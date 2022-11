Hablando de Política

SECRETARIA DE EDUCACIÓN GRACIELA DOMÍNGUEZ DESTACA INVERSIÓN EN MATERIA EDUCATIVA PARA SUPERAR RETOS POR PANDEMIA

Tuvimos la oportunidad de entrevistar en nuestro espacio radiofónico a la secretaria de Educación de Sinaloa, Graciela Domínguez quien nos comentó que a un año del gobierno de Rubén Rocha se han logrado superar los retos que implicó la pandemia en el sector educativo porque poco a poco se han podido normalizar las actividades de manera presencial gracias al avance de la vacunación contra Covid 19. Aceptó que uno de los desafíos más grandes han sido reforzar los conocimientos y retomar el aprendizaje dado que hubo un deterioro por la educación a distancia. A fin de reforzar los procesos de aprendizaje, la funcionaria detalló que el gobierno del estado ha invertido en un diplomado en matemáticas y en ingles que permita a los maestros capacitarse en estas materias para poder ayudar a sus alumnos. La funcionaria reveló que otro de los problemas a los que se enfrentó en este año el gobierno local es volver a poner en forma a las escuelas, dado que durante la pandemia se registraron saqueos en algunos planteles. Graciela Domínguez añadió que casi el 50 por ciento de las escuelas del estado necesitan arreglos importantes como servicio de luz y sanitarios, sin embargo, aseguró que el gobernador Rocha Moya ya está tomando cartas en el asunto con la inversión de más de 100 millones de pesos y se prevé que en el presupuesto del próximo año se destinen más recursos para ello. Finalmente, dejó en claro que los protocolos de salud para evitar contagios por Covid se siguen implementando y se ha tenido una coordinación plena con todas las instituciones educativas y de salud por lo que no se ha registrado un repunte en los casos entre los estudiantes.

DIPUTADO IGNACIO MIER; POSPONEN DIPUTADOS VOTACIÓN EN EL PLENO DE REFORMA ELECTORAL

Ante la falta de consenso el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, informó que se pospuso la discusión de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el próximo martes 6 de diciembre “por prudencia”. Y es que, pese a que se había planeado discutir la reforma constitucional en el pleno de San Lázaro ayer martes 29 de noviembre, fue aplazada la discusión ante la negativa de los aliados de Morena del PT y Verde Ecologista al incluir reducción de su financiamiento público y una menor presencia de integrantes de sus partidos. Por su parte, el presidente nacional del PRI y diputado federal, Alejandro Moreno, aseguró que no apoyarán la reforma electoral al considerar que es antidemocrática al tratar de debilitar al INE y al Tribunal Electoral. Veremos.

MÁS PRESUPUESTO PARA SINALOA, DESTACA GOBERNADOR RUBÉN ROCHA

Quien está muy contento es el gobernador Rubén Rocha Moya pues es de los mandatarios más apreciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muestra de ello es que en el Presupuesto aprobado por los diputados se le incrementó al estado más de 10 por ciento. En el desglose de su Presupuesto de Egresos 2023 que el viernes envió al Congreso del Estado para su aprobación, detalló que consiste en una propuesta de 64 mil 504 millones de pesos, que es un 10.95 por ciento mayor con respecto al aprobado para el 2022, y donde se contemplan incrementos en varios programas; siendo los de mayor magnitud obra pública, programas sociales, la basificación de trabajadores de la salud, aportaciones a los municipios y un incremento a la UAS. Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, detalló que para el 2023 se pretende ejercer un presupuesto de 64 mil 504 millones 514 mil 676 pesos, cantidad que es mayor en un poco más de 6 mil millones de pesos con respecto al presupuesto aprobado este año, y que representa un incremento de 10.95 por ciento. “Este año en el 2023 tuvimos un incremento de un poco más de 6 mil millones de pesos que es 10.95 por ciento de incremento presupuestal. Los principales incrementos en el Presupuesto de Egresos es una pregunta que me hicieron saliendo del Congreso el viernes, se hizo aquí un resumen de algunos de ellos, no todos, pero los principales: a los municipios traen un incremento de 725 millones de pesos, es 14.40 por ciento; en obra pública que fue uno de los principales que tuvieron incremento es 43 por ciento, el año pasado eran mil 68 millones, este año son mil 532 millones; el ISSSTESIN el año pasado tuvo 2 mil 393 millones y este año tiene 2 mil 856 millones, son 463 millones de pesos más, es 19.35 por ciento”, informó.

