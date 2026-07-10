A Rocha lo han convertido en actor protagónico de historias apocalípticas fincadas en la ciencia ficción y la Inteligencia Artificial. Sólo falta que Jaime Maussan diga que vinieron extraterrestres y se lo llevaron

Ayer, 69 días después de que pidió licencia para separarse temporalmente del cargo de Gobernador de Sinaloa, reapareció Rubén Rocha Moya en sus redes sociales, quizás apremiado por las tantas cosas que se dicen y se escriben sobre él sin que los contenidos que pretenden la viralidad a ultranza reparen en ofrecerle a las audiencias las fundamentales pruebas. El Mandatario que en los días recientes ha estado en el centro de la interrogación de si volverá o no a la titularidad del Ejecutivo estatal parece tener por lo pronto la necesidad de realizar acotaciones pertinentes.

A Rocha lo han convertido en actor protagónico de historias apocalípticas fincadas en la ciencia ficción y la Inteligencia Artificial. Sólo falta que Jaime Maussan diga que vinieron extraterrestres y se lo llevaron. Es prolífera la inventiva de aviones y helicópteros artillados posados permanente sobre Palacio de Gobierno en Culiacán donde dan por hecho que está el político badiraguatense, salidas clandestinas a comunidades rurales para guarecerse allí, episodios donde va y se entrega ante las autoridades de Estados Unidos, y salvoconductos que les ofrecen sus leales para que se escabulla sin que nadie lo note.

En el otro lado de la historia, quienes integran el equipo de trabajo del Gobernador con licencia, los amigos que están al tanto de su paradero e inclusive personajes y factores que lo visitan en la coyuntura de sucesión adelantada, dan cuenta de que se encuentra en su casa del sector Isla Musala desde donde opera la estrategia de defensa frente a las acusaciones que a finales de abril soltó en su contra el Departamento de Justicia estadunidense. Es como en el corrido de La Martina: la acusan de andar pa’arriba y pa’abajo y ella sostiene que allí ha estado sentada y “no me he movido de aquí”.

Al dar la cara, quien ha ocupado responsabilidades de Senador, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Coordinador de Asesores del ex Gobernador Jesús Aguilar Padilla y con trayectoria también como activista, académico y escritor, ensaya un acto en defensa propia al refrendar “mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro País, con la finalidad de que, sin la protección del fuero constitucional inherente a mi cargo, se me investigue con toda amplitud y sin cortapisa alguna por las autoridades competentes”.

Para tener la visión general del estado de cosas e intentar el análisis próximo a las realidades que el contexto sugiere, vale el dato que Rocha proporciona al confirmar que compareció ante la Fiscalía General de la República a responder las preguntas formuladas por el Ministerio Público Federal, así como el hecho de que en las horas previas la FGR a través de David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, había comunicado que no cuenta con pruebas suficientes que acrediten las imputaciones de Estados Unidos contra el Gobernador con licencia de Sinaloa.

Otro elemento contextual tiene que ver con la posible intervención clave del Buró Federal de Investigaciones y otras agencias de seguridad bajo el mando de Donald Trump que prácticamente se atribuyen la instrumentación del operativo de Culiacán que el 25 de julio de 2024 realizó el secuestro y la extradición ilegal de Ismael “El Mayo” Zambada, lo cual derivó en la guerra que desde hace 22 meses enfrenta a facciones antes aliadas en el Cártel de Sinaloa. Agréguese además que, atizados quien sabe por qué intereses, medios y comunicadores especularon de nuevo ayer sobre el supuesto resguardo de fuerza pública federal para evitar la aprehensión de Rocha.

No está bien que la cronología embaucadora sobre el expediente Rocha les mienta a ciudadanos que desmenuzan las informaciones con la ilusión de encontrar indicaciones sobre la ruta de evacuación del Sinaloa que enfrenta más crisis de las que pueda soportar cualquier conglomerado humano. A sabiendas de que no hay mentiras que duren más de un día ni ingenuos que las crean, la táctica anti periodística de inflar los sucesos para obtener rating engaña más al que la implementa que al que la recibe.

Toda sociedad edificada sobre cimientos legítimos conoce el precepto jurídico de presunción de inocencia y detecta con facilidad el enjuiciamiento irresponsable que acusa y sentencia por encima del constitucionalismo. Sostengamos la necesidad de que la justicia fundada en las normas judiciales prevalezca por encima del juicio determinado en la habladuría y la costumbre de joder al prójimo.