Hacer lo que nos toca, confiar lo que no controlamos

Responsabilidad y confianza no se excluyen: juntas forman la sabiduría para vivir y liderar.

Hacer lo que nos toca es disciplina; confiar lo que no controlamos es libertad. La plenitud nace cuando aprendemos a unir ambas

Vivimos en una época que confunde la fe con la pasividad y la acción con el control absoluto. Queremos certezas antes de actuar, garantías antes de comprometernos y resultados inmediatos como prueba de que hicimos lo correcto. Sin embargo, la vida —y las empresas familiares— no obedecen estas lógicas. Existe una frontera invisible entre lo que depende de nosotros y lo que no. Reconocerla es el inicio de la sabiduría. Cumplir con nuestra parte es un acto de responsabilidad humana. Prepararnos, decidir, trabajar, corregir, dialogar, perseverar. Nadie puede delegar en Dios, la suerte o el destino la disciplina, la congruencia o el esfuerzo cotidiano. Eso nos corresponde y nos define. Pero también es un error creer que todo depende de nosotros. Hay factores —tiempos, personas, circunstancias, decisiones ajenas— que no solo no controlamos, sino que nunca controlaremos. Pretender dominarlos genera ansiedad, desgaste e, incluso, soberbia profesional y espiritual. En la empresa familiar esto se evidencia con fuerza. Podemos planear la sucesión, formar a la siguiente generación, establecer reglas claras, fortalecer procesos y construir instituciones sólidas. Y aun así, habrá espacios que no podremos controlar del todo: la vocación de un sucesor, la madurez de un consejo, la dinámica emocional de una familia, o incluso eventos externos que nadie anticipó. Ahí no fracasa la estrategia. Ahí empieza la confianza. No se trata de resignación ni de cruzarse de brazos esperando milagros. Se trata de comprender que actuar bien no siempre garantiza el resultado esperado, pero sí garantiza coherencia interior y paz en el alma.

Fábula

Un agricultor sembró su campo con dedicación. Preparó la tierra, eligió la mejor semilla y cuidó cada surco con paciencia. Al terminar, miró al cielo preocupado: no llovía. Algunos vecinos se burlaron: —¿Para qué tanto esfuerzo si no puedes hacer que llueva? El agricultor respondió: —La lluvia no me toca a mí. Sembrar, sí. Días después, la lluvia llegó. No por el esfuerzo del hombre... pero tampoco sin él. Moraleja: La vida recompensa a quien hace su parte completa, aunque el resultado final no dependa solo de él.

Cuando hacemos lo que nos corresponde

Cuando cumplimos lo que está en nuestras manos, aparece una sensación de orden interior. No es orgullo: es tranquilidad. La angustia nace cuando queremos controlar lo que no nos pertenece. La paz llega cuando actuamos con responsabilidad y confiamos con humildad. En la empresa familiar, hacer lo que nos toca implica: liderar con congruencia, tomar decisiones, aunque duelan, preparar sucesores sin imponer destinos, construir procesos sin pretender controlarlo todo, cuidar relaciones sin manipular emociones, avanzar, aunque el entorno no sea perfecto. Hay una libertad profunda en saber decir: “Esto sí depende de mí... y esto no.”

Cuando confiamos lo que ya no controlamos

Confiar no es abandonar: es reconocer límites sin perder esperanza. Quien actúa con responsabilidad, pero suelta el resultado camina con ligereza. No porque no le importe, sino porque sabe que la vida no se rige por la voluntad humana, sino por un equilibrio más grande que nuestra comprensión. Confiar no es ceder poder: es aceptar que nunca lo tuvimos del todo. Es recordar que los proyectos humanos —familiares, empresariales o personales— necesitan algo más que estrategia: requieren tiempos, encuentros, aprendizajes, madurez, y a veces, misterios.

Responsabilidad y confianza: un solo movimiento

En el fondo, esta reflexión invita a un equilibrio espiritual y práctico: Hago lo que me corresponde con excelencia. Acepto lo que no controlo sin ansiedad. Camino con firmeza, incluso en la incertidumbre. Porque la vida no premia al que controla, sino al que actúa con rectitud y después confía.

Preguntas para

reflexionar