Hablando de Política

ESTE MIÉRCOLES EL SENADO VOTA PERMANENCIA O NO, DE FUERZAS ARMADAS EN TAREAS DE SEGURIDAD

Este día será definitorio para la Alianza va por México, pues dependerá de los votos de la bancada del PRI que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong sobre la minuta del tricolor en la Cámara de Diputados sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad hasta el 2028. Ya el dirigente del PAN, Marko Cortés ha dejado en claro que con Alito, líder del PRI ya no habrá pactos, pero que están dispuestos a negociar con quienes no se doblen ante un gobierno autoritario. Veremos, pues lo cierto es que a decir de Ricardo Monreal hasta ahora no tiene los votos suficientes para poder construir la mayoría calificada que se requiere para aprobar una reforma constitucional. Si bien la mayoría de la bancada del PRI ha dicho que no acompañará la minuta, hay otros que sí lo harán pero lo cierto es que la política de seguridad ha sido y es un fracaso porque no se ha garantizado la paz que tanto reclamamos los ciudadanos.

SENADOR RAÚL PAZ DEJA EL PAN PARA FORMAR PARTE DE MORENA

A unas horas de que el pleno del Senado vote la minuta de la Cámara de Diputados para ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles, quien ya dio su voto y hasta su conciencia a Morena fue el senador expanista Raúl Paz que apenas la semana pasada estaba muy comprometido con su bancada a no permitir que se aprobara la propuesta. A más de uno sorprendió el anuncio del líder de Morena, Mario Delgado quien dio a la bienvenida al legislador a las filas del oficialismo y anunció que será el nuevo comisionado nacional de enlace con el sector empresarial. Esto es, dijo Delgado, que se encargará de escuchar las inquietudes del sector, pero además les hablará de los logros del presidente López Obrador en materia económica: es decir que no ha habido aumento de impuestos, no hay gasolinazos, no se ha endeudado al país, se acabó la corrupción y se acabaron los privilegios lo que ha permitido que esos recursos se destinen al gasto social y a las mega obras del gobierno. ¿Será capaz el senador de cumplir bien su nueva encomienda? No lo sé, lo cierto es que el sector empresarial es por naturaleza desconfiado y quizá la voz de un legislador que cambia de parecer de un día para otro, tal vez no logre convencerlos. Veremos.

RICARDO MONREAL NO NEGOCIARÁ RESPONSABILIDAD LEGISLATIVA POR CERCANÍA CON AMLO

Congruente como es, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aclaró que las negociaciones que está haciendo para que la oposición apruebe la propuesta priista que permite a las Fuerzas Armadas continúe haciendo tareas de seguridad pública hasta 2028, no es moneda de cambio para recomponer relación con el presidente, Andrés Manuel López Obrador. “Lo que estoy haciendo es, por responsabilidad política, como Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, el mayoritario, y con el Presidente de la República, sólo me une reconocimiento, respeto e identidad como parte de un movimiento social que él construyó”. Así que, Ricardo Monreal seguirá negociando con la oposición para lograr los 10 votos que le faltan para construir la mayoría calificada que requiere para que se apruebe la reforma constitucional y no para quedar bien con nadie, sino porque ese es su trabajo y él lo tiene muy claro. Estaremos atentos.

MANUEL CLOUTHIER COMPARTE SU VISIÓN DEL PAÍS CON PANISTAS EN SU SEDE

Manuel Clouthier Carrillo, hijo del gran político “Maquío”, regresó al Comité Ejecutivo Nacional del PAN donde ofreció una charla sobre su visión de país, en el marco del 83 Aniversario de la Fundación del partido. La reunión se llevó a cabo en el auditorio del Comité Ejecutivo Nacional. La semana pasada, el dirigente nacional, Marko Cortés se reunió con Manuel Clouthier para intercambiar puntos de vista sobre los problemas que enfrenta el país en materia económica, de seguridad, sanitaria, de desempleo y en el ámbito social. Esta reunión se da después de 10 años que Clouthier Carrillo, hijo del excandidato presidencial panista Manuel Clouthier, renunciara a la bancada del Partido Acción Nacional y posteriormente compitió y ganó como diputado independiente por el estado de Sinaloa. Muchos nos preguntamos si será el primer paso para verlo de nuevo en las filas del blanquiazul. Por lo pronto, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, anunció la realización de una serie de foros y eventos que servirán como pasarela a quienes están aspirando a la candidatura presidencial del 2024, donde participarán varios gobernadores y también Manuel Clouthier a quien ya sumó a la lista de los presidenciables: la senadora, Lilly Téllez, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos; el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri; el de Yucatán, Mauricio Vila y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel. No los perderemos de vista.

LUIS ARMANADO MELGAR PIDE MAYOR PRESUPUESTO PARA CHIAPAS EN PAQUETE ECONÓMICO

Quien se encuentra muy ocupado gestionando recursos para su estado natal, Chiapas, ante la cercanía de la aprobación del Paquete Económico 2023 es el diputado Luis Armando Melgar. Y es que en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se reunió con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O para platicar avances sobre del tema. En ese contexto Melgar señaló que se necesita un Chiapas con más recurso público que se traduzca en apoyos para impulsar el campo y un turismo productivo. “Debemos entender de una vez por todas que el campo y el turismo son dos grandes fortalezas de la economía chiapaneca; por ello, de cara al Paquete Económico programado para el próximo año hay que impulsar inversiones con el apoyo de programas federales que nos permitan detonar este potencial que tanto se necesita en el Estado”, puntualizó Melgar. El legislador a quien se le nombra como un fuerte aspirante a gobernador de Chiapas, también señaló que es prioritario dignificar y regresar el valor del trabajo a quienes viven del campo; empujar gestiones que sí lleguen a las manos correctas, además de reordenar las cadenas productivas. Necesitamos, dijo, darle la vuelta inyectarle a lo productivo, necesitamos un estado que le vaya bien. No podemos seguir siendo ese estado que le tocan los presupuestos bajos. Hay que pelear por un gran presupuesto. Hay que pelear para que a Chiapas le vaya bien, afirmó.

