la observación del cielo con imágenes de luz proyectadas en un domo. Al igual que la sinaloense, la obra de Turell en Monterrey es un observatorio al cielo que cuenta con tres áreas principales: espacio exterior de contemplación, túneles de acceso y salida, y cámara interior, vividos en un programa de luces para suceder dos veces al día: al amanecer y al atardecer.

BIDEN SE ALISTA PARA ENVIAR TROPAS A PAÍSES BÁLTICOS Y PUTIN AUTORIZADO PARA USO DE FUERZAS ARMADAS EN EL EXTRANJERO

El conflicto entre Ucrania y Rusia está al “rojo vivo” luego de que Joe Biden anunciara la transferencia de soldados estadounidenses a los países bálticos -Lituania, Estonia y Letonia- y la Cámara Alta del Parlamento ruso autorizó a Vladimir Putin el uso de las Fuerzas Armadas en el extranjero. Las sanciones contra Rusia por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos ya están en marcha y por lo pronto, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, amenazó con suspender el gasoducto Nord Stream 2 en respuesta a las acciones de Rusia. Por su parte, el mandatario estadounidense señaló que las primeras sanciones serán el bloqueo a los dos principales bancos rusos, además de imponer acciones en contra de los miembros del Kremlin. Preocupante, sin duda, ya que en caso de que escale el conflicto, los precios de la gasolina y el gas se elevarían no sólo en aquella región, sino en todas las partes del mundo, pues basta mencionar que el petróleo Brent ha cotizado arriba de los 90 dólares por barril y ya acumula un alza de 36 por ciento desde diciembre. Además de que, al haber un alza en los precios de los hidrocarburos en los mercados internacionales, la inflación registraría máximos a nivel global y el aumento en las tasas de interés podría incrementarse de manera generalizada.

