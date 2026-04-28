Hablar en voz alta

Las redes sociales no sólo amplificaron voces, hicieron algo más extraño, distribuyeron una forma de influencia que nadie pidió, no todos querían ser escuchados por tantos, no todos estaban listos para eso, pero ahí está, la posibilidad de decir algo y que ese algo tenga eco, alcance, consecuencia.

Hoy cualquiera puede abrir la boca y que lo escuchen miles, lo raro no es eso. Lo raro es que seguimos hablando como si nadie estuviera escuchando.

Durante mucho tiempo, decir algo era un acto contenido por el espacio, una mesa, una sobremesa, un grupo cercano. Las palabras nacían y morían ahí, en ese pequeño territorio donde el contexto lo era todo, hoy no, hoy una frase puede viajar más lejos de lo que imaginamos, desprenderse de nosotros, instalarse en otras conversaciones, en otras cabezas, en otros momentos, y, sin embargo, seguimos hablando como si nuestras palabras no tuvieran destino.

Las redes sociales no sólo amplificaron voces, hicieron algo más extraño, distribuyeron una forma de influencia que nadie pidió, no todos querían ser escuchados por tantos, no todos estaban listos para eso, pero ahí está, la posibilidad de decir algo y que ese algo tenga eco, alcance, consecuencia.

Y frente a eso, simplificamos el problema, como si sólo hubiera dos caminos, decir todo lo que pensamos, sin filtro, o dejar de decirlo para evitar conflicto, como si la única discusión fuera entre libertad y silencio, pero la vida rara vez es tan cómoda, porque hablar no es solo emitir una idea; es abrir una conversación y abrir una conversación implica algo que hemos olvidado, quedarse.

El problema no es que se digan cosas. El problema es que pocas veces se sostienen, opinamos como quien lanza una piedra al agua, disfrutando el impacto, pero no el eco, nos vamos antes de ver las ondas expandirse, antes de escuchar lo que vuelve y cuando vuelve, porque siempre vuelve, muchas veces ya no estamos ahí, o no queremos estar.

Quizá por eso incomoda tanto el escrutinio público, no porque exista, sino porque nos obliga a algo que no siempre practicamos, hacernos cargo de lo que dijimos, no desde la culpa, sino desde la continuidad. Desde la posibilidad de matizar, de profundizar, de incluso corregir, porque pensar en voz alta tiene ese riesgo, el de equivocarse en voz alta también.

Yo mismo he dicho cosas que sonaban mejor en el momento que en el tiempo, ideas que parecían claras hasta que alguien más las puso en duda y ahí aparece algo interesante, la incomodidad de no tener la última palabra, la tentación de defender una postura sólo por haberla hecho pública, como si cambiar de opinión fuera una forma de debilidad, y no, quizá, una forma de inteligencia.

Hay otra capa más silenciosa en todo esto, no sólo importa lo que decimos, sino lo que elegimos escuchar, porque si hablar es participar en la conversación, escuchar es definirla, cada cosa a la que le damos atención crece, cada idea que consumimos, compartimos o ignoramos va moldeando el tipo de diálogo que habitamos, no somos sólo emisores; somos también curadores de sentido y ahí, sin darnos cuenta, aparece otra responsabilidad menos evidente, la de no consumir todo como si fuera lo mismo, no todo merece el mismo nivel de atención, ni el mismo espacio en nuestra mente, pero en un entorno diseñado para que todo compita por segundos de interés, aprender a elegir qué escuchamos se vuelve casi un acto de resistencia.

Tal vez por eso la conversación pública se siente a veces saturada, ruidosa, fragmentada, no porque haya demasiadas voces, sino porque hay pocas conversaciones sostenidas, mucha opinión, poca escucha, mucha reacción, poca elaboración, como si estuviéramos más interesados en intervenir que en entender y, sin embargo, paradójicamente, hay algo profundamente valioso en todo esto, nunca antes había sido tan fácil participar en la construcción de lo que pensamos colectivamente, nunca antes una idea podía encontrar tan rápido a quienes la cuestionan, la enriquecen o la contradicen, hay, en ese caos, una posibilidad enorme, pero exige algo más que solo hablar.