EL VIERNES, PERIÓDICO NOROESTE CELEBRA 50 ANIVERSARIO

El próximo viernes, 8 de septiembre, el diario Noroeste celebrará su 50 Aniversario lo que, sin duda, lo consolida como uno de los frutos de los periodistas sinaloenses en su lucha por la libertad de expresión. Los festejos ya se preparan y ese día el periódico iniciará con un desayuno conferencia con Daniel Moreno, periodista de Animal Político. Más tarde, se celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y, finalmente en las instalaciones de Noroeste se llevará a cabo una exposición que exhibirá las portadas publicadas en los 50 años de existencia de este medio. Además, el jueves 7 de septiembre, se realizará el panel: “Mujeres contracorriente”, periodismo y activismo desde la perspectiva feminista en el que participarán Claudia Patricia Ramos de Animal Político; Raquel Zapién, representante de Son playas y Consejo de Participación Ciudadana; Marlene Angelina León Fontes, de Iniciativa Sinaloa; Guillermina García Nevares de Noroeste y la moderadora será Karen Bravo, periodista de Noroeste.



MARIO DELGADO CONFIRMA QUE ESTE MIÉRCOLES SE CONOCERÁ AL GANADOR DE LA ENCUESTA DE MORENA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, estuvo muy activo a unas horas de que se dé a conocer al ganador o ganadora de la encuesta de su partido que se convertirá en el candidato presidencial. El dirigente celebró la culminación de los levantamientos en la encuesta, y destacó que el partido hizo el estudio demoscópico más vigilado en la historia del país. Y es que, desde las primeras horas de ayer, Delgado supervisó el traslado de las boletas para comenzar el conteo. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, citó a la y los aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Transformación: Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, en punto de las 5 de la tarde de hoy miércoles, para darles a conocer los resultados. Asimismo, el líder del partido guinda confirmó que el presidente del Consejo Nacional convocó a este órgano el próximo domingo 10 de septiembre para realizar la entrega de constancia a la o el próximo Coordinador de Defensa de la Transformación, “y también que asuma el Proyecto de Nación que ha sido construido por todos nuestros militantes en todo el país”.



SENADOR EDUARDO RAMÍREZ ANUNCIA QUE LAS SESIONES EN EL SENADO SERÁN LOS MARTES Y JUEVES

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, adelantó que la reforma para evitar duplicidad de legislaturas se analizará en esta Cámara antes de que termine el mes de septiembre. El aspirante natural a la candidatura de Chiapas y puntero en las encuestas aseguró que se tomarán el tiempo necesario para reflexionar la propuesta y cabildear los votos necesarios; pero confió en que se aprobará durante este mes. “El Jaguar”, como lo conocen sus amigos, indicó que existen tres iniciativas en la materia, del Partido del Trabajo, de Morena y del PRI. Detalló que se propone modificar el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución en materia de uniformidad de los primeros periodos de sesiones ordinarias del Congreso, para establecer que la próxima legislatura inicie el 1 de septiembre de 2024 en ambas Cámaras. De paso el coordinador parlamentario de Morena comunicó que durante la reunión que sostuvo con los coordinadores de otras fuerzas políticas también se acordó el calendario legislativo para este Periodo de Sesiones, el cual establece que las sesiones plenarias se realizarán los martes y miércoles.



MIGUEL ÁNGEL MANCERA PEDIRÁ LICENCIA

Con el proceso electoral en marcha, en el Senado comenzarán a registrarse las licencias de los legisladores y una de ellas será la de Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado quien aseguró que se separará del cargo de senador de la República para que tome posesión su suplente, Juan Pablo Adame. Pero esta ausencia sólo será por un día, porque cumplirá un acuerdo que tiene con el hijo del exgobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, para que cristalice uno de los sueños de su vida que es ser senador de la República. Cabe recordar que Juan Pablo Adame, quien milita en el Partido Acción Nacional, está enfermo de cáncer y su estado de salud es delicado, de ahí la empatía y el buen gesto del perredista.



SENADOR VÍCTOR FUENTES PIDE PRESUPUESTO PARA CENTRO DE IDENTIFICACIÓN HUMANA PARA ATENDER RECLAMOS DE FAMILIARES DE DESAPARECIDOS

Una vez iniciado el periodo de sesiones, el senador del PAN Víctor Fuentes Solís comenzó con su intenso trabajo legislativo y en la primera sesión del periodo ordinario, el legislador solicitó que, en el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2024, se destinen los recursos económicos suficientes que permitan garantizar la correcta operación del Centro de Identificación Humana, con la finalidad de estar en condiciones de acompañar y apoyar a las familias de las víctimas de desaparición forzada en as 32 entidades federativas. El panista detalló que datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en México, detalla que se tiene registro de 111 mil 083 personas desaparecidas y se observa que, en el último año, se tuvo un incremento de 5 mil 454 personas en esta condición, lo que representa un aumento en términos porcentuales del 5%.

En este orden de ideas, acotó, los datos del Registro muestran que son 26 mil 346 las mujeres desaparecidas; 13 mil 307 las personas localizadas sin vida; y 13 mil 454 las que se han encontrado. De ese universo de 17 mil 980 víctimas, agregó, 7 mil 415 son mujeres.



