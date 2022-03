Hablando de Política

EL RECTOR DE LA UAS SE REUNIRÁ CON RUBÉN ROCHA PARA APOYAR EN EL CONFLICTO CON EL SAT

Fiel a su palabra el gobernador de Rubén Rocha Moya reiteró que mediará para que la Universidad Autónoma de Sinaloa resuelva el conflicto que tiene con que es el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un crédito fiscal generado por retenciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) que no fueron enteradas al SAT en los años 2015 y 2016. Mientras que el rector Jesús Madueña Molina dio a conocer que está a la espera de reunirse con el gobernador Rocha Moya, pues le ofreció que él haría la cita con las autoridades del SAT a fin de resolver esta situación. “Me comuniqué con el gobernador porque nos estaban pidiendo una reunión donde estuviéramos los dos yo le informé al gobernador y me dice que está semana él va sacar la cita para ir a México”. Lo que dejó en claro el gobernador es que el requerimiento de pago de parte del SAT es hacia la UAS, no al Gobierno del Estado, pero de cualquier manera reiteró su ofrecimiento de ayudar al actual rector de la máxima casa de estudios a solventar esta deuda, la cual como se informó en su momento, alcanza los 2 mil 35 millones de pesos, considerando los intereses por esta omisión.

MÉXICO REVISARÁ CON EU TEMAS SOBRE AGRONOMÍA

La secretaria de Economía sigue avanzando con sus homólogos de Estados Unidos para seguir detonando las finanzas del país y por eso a fin de discutir temas del sector agroindustrial, y sobre las cadenas de suministro de diferentes áreas, ya giró instrucciones a la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, para que viaje al país del Norte para realizar una gira de trabajo. La dependencia federal indicó que la gira que tiene la funcionaria mexicana, específicamente en Washington, D.C., inició ayer y está prevista hasta el 25 de marzo, días en los que se reunirá con diferentes representantes tanto del gobierno de Estados Unidos, así como diferentes empresarios. “La subsecretaria sostendrá reuniones con actores de EU, para discutir los principales temas de la agenda comercial entre México y EU, como el agrícola, cadenas de suministro, y dar seguimiento al Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN).”, indicó el organismo. La Secretaría de Economía refirió que México es un aliado y socio ideal, que tiene el compromiso con la correcta implementación y funcionamiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Cabe recordar que el pasado 4 de marzo, la representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, aseguró que, para llegar de mejor manera al segundo aniversario de la entrada en vigor del T-MEC que se firmó en junio de 2020, se deben utilizar las herramientas establecidas en el acuerdo, para solucionar las disputas comerciales y cumplir.

RUBÉN ROCHA: USO DE CUBREBOCAS SEGUIRÁ SIENDO OBLIGATORIO

En los próximos días el gobernador Rubén Rocha Moya analizará la conveniencia de retirar de manera gradual el uso del cubrebocas, pero por lo menos esta semana permanecerá su uso obligatorio. Y es que el mandatario sabe escuchar a sus gobernados y al existir opiniones que no están de acuerdo en que se elimine la medida sanitaria para evitar contagios de Covid, prefirió analizar todos los escenarios. “Ha bajado tanto contagios como hospitalizaciones y defunciones, pero se va a atender la voz de los ciudadanos, líderes de opinión y expertos que consideran que debe mantenerse”, mencionó. Así en coordinación con el secretario de Salud del estado, Héctor Melesio Cuén la próxima semana examinarán la modalidad en la que irán quitando el uso del cubrebocas. “Vamos a ir quitando el cubrebocas”, señaló. Manifestó que el retiro de cubrebocas iniciará en los espacios abiertos para ir evolucionando.

FALLECE GONZALO ESTRADA EX SECRETARIO DE ASUNTOS JURIDICOS DEL PRI EN SINALOA

A los 62 años y con una vida entregada al PRI, falleció el Gonzalo Estrada, toda una institución en el tricolor sinaloense; siempre respetado y reconocido socialmente, más allá de las diferencias políticas, así lo expresó Cinthia Valenzuela Langarica, presidenta de este partido en el estado quien destacó el profesionalismo y la trayectoria del político que se desempeñó como abogado responsable de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PRI. Gonzalo Estrada también fue representante del PRI ante el Consejo Local Electoral durante diversos procesos; así como subsecretario de Derecho Electoral del CDE del tricolor y secretario de Asuntos Jurídicos desde 1999 hasta la fecha. Desde este espacio quiero sumarme a las condolencias y solidaridad con sus seres queridos. Descanse en paz.

DELFINA GÓMEZ, TITULAR DE LA SEP POSPONE COMPARECENCIA ANTE DIPUTADOS

A pesar de la insistencia de los legisladores de oposición, la reunión que los diputados federales tenían prevista este miércoles con la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, se canceló luego de que la titular de la dependencia, no confirmó su asistencia. El tema que se trataría es el de la cancelación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, señaló que la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) le informó que la funcionaria no irá mañana al encuentro con la mesa de trabajo integrada para abordar el tema de estos centros escolares, y tampoco ha dado fecha para la realización de mismo. Cabe mencionar que una de las demandas de los legisladores es que en las escuelas sean reinstalado este programa o sustituido por alguno que beneficie a 4 millones de niños.

GERTZ, SCHERER Y SANCHEZ CORDERO DEBEN DIRIMIR DIFERENCIAS PARA NO AFECTAR IMAGEN DEL GOBIERNO: RICARDO MONREAL

Bien harían el fiscal General de la República, Alejandro Gertz, el ex consejero de la Presidencia Julio Scherer Ibarra y Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado en tomar en cuenta la recomendación de Ricardo Monreal quien alertó que sus diferencias afectan directamente la imagen pública del gobierno y del Movimiento, por lo que hizo un llamado a los involucrados a dirimir sus diferencias. Monreal Ávila aceptó que a pesar de que el Presidente se ha desmarcado de este asunto para que sean las autoridades las que resuelvan, aceptó que en estricta ortodoxia política tendría que intervenir para que se solucione el conflicto debido a que los personajes involucrados están dentro de la cúpula del Poder. Sin embargo, el legislador confió en el buen juicio de todos ellos que necesariamente tendrán que buscar la manera de arreglarse pues, como bien dice Monreal, son personajes claves en el funcionamiento del país.

