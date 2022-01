Hablando de Política

NADIE HA PEDIDO LA REMOCIÓN DE RICARDO MONREAL DE LA COORDINACIÓN DE MORENA, AFIRMA OLGA SÁNCHEZ CORDERO

Contundente, la presidenta del Senado Olga Sánchez Cordero salió al paso de las especulaciones y aseguró que nadie ha solicitado la remoción de Ricardo Monreal Ávila como coordinador Parlamentario de Morena, pues él es un gran operador político que ha construido confianza el interior de la bancada y con las demás fuerzas políticas. Doña Olga afirmó que el zacatecano no “está contra la pared” y tampoco está en el ambiente de la fracción parlamentaria, la remoción o permanencia de su coordinador. La legisladora dejó en claro que la reunión a la que convocaron alrededor de 29 senadores de Morena para el próximo viernes, sólo es para tratar el tema de la comisión especial sobre Veracruz. “Y tienen razón en esto, pues por qué no una comisión también para diversos estados, que tienen unos temas muy complicados, como pudiera ser también Tamaulipas, por ejemplo; o el mismo Jalisco”, expresó. Eso sí, la legisladora reconoció que se tiene que fortalecer el sistema de procuración de justicia en todo el país y que para ello se requiere una reforma constitucional que ya tiene muy adelantada y está próxima a presentar. Estaremos atentos

PRIORIDAD DEFENDER AL INE EN EL PRÓXIMO PERIODO ORDINARIO: JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO

Senadores del PAN estuvieron muy activos en los últimos días y encabezados por su líder nacional, Marko Cortés llevaron a cabo a principios de esta semana su reunión plenaria que se realizó en Ciudad Madero, Tamaulipas. Ahí los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) indicaron que tomarán acuerdos para evitar que el Gobierno de México desaparezca al Instituto Nacional Electoral (INE). Seguridad y la situación económica que se vive en el país, fueron otros de los temas que se los legisladores privilegiarán en su agenda legislativa. Julen Rementería del Puerto, coordinador de los senadores de Acción Nacional, señaló que es fundamental la defensa del organismo electoral ante la amenaza que hay por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Además, se presentará la iniciativa para modificar la estructura de la Guardia Nacional y volverla 100% militar. También explicó que se analiza la parte económica, porque hay nuevamente una inflación que volvió después de más de 20 años y que daña la economía de las familias del país.

Y... EL PRD SE REÚNE EN CANCÚN

En tanto senadores y diputados del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados que coordina Luis E. Cházaro y del Senado, del Senado a cargo de Miguel Ángel Mancera ya están listos para la realización de su reunión plenaria donde abordarán los temas electoral, energético y del combate a la corrupción, al respecto, Luis E. Cházaro, coordinador del grupo parlamentario dijo que esta reunión tendrá lugar en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, los próximos 28 y 29 de enero con la asistencia del gobernador Carlos Joaquín González, así como liderazgos nacionales y locales de este instituto político; además de las participaciones de invitados como el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova; el politólogo Mauricio Merino; Paolo Salerno, experto en temas energéticos, y fundadores de este instituto político para hablar de su proceso de fortalecimiento hacia la socialdemocracia. Pero las elecciones no se dejarán de lado y en este sentido, informó que se hará la designación de la diputada federal, Laura Fernández Piña, como virtual candidata al gobierno del estado de Quintana Roo, para la elección ordinaria del próximo 5 de junio. Eso sí los legisladores ya dejaron en claro que están preparados para dar el debate en los temas electoral, energético y combate a corrupción, sin dejar de lado los que ya son parte de sus banderas como el abasto de medicamentos; apoyo a las mujeres y la niñez, temas como la igualdad sustantiva, la promoción de la cultura y el desarrollo sostenible.

CONCLUYEN PLENARIA DIPUTADOS DE MORENA; RETO, APROBAR REFORMA ELÉCTRICA

Ya listos los diputados de Morena que lidera Ignacio Mier se alistan para iniciar los trabajos del próximo periodo de sesiones pues ya acordaron los temas de su agenda legislativa durante su plenaria que se realizó los días 24 y 25 de enero en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La reunión fue muy productiva, pues recordemos que estuvieron presentes los titulares de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad y Desarrollo Territorial y Urbano, así como de la Comisión Federal de Electricidad y la Unidad de Inteligencia Financiera. Así como los secretarios de Marina y Defensa Nacional. El coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, explicó que su agenda legislativa tiene como temas prioritarios la reforma a la industria eléctrica, el T-Mec y sus implicaciones en dicha modificación legislativa y la sectorización de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. También las leyes secundarias en materia de movilidad y cambios a las referentes a instituciones de crédito.