CANDIDATO PRESIDENCIAL DE MC DEBE SER PARTE DEL PARTIDO Y NO EXTERNO: LUIS DONALDO COLOSIO

Luego de descartarse como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano para las elecciones del 2024, Luis Donaldo Colosio Riojas, siempre congruente y con un sorprendente oficio político consideró que, ante los rumores de que Movimiento Ciudadano (MC) podría elegir a un candidato presidencial externo, el próximo abanderado debe llevar las siglas del partido.

“Que sea una candidatura competitiva, que podamos respaldar sin ningún problema, de lo contrario, solamente estaríamos siendo artífices de una división más encarnizada”, añadió. Incluso, enfatizó que los miembros del partido buscan que se respete el trabajo de tanta gente que se ha dedicado “muchas horas” al partido y que sea una persona del interior... pero que también tenga posibilidades, “que tenga buen papel, que nos haga sentir muy orgullosos”. Ya veremos qué pasa, porque lo cierto es que el dirigente nacional de ese partido, Dante Delgado, sigue firme y asegura que irán solos en la contienda.



XÓCHITL GÁLVEZ ADVIERTE QUE USARÁ TRIBUNA DEL SENADO PARA DEFENDERSE SI LA ATACAN DESDE EL PODER

Sin tapujos, Xóchitl Gálvez le advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no está manca y usará la tribuna del Senado para defenderse de sus embates. Entrevistada en la primera sesión ordinaria de la Cámara Alta, a la panista se le preguntó: ¿Va a usar la tribuna del Senado para hacer su campaña? A lo que ella respondió El presidente usa la tribuna para apoyar a su candidata. ¿Qué quieren, que yo esté manca?, pues no. El presidente todos los días apoya a sus candidatos, desde la máxima tribuna, desde donde se deberían resolver los problemas de México, no desde donde se deban apoyar a candidatos. Hoy acaba de decir que el que gane, él lo va a apoyar. Yo voy a chambear. La candidata presidencial de oposición rechazó que haya violado la ley con actos anticipados de campaña y le reviró al presidente, “acto anticipado es que hoy el presidente diga que va a apoyar al que gane. ¿Cómo ven esa declaración? Que él va a apoyar al que gane. Él no está para apoyar, está para gobernar”.



DIPUTADOS APRUEBAN REFORMA PARA EVITAR DOBLE CONGRESO

La Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 65 constitucional, para evitar un doble Congreso en 2024, y eliminar la reforma del 2014 que establece que la actual Legislatura debe concluir el próximo 31 de julio de 2024. Y es que la modificación establece que los actuales senadores y diputados federales concluirán su cargo hasta el 31 de agosto del próximo año, al eliminar la disposición actual que señala: el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo, en cuyo caso se reunirán a partir del 1 de agosto.



DIPUTADOS DEL PRI PLANTEAN REDUCIR A 60 AÑOS LA EDAD PARA RECIBIR PENSIÓN DE ADULTOS MAYORES

Muy activos se les vio a los legisladores de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, que encabeza Rubén Moreira, pues ya presentaron una iniciativa para que las pensiones del bienestar para adultos mayores se otorguen a partir de los 60 años de edad. Lo anterior confronta la propuesta de Morena para que dicho beneficio se reduzca de los 68 a los 65 años. La propuesta propone establecer que “todas las personas mayores de sesenta años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley”. Esta propuesta pasó a comisiones, pero dicen algunos que en esta legislatura difícilmente será aprobada, porque la mayoría de Morena considera que no es viable por la falta de recursos. Estaremos atentos.



ALEJANDRO MORENO APROVECHA NEGATIVA DE COLOSIO Y LLAMA A MC A SUMARSE AL FRENTE OPOSITOR

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI no desaprovechó la oportunidad e insistió en su llamado a la unidad de la oposición al considerar que, con la declinación de Luis Donaldo Colosio, el frente se confirma como la alternativa para ganar en las elecciones del 2024. Faltan nueve meses para la elección, pero sin duda, lo más difícil será convencer a Dante Delgado, aunque algunos integrantes de ese partido como el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, consideran que la declinación de Colosio para no dividir a la oposición no debilita o deja en mala posición a su partido rumbo a la elección Presidencial.



T-MEC “VA A SEGUIR”; PANELES NO AFECTARÁN RELACIÓN: KEN SALAZAR

Muy confiado y en su papel diplomático, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que el tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, (T-MEC), seguirá presente a pesar de las diferencias que han pasado entre ambos países. Resaltó que a pesar de los paneles sobre maíz transgénico y las cuestiones laborales que Estados Unidos ha presentado contra México este año bajo el T-MEC, no afectará la relación bilateral de ambos países. “El T-MEC cuando se formó se sabía que somos tres países y lo capítulos tienen la manera de resolver cuando hay diferencias en los países y me parece que ya en los años que hemos ido trabajando nos ha ido bien, tenemos inquietudes, sí, pero estas también se pueden resolver bajo los procesos del tratado”, añadió.



