Hablar para no normalizar: la conversación pendiente con niñas y niños sobre la violencia

En un mundo atravesado por guerras, discursos de odio y expresiones cotidianas de violencia, el silencio no protege a niñas y niños: los deja solos frente a lo que no entienden. Hablar con ellas y ellos sobre lo que ocurre no les arrebata la infancia; les da herramientas para comprender, sentir y actuar. La conversación pendiente no es si debemos explicarles la violencia, sino cómo hacerlo con honestidad, cuidado y enfoque de derechos.

En las últimas semanas -y en realidad, en los últimos años- el mundo se ha llenado de imágenes difíciles de mirar: guerras transmitidas en tiempo real, discursos de odio que se vuelven tendencia, actos violentos que irrumpen en espacios que creíamos seguros. México no es ajeno a esa atmósfera. Aquí también hemos aprendido a vivir con noticias que estremecen por la mañana y se diluyen por la tarde, reemplazadas por otras igual de duras. En ese entorno, muchas personas adultas optan por una estrategia que parece protectora para las y los menores de edad: cambiar el tema, apagar la televisión, decir “no pasa nada”. Pero ¿de verdad sirve que les digamos eso? A quién tranquiliza más esa frase: ¿a ellas y ellos, o a nosotros? Desde Save the Children lo vemos todos los días: las niñas, niños y adolescentes no viven en una burbuja. Habitan el mismo país que nosotros. Escuchan conversaciones en casa, leen titulares en redes sociales, reciben mensajes en grupos escolares, miran videos que circulan sin filtro en plataformas digitales. Saben que algo ocurre, aunque no siempre comprendan qué. Cuando optamos por el silencio, no evitamos el miedo; sólo dejamos que lo enfrenten en soledad.

El derecho a saber

La niñez y la adolescencia no sólo necesitan protección: tienen derechos. Entre ellos, el derecho a la información. Esto no significa exponerles a imágenes crudas o a detalles innecesarios, sino reconocer que merecen explicaciones honestas, adecuadas a su edad y forma de comprender el mundo. Negar la información no les protege; al contrario, puede aumentar la ansiedad. La incertidumbre suele ser más angustiante que una verdad compartida con cuidado. Cuando las personas adultas minimizamos o desestimamos lo que sucede, enviamos un mensaje implícito: “Lo que sientes no es válido” o “no puedes manejar esta conversación”. ¿Pero qué pasa si cambiamos la pregunta? En lugar de “¿cómo le oculto esto?”, preguntarnos: “¿qué sabe ya y cómo se siente?”. Escuchar antes de explicar transforma la conversación. Permite dimensionar qué tanto han escuchado, qué rumores circulan en su entorno y qué emociones están presentes. Miedo, enojo, tristeza, confusión. Todas son legítimas. Validarlas es el primer paso para no normalizar la violencia.

El riesgo de la costumbre

Uno de los mayores peligros de vivir en contextos atravesados por conflictos armados en otras regiones del mundo, por discursos discriminatorios o por expresiones persistentes de violencia en nuestro propio territorio, es acostumbrarnos. La repetición puede insensibilizar. Y cuando la violencia se vuelve paisaje, el riesgo es que también se vuelva referencia. Que las niñas y los niños crezcan pensando que así es el mundo y que nada puede hacerse para transformarlo. Hablar de lo que ocurre -con lenguaje adecuado, sin amarillismo, sin detalles innecesarios- es una forma de resistir esa normalización. Es reconocer que lo que sucede es grave, que duele y que no debería ser cotidiano. Es también subrayar que existen personas, organizaciones e instituciones trabajando para proteger y reparar, y que la violencia no es la única respuesta posible frente al conflicto. ¿No es esa, en el fondo, una de nuestras responsabilidades como personas adultas? Nombrar la realidad sin resignarnos a ella.

Cuidar el tono es cuidar el vínculo

No se trata de sentar a niñas y niños frente a un noticiero ni de convertir cada comida en un análisis geopolítico. Se trata de abrir espacios seguros donde puedan expresar lo que sienten. Eso implica también revisar y regular nuestra propia exposición. Si las personas adultas consumimos noticias de manera constante, comentamos cada video impactante y compartimos mensajes alarmistas sin verificar, es probable que estemos amplificando la angustia. La repetición de imágenes violentas puede generar ansiedad o incluso respuestas de estrés. Limitar la exposición, establecer momentos específicos para informarse y privilegiar fuentes confiables son medidas que también protegen a la niñez. Y algo muy importante: no todas las niñas y los niños reaccionan igual. Algunas querrán hablar mucho; otras necesitarán tiempo. Algunas harán preguntas directas; otras lo expresarán a través del juego, del dibujo o del silencio. Respetar esos ritmos es parte del acompañamiento. Las niñas y los niños necesitan saber que no están solos. Que su familia, su escuela, su comunidad están atentas. Que hay personas dedic adas a defender sus derechos. Que la violencia no define quiénes son ni limita lo que pueden llegar a ser. Cuando cerramos estas conversaciones ofreciendo caminos claros -a quién acudir, qué hacer si algo les preocupa, cómo expresar lo que sienten- les ayudamos a recuperar una sensación de seguridad y capacidad frente a lo que parece abrumador.

Hablar también es prevenir