HOY ARRANCAN DIPUTADOS PANISTAS TRABAJOS PREVIOS AL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

Ya instalados en Aguascalientes, los diputados del blanquiazul, que coordina Jorge Romero Herrera; están más que preparados para iniciar los trabajos de su plenaria que se desarrollará a partir de hoy y hasta el 28 de enero. El objetivo de trasladarse a esta entidad es respaldar a la candidata a la gubernatura, Teresa Jiménez, pues según diversos sondeos de opinión, este es el único estado donde el PAN tiene una alta preferencia electoral y se da por hecho que refrendará el gobierno. Por lo pronto, no dudamos que los diputados federales acuerden, de manera general, defender e impulsar los mismos temas que los senadores de su partido, como son la economía, la seguridad y la defensa de los organismos autónomos. Estaremos atentos.

RICARDO MONREAL SE ALISTA PARA INICIAR PLENARIA EL PRÓXIMO SABÁDO

En medio de los dimes y diretes entre legisladores de Morena, en el Senado ya todo está listo para que los días 29 y 30 de enero el grupo parlamentario de este partido realice su plenaria rumbo al inicio del periodo ordinario de sesiones, que comenzará el 1 de febrero. En preparación al encuentro, Ricardo Monreal tiene claro los pendientes que se tienen para los trabajos legislativos, por lo que pidió: a los que “integramos las cámaras no distraigamos nuestra atención por otros acontecimientos de gran importancia que tendrán verificativo en el transcurso del año”. Se tiene previsto que la bancada se reúna con al menos ocho secretarios de Estado, entre ellos el titular de Gobernación, Adán Augusto López; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez; el de Salud, Jorge Alcocer; el de Comunicaciones, Jorge Arganis Díaz Leal, y la de Educación Pública, Delfina Gómez.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE EMBAJADORES Y CÓNSULES ENTRE LOS PRINCIPALES TEMAS A ABORDAR POR EL SENADO

Sin duda, al arrancar el periodo ordinario en el Senado uno de los temas que impulsarán los legisladores será la ratificación, o no, de los nuevos embajadores. Y es que a pesar de que hay quienes critican que se haya propuesto a exgobernadores, lo cierto es que la política exterior mexicana debe ser una política de estado, que refleje la pluralidad de México pero que al mismo tiempo logre unir las visiones para centrarse en la defensa de los intereses nacionales. Así que los exgobernadores pueden ser útiles para el interés nacional pues conocen lo que se requiere promover en el extranjero para subsanar las deficiencias de sus entidades de origen. Por lo pronto, a los recién nombrados por el Presidente aún les falta camino que recorrer para cristalizar sus aspiraciones, pues falta ver qué determina el Senado de la República y los países para los que fueron propuestos. Recordemos que, según la ley, la Cámara alta es quien tiene facultades para su ratificación. Primero los propuestos tendrán que comparecer ante comisiones, después, la aprobación o ratificación de estos nombramientos se deberá hacer por votación nominal de la mayoría absoluta de los Senadores presentes en la sesión, salvo disposición expresa que exija una mayoría calificada. Así que en los días por venir sabremos qué deciden los legisladores sobre la designación del historiador y articulista Pedro Agustín Salmerón propuesto como embajador en Panamá; Leopoldo de Gyves, dirigente político y social, como embajador en la República Bolivariana de Venezuela; y del escritor y periodista Guillermo Zamora, al frente de la embajada en Nicaragua. También se anunció el nombramiento de Carlos Miguel Aysa, ex gobernador de Campeche, como embajador en República Dominicana; la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como cónsul de México en Barcelona, España; Alfonso Suárez del Real, actual jefe de oficina de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, como titular de la oficina de enlace de México en Estrasburgo; y de la escritora Laura Beatriz Esquivel, como titular de la embajada en Brasil. Bruno Figueroa, actual embajador en la República de Corea, pasará a la embajada de México en Portugal; Amparo Anguiano, actualmente directora general para África, Asia Central y Medio Oriente de la SRE, irá a la embajada de México en Rumania; y Marcos Moreno Báez, hasta ahora comisionado de la cancillería en la Secretaría de Gobernación, irá al consulado general en Nogales. Otros de los cambios son: Norma Pensado, actual embajadora de México en la Federación de Rusia, irá a la de Dinamarca; Carlos Peñafiel cambiará de la embajada en Dominicana a la de Corea; María Victoria Romero, actual coordinadora para G20, MIKTA y Temas Políticos con Países de Europa de la SRE, a la embajada de México en Azerbaiyán; Eduardo Villegas Megías, actual coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, a la embajada de México en la Federación de Rusia; y Carolina Zaragoza Flores, hasta ahora directora general de Servicios Culturales, se hará cargo de la embajada en Irlanda. Cabe mencionar que también está pendiente el beneplácito del gobierno español respecto al nombramiento del sinaloense Quirino Ordaz quien fue propuesto desde septiembre por AMLO como embajador de México en España. A decir el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, José Manuel Albares, España no tiene “ninguna dificultad” para otorgar el beneplácito al ex gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz para que se convierta en embajador de México en esa nación, pero ya veremos.