HÉCTOR MELESIO CUÉN OJEDA SIGUE LUCHANDO POR ELIMINAR EL DOBLE FINANCIAMIENTO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Quien no descansa para que las autoridades hagan caso de las demandas de los ciudadanos sinaloenses es el líder moral del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda pues aprovechó su visita a la Ciudad de México no sólo para participar en la marcha convocada por AMLO, sino también Héctor ratificó en la Sala Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación, un recurso de inejecución de sentencia presentado en 2019, respecto a la iniciativa ciudadana promovida en octubre de 2018 para que se elimine el doble financiamiento destinado a los partidos políticos y que el financiamiento nacional se reduzca al 50%. Cabe precisar que dicho recurso tiene la finalidad de que sea discutida, dictaminada y votada a la brevedad la iniciativa ciudadana; que, de aprobarse, generaría un ahorro de más de 7 mil millones de pesos al año, dinero que podría ser destinado a los rubros más apremiantes de la sociedad. El líder político recordó que el 10 de octubre de 2018 se presentó la iniciativa ante el Senado de la República, respaldada por 221,535 firmas de puro sinaloense y en 2019 se presentó un recurso de inejecución de sentencia para que se dictaminara la iniciativa. Dicho recurso se ganó, pero no se implementó, de ahí tener que interponer un recurso nuevamente en su carácter de promovente de la iniciativa. Ya en temas políticos, Héctor Melesio Cuén Ojeda, sostuvo que, conforme a las encuestas realizadas por el PAS, Adán Augusto López Hernández, ha avanzado notablemente y mantiene un empate técnico con las demás corcholatas presidenciales en Sinaloa, por lo que se espera que en los próximos días continúe avanzando en la aprobación de la ciudadanía. “La sociedad sinaloense debe de conocer la calificación real que tiene cada uno de sus gobiernos, independientemente del orden que se trate y esto lo hacemos para evitar que se engañe a la gente, es un monitoreo para consumo de la gente”, indicó.

MARCELO EBRARD ESPERA SE DEFINAN REGLAS PARA LA SUCESIÓN EN 2023

El canciller Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura de Morena para la Presidencia en 2024, estuvo muy activo en Baja California y ahí dijo estar a la espera de que a principios de 2023 el partido defina las etapas del proceso de selección, entre ellas la encuesta para manifestar claramente su postura de si está o no de acuerdo con esas reglas. “El año que entra tiene el partido que definir-supongo yo el mes de enero o febrero-cuáles son las reglas del juego, sobre si va a haber debates o no, cuándo tienen que separarse de su cargo los funcionarios si quieren participar y cómo se va a hacer la encuesta, eso todavía no lo sabemos a esta fecha”, dijo Ebrard en Tijuana. Al inaugurar la nueva oficina de pasaportes del Aeropuerto de Tijuana, Marcelo Ebrard explicó que esta atenderá a más de mil personas al día, 350 mil al año, en trámites exprés, es decir, sólo quienes necesiten renovar el pasaporte por cuestiones de viaje, no para documentos nuevos.

ALITO MORENO NO DESCARTA A RICARDO MONREAL PARA ENCABEZAR A LA OPOSICIÓN EN 2024

Cada vez se suman más voces opositoras en favor de Ricardo Monreal para que encabece la alianza opositora rumbo al 2024 y al respaldo que recibió el zacatecano el pasado fin de semana del PAN y el PRD, ahora Alejandro Alito Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no descartó a Monreal Ávila, como candidato a la Presidencia de la República en 2024. El priista calificó al morenista como un mexicano comprometido con las causas sociales, por lo que indicó que sería un incentivo para cualquier grupo político durante una jornada electoral. Sin duda, la decisión final será de Monreal Ávila quien ha dicho que se encuentra en un proceso de reflexión. Al tiempo.

SENADO EMITIRÁ HOY CONVOCATORIA PARA VACANTE DE SENADOR POR TAMAULIPAS

Muy activo se mantiene el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, y este miércoles no será la excepción pues durante la sesión se discutirán temas importantes. Y en este sentido, se tiene previsto que el Senado emita la convocatoria para ocupar la vacante de la senaduría de Tamaulipas, escaño que quedó vacante tras el fallecimiento del senador Faustino López Vargas, de Morena. Al hacer un resumen de los trabajos que desarrollará la Cámara de Senadores esta semana, Armenta Mier recordó que este miércoles comparecerá María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En otros temas, el aspirante a la gubernatura de Puebla destacó que el Senado de la República está atento a la resolución de la Cámara de Diputados sobre la reforma constitucional en materia electoral, la cual fue aprobada en comisiones de la colegisladora. Puntualizó que, si se llega al “plan B”, que refiere a diversas reformas secundarias en materia electoral, “también estaremos atentos; pero digamos que es hipotético, primero hay que desahogar esta primera parte”.

