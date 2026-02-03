Hacia una reforma regresiva

Las reformas electorales siempre habían sido progresivas, habían ampliado derechos, ensanchado consensos y resuelto tensiones. Hoy estamos ante el riesgo de conocer por primera vez una reforma regresiva, que dificulte la convivencia democrática y acaso, que ahuyente también a muchos electores de las urnas.

Nos encaminamos a una reforma electoral por el peor de los senderos: la renuncia expresa al consenso. Pensar que se tiene la verdad únicamente por tener la mayoría es no entender que todas las sociedades tienen humores cambiantes, y que la alternancia es una constante en nuestros tiempos. Basta ver cómo se actualiza el mapa electoral a nivel internacional para documentar que las mayorías de hoy son las minorías del mañana.

Pero, además, el desprecio a la deliberación y al debate es un mal método para procesar cualquier cambio a las reglas del juego democrático. Lo que generará una eventual reforma electoral bajo esas premisas es que un conjunto importante de actores políticos no tenga compromiso ni con las nuevas reglas ni con las nuevas instituciones. El peor de los mundos para ir a una contienda electoral.

Si el desdén al diálogo es preocupante, lo es más el diagnóstico del que se parte: el problema que tenemos es que nuestra democracia es cara. No me parece que ahí radique el problema central. Lo que hemos visto los últimos años es una caída en la credibilidad de las autoridades, un desacato sistemático de los actores a las reglas del juego, y una pérdida en la calidad de nuestros procesos comiciales. Todo ello ha sido documentado por diversos informes de observación electoral.

Es decir, una reforma electoral sin duda es necesaria, pero justamente para restaurar la credibilidad de nuestra democracia, no para seguirla dañando; para renovar el compromiso con las reglas, no para relajarlo; para perfeccionar nuestra representación política, no para seguirla distorsionando. Pero se está siguiendo otra ruta.

Próximamente, según se anunció en la agenda de la comisión presidencial, se nos darán a conocer los resultados de un sondeo para saber la opinión de la ciudadanía respecto de los propósitos de la reforma. No hay que sorprendernos de los resultados, los partidos políticos y en general la política no son ni las instituciones ni la actividad que gozan del mayor prestigio, por tanto es de esperar que cualquier cosa que los limite (financiamiento, tamaño del Poder Legislativo) será aplaudida por la opinión pública.

Curiosa manera de hacer política pública orientada por las encuestas. Imaginemos qué pasaría si sometiéramos a consulta el pago de impuestos, o temas de salud, educación o seguridad, y eso fuera lo que definiera el diseño de las políticas públicas.

Las reformas electorales siempre habían sido progresivas, habían ampliado derechos, ensanchado consensos y resuelto tensiones. Hoy estamos ante el riesgo de conocer por primera vez una reforma regresiva, que dificulte la convivencia democrática y acaso, que ahuyente también a muchos electores de las urnas. Ojalá encontremos espacios para recuperar el sentido común y evitar la regresión.